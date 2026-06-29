Politique

Le président de l’AN Tran Thanh Man appelle à renforcer le rôle central dans l'institutionnalisation des orientations du Parti

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé le Comité du Parti de l'Assemblée nationale à poursuivre son rôle central dans la traduction des orientations du Parti en textes législatifs. Il a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité du travail législatif, de renforcer la coordination institutionnelle et d'accélérer la transformation numérique afin de répondre aux exigences du nouveau modèle de gouvernance.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, également secrétaire du Comité du Parti de l’AN, à la 5ᵉ conférence du Comité exécutif de l'organisation du Parti de l’AN. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, également secrétaire du Comité du Parti de l’AN, à la 5ᵉ conférence du Comité exécutif de l'organisation du Parti de l’AN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, également secrétaire du Comité du Parti de l’AN, a présidé, le 29 juin à Hanoï, la 5ᵉ conférence du Comité exécutif de l'organisation du Parti de l’AN afin d’examiner plusieurs questions importantes concernant ses activités en 2026 et pour l’ensemble du mandat.

Les participants ont examiné le bilan des six premiers mois de 2026 et les missions du second semestre, le projet de règlement intérieur du Comité exécutif pour le mandat 2025-2030 (amendé), ainsi que deux projets de règlements de coordination entre le Comité du Parti de l’AN et les comités du Parti relevant directement du Comité central ainsi que les organes centraux du Parti, ainsi qu’avec les comités provinciaux et municipaux placées sous l'autorité centrale.

Ils se sont concentrés sur plusieurs questions essentielles, notamment le renforcement de la direction du Comité du Parti de l'AN, la modernisation des méthodes de travail, l'amélioration de la coordination au sein du système politique et le renforcement de l'exercice par l'Assemblée nationale de ses fonctions législatives, de contrôle suprême et de décision sur les grandes orientations du pays.

Tran Thanh Man a souligné que, durant les six premiers mois de l’année, le Comité du Parti de l'AN avait progressivement stabilisé le fonctionnement de ses organisations affiliées et renforcé la coordination dans l’exécution des missions. Il a également continué à jouer un rôle central dans dans l'institutionnalisation des politiques du Parti, notamment des conclusions du Politburo et du Secrétariat.

Il a en outre contribué à améliorer la qualité des activités législatives et du contrôle suprême, tout en contribuant à la bonne organisation des élections des députés de la 16ᵉ législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, ainsi qu'au bon déroulement de la première session de la 16ᵉ législature.

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Le président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man s'exprime. Photo: VNA

Pour le second semestre, le président de l’AN a demandé à l'organisation du Parti de l'AN d'accélérer l'institutionnalisation des orientations du Parti adoptées lors de la 3ᵉ Plénum du Comité central du 14ᵉ mandat. Il a également appelé à accélérer l’élaboration des projets soumis aux autorités compétentes, à renforcer le travail politique, organisationnel, d’inspection et de discipline, ainsi que les activités du Conseil des ethnies et des commissions de l’Assemblée nationale.

Il a insisté sur le renforcement de l’unité au sein des organisations du Parti et sur une coopération plus étroite avec les autres organismes afin d'améliorer l'efficacité des travaux.

Concernant le règlement intérieur, Tran Thanh Man a estimé qu’il devait constituer un véritable cadre de fonctionnement du Comité du Parti dans son nouveau modèle, avec une définition claire des compétences, des responsabilités, de la répartition des tâches, des mécanismes de coordination et de contrôle, dans le respect du principe du centralisme démocratique, tout en valorisant l'intelligence collective et en renforçant la responsabilité des premiers responsables.

À propos des deux règlements de coordination soumis au Secrétariat du Parti, il a demandé de poursuivre les consultations afin de les finaliser. Le président de l’AN a également appelé l'organisation du Parti de l'AN à renforcer la discipline, la coordination, la qualité de ses propositions et l’efficacité de son action afin que l’AN demeure le centre de la traduction des orientations du Parti en textes législatifs.

Enfin, il a demandé aux organes consultatifs de finaliser rapidement les documents selon les principes de clarté, de faisabilité et d’efficacité, tout en renforçant leurs capacités afin de devenir un organe stratégique moderne. Il a souligné que la transformation numérique devait modifier les méthodes de direction et de gouvernance, et non se limiter à la numérisation des procédures.

À l’issue de la conférence, le Comité exécutif de l'organisation du Parti de l’AN a adopté à l’unanimité, à titre de principe, son règlement intérieur pour le mandat 2025-2030. -VNA

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