Politique

Le Premier ministre lao conclut sa visite officielle au Vietnam et sa participation à l'AFF 2026

À l’occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation au Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a eu une série d’entretiens avec les dirigeants vietnamiens. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage leur relation spéciale, d’approfondir leur coopération dans de nombreux domaines et de promouvoir la cohésion stratégique entre les deux pays.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone s'exprime lors du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026. Photo: VNA
Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone s'exprime lors du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre laotien Sonexay Siphandone a quitté Hanoï le 9 juin au soir, concluant ainsi sa visite officielle au Vietnam et sa participation au troisième Forum de l'avenir de l'ASEAN (AFF) 2026, effectuées du 7 au 9 juin 2026, à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung.

Au cours de son séjour au Vietnam et de sa participation à l’AFF 2026, Sonexay Siphandone et la délégation de haut rang lao ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son mausolée et déposé une gerbe au Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu Sonexay. Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la cérémonie d'accueil officielle et s'est entretenu avec son homologue lao. Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a également rencontré le Premier ministre lao.

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Le secrestaire général du PCV et président de la République To Lam (droite) rencontre le Premier ministre lao Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Lors des réunions et des entretiens, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement accueilli le Premier ministre Sonexay et la délégation de haut niveau du gouvernement lao pour leur visite officielle au Vietnam et leur participation au Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026. Ils ont salué tout particulièrement cette première visite officielle du Premier ministre Sonexay au Vietnam depuis le XIIe Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao, la considérant comme essentielle pour consolider les relations spéciales Vietnam-Laos, renforcer la confiance politique, maintenir l'efficacité des mécanismes de contact de haut niveau, concrétiser les engagements et accords de haut niveau entre les deux partis et pays en programmes de coopération substantiels et insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales.

Les dirigeants vietnamiens ont également salué la participation et les discours du Premier ministre lao, ainsi que ceux des Premiers ministres du Cambodge, de la Thaïlande et du Timor-Leste, lors de la séance d'ouverture du troisième Forum de l'avenir de l'ASEAN. Cette participation a non seulement contribué au succès global du forum, mais a aussi démontré avec force l'esprit de solidarité de l'ASEAN et le lien stratégique particulier qui unit le Vietnam et le Laos.

Les dirigeants des deux pays ont échangé leurs points de vue et se sont entendus sur des points essentiels pour la coopération bilatérale à venir, notamment la concrétisation de la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines et la poursuite des efforts de coopération étroite afin de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Ils ont également convenu de coordonner étroitement l'élaboration des plans et l'organisation des activités commémorant le 65e anniversaire des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos, Laos-Vietnam en 2027.

À cette occasion, les Premiers ministres du Vietnam et du Laos ont assisté à la signature d'accords de coopération entre les ministères et agences des deux pays.

Lors de la séance d'ouverture du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026, le Premier ministre lao a présenté sa vision de l'avenir de l'ASEAN et proposé une feuille de route articulée autour de quatre axes stratégiques majeurs. Il a notamment insisté sur la nécessité impérieuse de promouvoir une intégration et une connectivité globales au sein de l'ASEAN, englobant les transports terrestres, fluviaux, maritimes et aériens, ainsi que les réseaux énergétiques, les systèmes logistiques et les infrastructures connexes.

Au cours de cette visite, Mme Vandara Siphandone, épouse du Premier ministre lao, accompagnée de Mme Dao Thi Bich Thuy, épouse du Premier ministre vietnamien ; Mme Pich Chamony, épouse du Premier ministre cambodgien ; et Mme Thananon Niramit, épouse du Premier ministre thaïlandais, ont visité le Temple de la Littérature à Hanoï et participé à des activités d'échange culturel. -VNA

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