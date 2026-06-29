Politique

Le Vietnam et la Malaisie poursuivent le renforcement de leur coopération en matière de défense

Le Vietnam et la Malaisie entendent approfondir leur coopération en matière de défense, en renforçant les échanges de haut niveau, les mécanismes de dialogue et la mise en œuvre des accords de coopération conclus.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense (droite) reçoit l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato' Tan Yang Thai. Photo: qdnd.vn
Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense (droite) reçoit l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato' Tan Yang Thai. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a reçu, le 29 juin à Hanoï, l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato' Tan Yang Thai.

Le général Phan Van Giang a félicité l'ambassadeur pour le succès de sa mission au Vietnam et salué sa contribution à la consolidation et au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, en particulier entre leurs ministères de la Défense.

Il a souligné que les relations bilatérales et la coopération en matière de défense avaient enregistré des avancées importantes ces dernières années. Les liens politiques et diplomatiques n'ont cessé de se consolider grâce aux échanges de haut niveau, tandis que la coopération économique, commerciale et d'investissement ont continué de progresser.

Le général Phan Van Giang s'est également félicité des résultats de la coopération bilatérale dans ce domaine, marquée notamment par les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, le maintien efficace des mécanismes de consultation et de coopération entre les armées et les différentes composantes des forces armées, la formation ainsi que le soutien mutuel lors des événements multilatéraux organisés par chaque partie.

Il a exprimé le souhait que les deux pays poursuivent la mise en œuvre des accords de coopération conclus, en accordant la priorité aux échanges de délégations, notamment de haut niveau, ainsi qu'au maintien des mécanismes de coopération existants, dont le Dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres de la Défense.

Le général Phan Van Giang s'est déclaré convaincu que, quelles que soient les fonctions qu'il occuperait à l'avenir, Dato' Tan Yang Thai continuerait à contribuer au développement des relations d'amitié entre le Vietnam et la Malaisie.

Par son intermédiaire, il a invité les dirigeants du ministère malaisien de la Défense, les forces armées ainsi que les entreprises de l'industrie de défense de Malaisie à participer à la troisième Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévue en décembre 2026 à Hanoï.

Remerciant le général Phan Van Giang pour son accueil, Dato' Tan Yang Thai a exprimé sa gratitude aux dirigeants du ministère vietnamien de la Défense ainsi qu'aux organes et unités de l'Armée populaire du Vietnam pour leur soutien tout au long de son mandat. Il a formulé le souhait de voir les relations entre le Vietnam et la Malaisie poursuivre leur développement, en particulier dans le domaine de la défense, au service de la stabilité et de la prospérité de la région. -VNA

#défense #Malaisie #Vietnam
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