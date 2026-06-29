Le leader Tô Lâm appelle à construire une force d’artillerie et de missiles moderne

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Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, a appelé lundi 29 juin à construire une force d’artillerie et de missiles moderne de l’Armée populaire du Vietnam (APV).

"Le Corps d’artillerie et de missiles doit faire preuve de sa capacité d'innovation, de maîtrise des technologies, d’organisation de combat moderne, de protection de la Patrie en amont et à distance", a-t-il indiqué lors d’une cérémonie commémorant le 80e anniversaire de la Corps d’artillerie et de missiles.

Le 29 juin 1946, à Hanoi, le chef d’état-major général de l’APV, Hoàng Van Thai, au nom du ministère de la Défense, annonça la décision de créer le Détachement d’artillerie de la capitale, composé de trois pelotons : la forteresse de Lang, la forteresse de Xuân Tao et la forteresse de Xuân Canh.

Le 18 juin 1949, le président Hô Chi Minh signa le décret n°50 portant création du Département de l’artillerie, dirigé par Trân Dai Nghia, directeur du Département de l’armement, également directeur du Département de l’artillerie.

Le 27 mars 1951, le ministère de la Défense décida de créer la 351e division, première force d’artillerie de l’APV. Il créa le Commandement de l’artillerie, le 7 septembre 1954, et le Haut Commandement de l’artillerie, le 28 mai 1956. Le 16 août 2025, le Commandement de l’artillerie et des missiles a été créé, marquant un jalon historique pour la force d’artillerie et de missiles.

Au cours des 80 dernières années, la force d’artillerie et de missiles a écrit des pages glorieuses de l’histoire au prix du sang et de la sueur, faisant preuve d’une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, et gagnant la confiance du Parti, de l’État, de l’armée et du peuple.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

"Toujours fiers de notre force d’artillerie héroïque, nous sommes déterminés à construire une force d’artillerie et de missiles moderne, capable de remplir sa mission dans de nouvelles conditions", a déclaré le secrétaire général et président Tô Lâm.

"Le Vietnam entre dans une nouvelle période de développement. Pour parvenir à un développement rapide et durable, nous devons disposer d’une défense nationale forte, et les forces armées populaires doivent être révolutionnaires, régulières, bien exercées et modernes, dont la force d’artillerie et de missiles doit devenir la pierre angulaire de notre force de combat", a-t-il souligné.

Le dirigeant suprême a demandé au Commandement de l’artillerie et des missiles, ainsi qu’à la force d’artillerie et de missiles, de se concentrer sur le renforcement de leur conscience politique, de leur niveau idéologique et de leur capacité organisationnelle, de faire preuve d’une loyauté absolue vis-à-vis du Parti, de la Patrie et du peuple.

"Les officiers et soldats d’artillerie et de missiles doivent pleinement appréhender les directives militaires et de défense nationale du Parti, ainsi que les résolutions et directives du Comité central du Parti, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense sur la défense de la Patrie et la construction d’une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne", a-t-il poursuivi.

"Ils doivent se doter d’un caractère politique solide, d’une expertise professionnelle approfondie, d’une discipline rigoureuse, d’un comportement professionnel, d’un esprit technologique, d’un esprit d’innovation et d’une capacité d’adaptation rapide ; être capables de maîtriser les équipements modernes, les données, les processus et les situations, et de se maîtriser eux-mêmes", a-t-il ajouté.

À cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm a décerné l’Ordre de protection de la Patrie de première classe au Commandement de l’artillerie et des missiles du ministère de la Défense, pour ses réalisations exceptionnelles en matière de formation, de préparation au combat, de construction des forces armées populaires, de renforcement de la défense nationale et de contribution à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie. – VNA

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