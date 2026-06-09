Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul conclut sa visite officielle au Vietnam

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a quitté Hanoï le 9 juin au soir, concluant ainsi sa visite officielle au Vietnam et sa participation au troisième Forum de l'avenir de l'ASEAN (AFF), qui s'est tenu les 8 et 9 juin, à l'invitation du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung.

Au cours de son séjour, le Premier ministre du Royaume de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, son épouse et la délégation thaïlandaise de haut niveau ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son mausolée et déposé une gerbe au Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu Anutin Charnvirakul. Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la cérémonie d'accueil officielle et s'est entretenu avec Anutin Charnvirakul, tandis que le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rencontré le Premier ministre thaïlandais.

Lors des rencontres et entretiens avec le Premier ministre Anutin, les dirigeants vietnamiens ont salué l'importance de cette visite, qui s'inscrivait dans un contexte de développement positif des relations de coopération entre les deux pays et coïncidait avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. Ils se sont dits convaincus que cette visite contribuerait positivement à l'approfondissement, au renforcement et à l'efficacité du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le Premier ministre thaïlandais s'est dit ravi d'effectuer sa première visite officielle au Vietnam et a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation. Il a souligné que la récente visite officielle en Thaïlande du secrétaire général et président de la République To Lam avait été couronnée de succès, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et donnant un nouvel élan aux relations bilatérales.

Les dirigeants des deux pays ont échangé leurs points de vue et proposé des mesures concrètes pour mettre en œuvre les accords conclus entre leurs plus hauts responsables, notamment suite à la récente visite officielle du secrétaire général et président To Lam en Thaïlande.

Sur le plan économique, les dirigeants se sont engagés à mettre en œuvre efficacement la stratégie des "Trois connexions", à promouvoir la connectivité dans les transports, la logistique, l'aviation et le tourisme, à étudier et développer des voies de transport routières et fluviales côtières reliant les deux pays à la sous-région du Mékong, à utiliser pleinement le mécanisme du Comité mixte du commerce Vietnam-Thaïlande, à réduire les barrières commerciales et à créer des conditions favorables à l'accès des marchandises aux marchés respectifs, afin d'atteindre rapidement un volume d'échanges commerciaux de 25 milliards de dollars et, de manière équilibrée et durable, de 50 milliards de dollars.

Les deux parties se sont engagées à promouvoir une coopération renforcée dans le secteur agricole, à garantir la sécurité alimentaire et à développer de nouveaux domaines tels que les sciences, les technologies, l'intelligence artificielle, la transformation numérique, l'économie numérique, l'économie verte, la transition énergétique juste et l'innovation.

Lors de la séance d'ouverture du troisième Forum de l'avenir de l'ASEAN, où il a également pris la parole, le Premier ministre thaïlandais a souligné l'efficacité remarquable des mécanismes pilotés par l'ASEAN pour instaurer un espace de coopération égalitaire et contribuer à un équilibre stratégique. L'ASEAN doit impérativement maintenir cette vision stratégique afin de s'adapter au mieux à l'évolution du contexte international.

Au cours de sa visite, Mme Thananon Niramit, épouse du Premier ministre thaïlandais, a participé à des échanges culturels au Temple de la Littérature à Hanoï avec Mme Dao Thi Bich Thuy, épouse du Premier ministre vietnamien ; Mme Vandara Siphandone, épouse du Premier ministre lao ; et Mme Pich Chamony, épouse du Premier ministre cambodgien. -VNA