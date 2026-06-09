Politique

Faciliter la mise en œuvre des accords de coopération entre le Vietnam et le Timor-Leste

Une entrevue entre le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man avec le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão a eu lieu dans l'après-midi du 9 juin, à Hanoï. 

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man (à droite) et le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man (à droite) et le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a eu une entrevue, dans l'après-midi du 9 juin, à Hanoï avec le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation au Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026.

Le plus haut législateur du Vietnam a souligné que cette visite constitue un jalon diplomatique majeur pour le renforcement de l'amitié et de la coopération bilatérale. Il a chaleureusement félicité le Timor-Leste pour son adhésion officielle à l'ASEAN, réaffirmant le soutien constant et l'accompagnement du Vietnam dans son processus d'intégration régionale ainsi que sa participation active aux divers mécanismes de l'ASEAN.

Le Premier ministre du Timor-Leste a remercié le Vietnam pour son soutien constant à la candidature de son pays à l’ASEAN et a souhaité que Hanoï continue de partager son expérience en matière de développement ainsi que d’intégration régionale et internationale.

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Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man accueiillit le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão (à gauche). Photo : VNA

Kay Rala Xanana Gusmão s’est déclaré impressionné par les réalisations du Vietnam, qu’il a qualifié d’exemple remarquable de reconstruction, de résilience et de développement durable après la guerre. Il a exprimé le souhait de s’inspirer de l’expérience vietnamienne en matière d’innovation, de développement, de perfectionnement des institutions et de valorisation des ressources nationales afin de bâtir une économie autonome et résiliente.

Tran Thanh Man a salué les résultats fructueux des échanges de haut niveau et la signature de l'accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires. Cette mesure favorisera les échanges entre les peuples, stimulera la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme et approfondira l'amitié entre les deux pays.

Se félicitant de l’évolution positive des relations bilatérales depuis 2002, il a relevé avec satisfaction que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient maintenu une croissance régulière, atteignant 18,7 millions de dollars en 2025. Il a toutefois souligné que les potentiels de coopération demeuraient considérables, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, du pétrole et du gaz, de la pêche, de la construction, de la culture et du tourisme.

Tran Thanh Man a exhorté les deux gouvernements à conclure de nouveaux documents de coopération, assurant que l'AN du Vietnam faciliterait la signature et la mise en œuvre rigoureuse des accords de coopération bilatérale. Il a appelé à une mise en œuvre efficace de l’Accord-cadre de coopération technique et économique signé en 2010, ainsi qu’à l’élargissement de la coopération dans les domaines de l’éducation, de la transformation numérique et du développement des ressources humaines.

Concernant la coopération parlementaire, Tran Thanh Man a proposé d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau et les interactions entre les commissions spécialisées et les députés pour partager des expertises en législation et supervision. Il a insisté sur le renforcement de la coordination au sein de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), de l'Union interparlementaire (UIP) et des autres instances internationales. Il a réaffirmé le soutien de l'AN du Vietnam à l’adhésion du Parlement du Timor-Leste en qualité de membre officiel de l’AIPA.

Kay Rala Xanana Gusmão a souligné le rôle des organes législatifs des deux pays dans la promotion de la coopération bilatérale et exprimé son souhait de renforcer la coopération substantielle avec le Vietnam dans divers domaines.

À cette occasion, Tran Thanh Man a invité les dirigeants du Parlement du Timor-Leste à effectuer prochainement une visite au Vietnam. Il a également souhaité que le Timor-Leste continue de créer des conditions favorables aux entreprises et à la communauté vietnamienne afin qu’elles contribuent au développement du pays et au renforcement de l’amitié bilatérale. - VNA

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