Le général Phan Van Giang reçoit le vice-ministre de la Défense des Émirats arabes unis

Hanoï (VNA) - Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a reçu, dans l’après-midi du 29 juin à Hanoï, le lieutenant-général Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, vice-ministre de la Défense des Émirats arabes unis (EAU), en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, le général Phan Van Giang s’est félicité du développement soutenu et efficace des relations entre le Vietnam et les EAU dans de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, l’investissement et le travail. Les EAU sont actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient. L'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat global a fourni un socle politique solide au renforcement de la coopération dans tous les domaines, notamment dans celui de la défense.

Le général Phan Van Giang a réaffirmé que le gouvernement, le ministère de la Défense et l'Armée populaire du Vietnam attachaient une grande importance au renforcement des relations d'amitié et de la coopération avec leurs homologues des EAU, dans l'intérêt des deux peuples ainsi qu'au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement aux niveaux national, régional et international. Il a souligné que la coopération en matière de défense contribuait de manière essentielle à consolider la confiance mutuelle et à promouvoir le développement des relations entre les deux pays.

Saluant les progrès de la coopération bilatérale en matière de défense, notamment les échanges de délégations de haut niveau, le général Phan Văn Giang a souhaité renforcer une coopération plus substantielle et efficace, axée sur les échanges de délégations, l'établissement de mécanismes de dialogue et de consultation, la formation, les opérations de maintien de la paix de l'ONU, la médecine militaire, la logistique, la sécurité non traditionnelle ainsi que la coordination au sein des forums multilatéraux.

À cette occasion, le général Phan Van Giang a invité les dirigeants du ministère de la Défense ainsi que les groupes et entreprises de l’industrie de défense des EAU à participer à la troisième Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévue en décembre 2026 à Hanoï.

Remerciant le général Phan Van Giang pour son accueil, le lieutenant-général Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi a salué le rôle et le prestige croissants du Vietnam sur la scène internationale ainsi que le développement du partenariat global entre les deux pays.

Soulignant les nombreuses similitudes partagées par le Vietnam et les EAU, il s’est déclaré convaincu que les relations bilatérales en général, et la coopération dans le domaine de la défense en particulier, continueraient de se développer à un niveau supérieur. -VNA

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