Le vice-PM Phan Van Giang reçoit la Secrétaire générale adjointe de l'ONU et Haute représentante pour les affaires de désarmement

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Phan Van Giang a reçu le 9 juin à Hanoï, la Secrétaire générale adjointe et Haute représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, à l'occasion de sa participation à la troisième édition du Forum de l'avenir de l'ASEAN (AFF 2026), tenue les 9 et 10 juin.

Face à un contexte international marqué par des évolutions politiques et sécuritaires complexes, le vice-Premier ministre a réaffirmé l’attachement du Vietnam à une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement. Il a également souligné le soutien constant du pays au multilatéralisme, au droit international ainsi qu’au rôle central et irremplaçable des Nations unies dans l’édification d’un monde pacifique, stable et prospère.

Le Vietnam a contribue et contribue de manière active et responsable aux efforts collectifs de l'organisation, notamment à travers l'initiative "UN80" du secrétaire général, visant à rationaliser l'appareil onusien et à optimiser ses ressources. Par ailleurs, le pays s'est dit prêt à accueillir les sièges de divers organismes ou agences des Nations unies sur son territoire.

Abordant les orientations de développement national, le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam poursuivait la modernisation de son modèle de croissance et la réforme de ses institutions, tout en ayant récemment achevé la restructuration de ses appareils administratifs aux niveaux central et local pour en renforcer l’efficacité.

Il a sollicité l'appui continu de l'ONU en matière de conseils stratégiques, de transfert de connaissances, de technologies et de ressources. Il a également appelé à la finalisation rapide du Cadre de coopération stratégique Vietnam-Nations unies pour la période 2027-2031. Le dirigeant a en outre salué la coopération précieuse du Japon, pays natal de Mme Izumi Nakamitsu, dans le développement socio-économique et le traitement des conséquences de la guerre, particulièrement le déminage des engins explosifs résiduels.Le vice-Premier ministre a apprécié le rôle de Mme Izumi Nakamitsu et du secrétariat de l'ONU dans la promotion du dialogue et du désarmement multilatéral. Réaffirmant la position du Vietnam pour l'élimination totale des armes nucléaires, il a remercié l'ONU pour son assistance lors de la présidence vietnamienne réussie de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en avril-mai 2026.

Le Vietnam est disposé à partager ses expériences avec les Nations unies et les autres pays en matière de déminage, de dépollution des restes explosifs de guerre, d’assistance aux victimes et de reconstruction des zones touchées. Il a également souhaité que l’ONU soutienne le Vietnam dans la formation aux questions de désarmement, notamment face aux nouveaux défis sécuritaires et technologiques.De son côté, Izumi Nakamitsu s'est déclarée profondément impressionnée par le discours du secrétaire général et président de la République, To Lam, lors du Dialogue de Shangri-La. Elle a analysé que le monde traverse une phase de transition stratégique marquée par une fragmentation croissante. Dans ce contexte, elle a estimé que le Vietnam pouvait jouer un rôle important au sein de l’ASEAN et des Nations unies en contribuant à l’apaisement des tensions et à la réduction des risques d’escalade, tant à l’échelle régionale que mondiale.La secrétaire générale adjointe a particulièrement félicité le Vietnam pour le succès de sa présidence de la 11e Conférence d’examen du TNP, sous la direction de l'ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies.

Enfin, elle a qualifié le Vietnam de "modèle d’excellence" de coopération avec l’ONU, assurant que l'Équipe de pays des Nations unies (UNCT) au Vietnam continuera de soutenir les objectifs de développement du pays. - VNA

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