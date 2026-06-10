Politique

Une experte en Malaisie salue la vision stratégique du Vietnam à l’AFF 2026

Selon la docteure Julia Roknifard, maître de conférences en relations internationales à l’Université Taylor, l’un des principaux acquis du forum a été la capacité du Vietnam à maintenir et à hisser le Forum sur l’avenir de l’ASEAN au rang d’un mécanisme de dialogue « Track 1.5 » de référence dans la région.

La docteure Julia Roknifard, maître de conférences en relations internationales à l’Université Taylor. Photo : VNA
La docteure Julia Roknifard, maître de conférences en relations internationales à l’Université Taylor. Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Dans un contexte géopolitique mondial marqué par des évolutions complexes et imprévisibles, le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF), tenu à Hanoï, a suscité une attention particulière de la communauté internationale.

Placée sous le thème « Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple », cette édition a illustré le rôle croissant du Vietnam dans la promotion du dialogue et de la coopération. Le choix du thème et du calendrier du forum est considéré par de nombreux observateurs comme une initiative opportune, en phase avec la situation de la région.

A Kuala Lumpur, en Malaisie, la docteure Julia Roknifard, maître de conférences en relations internationales à l’Université Taylor, a souligné que l’intensification de la concurrence entre les grandes puissances et les risques de fragmentation des chaînes d’approvisionnement menaçaient directement la stabilité de l’Asie du Sud-Est.

Dans ce contexte, le thème du forum de cette année apparaissait comme un véritable « point d’ancrage », aidant les pays membres à préserver une voix commune. En mettant l’accent sur la paix et la prospérité, le Vietnam a orienté les discussions vers les valeurs fondamentales de l’ASEAN plutôt que vers les sujets susceptibles de diviser. Cela a envoyé un message clair : le succès ultime de l’ASEAN doit être mesuré à l’aune du bien-être de ses populations, ce qui contribuera à maintenir la solidarité et l’unité au sein du bloc régional.

Selon la spécialiste, le Vietnam a su intégrer ses orientations diplomatiques et sa vision stratégique de développement à l’horizon 2030 dans les discussions du forum. En tant que membre actif et responsable, le Vietnam a non seulement contribué à la voix collective de l’ASEAN, mais a également encouragé l’organisation à relever les défis de long terme de l’économie mondiale. Les sessions consacrées à la transition verte, à l’économie numérique, à l’intelligence artificielle et à la résilience des chaînes d’approvisionnement ont témoigné d’une vision à long terme. Au lieu de réagir passivement aux évolutions mondiales, le Vietnam contribue à aider l’ASEAN à se positionner comme un futur pôle d’innovation technologique et de développement des ressources humaines de qualité.

Selon cette experte, l’un des principaux acquis du forum a été la capacité du Vietnam à maintenir et à hisser le Forum sur l’avenir de l’ASEAN au rang d’un mécanisme de dialogue « Track 1.5 » de référence dans la région. Cette approche vise à combler certaines lacunes du processus d’élaboration des politiques régionales. Contrairement aux mécanismes officiels du « Track 1 », souvent encadrés par des procédures plus strictes, ce format favorise les échanges entre responsables gouvernementaux, universitaires, entreprises et organisations sociales. Hanoï devient ainsi un laboratoire d’idées et d’initiatives politiques, contribuant à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et à une gouvernance régionale plus inclusive.

Le succès de ce forum a contribué à renforcer le prestige international du Vietnam tout en consolidant la centralité de l’ASEAN dans les relations avec ses partenaires. Grâce à cette plateforme de dialogue stratégique de haut niveau, le Vietnam contribue à préserver l’autonomie et le rôle moteur de l’ASEAN dans le traitement des questions régionales.

Les résultats du forum devraient contribuer à renforcer les bases nécessaires à la réalisation des visions de long terme de l’ASEAN et à conforter sa place sur la scène géopolitique et économique mondiale. -VNA

#Nouvelle ère #ASEAN #docteure Julia Roknifard
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