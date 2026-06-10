ASEAN : passer de la réaction à la construction proactive de l’avenir

Hanoï (VNA) – Le 9 juin, dans le cadre du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026 à Hanoï, trois séances plénières et une session thématique ont réuni de nombreux responsables, experts et chercheurs vietnamiens et étrangers autour des grands défis auxquels la région est confrontée.



Intervenant lors des débats, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong a approfondi le concept de « résilience coopérative ». Selon lui, la résilience ne signifie pas l’isolement, mais repose sur le renforcement des capacités internes parallèlement à l’élargissement des connectivités. Pour l’ASEAN, cette résilience s’appuie sur trois piliers : la solidarité régionale, une centralité efficace et des mécanismes de coopération concrets.



Le vice-ministre a proposé que l’ASEAN accorde une priorité accrue aux investissements dans le savoir, les technologies, les infrastructures, les chaînes d’approvisionnement durables et l’élargissement des espaces de dialogue.



Lors de la deuxième séance plénière, consacrée à la promotion des initiatives de l’ASEAN en matière de prévention des conflits, les participants ont examiné de nouvelles approches visant à consolider les capacités de l’Association face à un environnement sécuritaire régional de plus en plus complexe.



La secrétaire générale adjointe de l’ONU et Haute représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a estimé que la prévention des conflits repose avant tout sur la mise en place d’options diplomatiques souples permettant de réduire l’écart entre « l’alerte précoce » et « l’action précoce », grâce au renforcement de la confiance et au partage d’informations dans les domaines de la sécurité maritime et de la cybersécurité.

La secrétaire générale adjointe de l’ONU et Haute représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, s'exprime. Photo: VNA



La troisième séance plénière, consacrée à l’intelligence artificielle dans l’ASEAN, a réuni de nombreux experts et décideurs pour analyser les défis et les opportunités liés à l’IA, tout en soulignant l’importance de réduire la fracture numérique et de renforcer la coopération régionale.



S’exprimant en ligne, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a évoqué plusieurs initiatives destinées à réduire cette fracture, notamment un projet d’infrastructures de calcul en Indonésie ainsi que l’Académie numérique ASEAN – République de Corée, qui vient d’ouvrir une antenne au Vietnam.



Toujours dans le cadre de l’AFF 2026, une session thématique consacrée à l’évolution du contexte stratégique et à ses implications pour l’ASEAN s’est tenue dans l’après-midi du 9 juin.



Dans un contexte international marqué par l’absence de leadership incontesté, l’ASEAN continue d’être considérée comme un modèle de préservation de la paix régionale. -VNA