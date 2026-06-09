Politique

Le Premier ministre cambodgien conclut sa visite officielle au Vietnam et sa participation à l'AFF 2026

S'exprimant lors de la séance d'ouverture du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026, le Premier ministre Hun Manet a souligné que la paix est la condition préalable au développement et que la prospérité est l'objectif ultime du processus de construction de la Communauté de l'ASEAN.

Le Premier ministre cambodgien s'exprime lors de la séance d'ouverture de l'AFF 2026. Photo: VNA
Le Premier ministre cambodgien s'exprime lors de la séance d'ouverture de l'AFF 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, a quitté Hanoï le 9 juin au soir, concluant ainsi sa visite officielle au Vietnam et sa participation au troisième Forum de l'avenir de l'ASEAN (AFF), qui s'est tenu les 8 et 9 juin.

Au cours de ce voyage, effectué à l'invitation du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, Hun Manet, son épouse et une délégation cambodgienne de haut niveau, se sont rendus au mausolée du Président Hô Chi Minh et ont déposé une gerbe au Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu Hun Manet. Parallèlement, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la cérémonie d'accueil officielle et s'est entretenu avec son homologue cambodgien. Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a également rencontré le dirigeant cambodgien.

Lors de ces rencontres et entretiens avec Hun Manet, les dirigeants vietnamiens ont réaffirmé le soutien indéfectible du Vietnam à la construction et au développement du Cambodge.

Ils ont souligné que les relations entre les deux Parties et les deux pays, ainsi qu'entre les Parties et les pays du Vietnam, du Cambodge et du Laos, constituent un bien inestimable, et ont appelé à renforcer l'efficacité des mécanismes de coopération, notamment le mécanisme de réunion entre les Premiers ministres, les ministres de la Défense, les ministres de la Sécurité publique et les ministres des Affaires étrangères des trois pays.

À cette occasion, les dirigeants vietnamien et cambodgien ont échangé leurs points de vue et défini les orientations et les mesures visant à promouvoir la coopération dans tous les domaines, en particulier en matière de connectivité globale entre les deux pays.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026, le Premier ministre Hun Manet a souligné que la paix est la condition préalable au développement et que la prospérité est l'objectif ultime du processus de construction de la Communauté de l'ASEAN. Il a exhorté les États membres à œuvrer ensemble pour bâtir une région plus pacifique, plus sûre et plus prospère.

Au cours de cette visite, Pich Chamony, épouse du Premier ministre cambodgien ; Dao Thi Bich Thuy, épouse du Premier ministre vietnamien ; et Vandara Siphandone, épouse du Premier ministre lao et Thananon Niramit, épouse du Premier ministre thaïlandais, ont visité le Temple de la Littérature à Hanoï et participé à des activités d'échange culturel. -VNA

#AFF #Cambodge #ASEAN
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