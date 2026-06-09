Politique

La 3ᵉ réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale s’ouvrira le 10 juin

La 3ᵉ réunion du Comité permanent de l’AN s'ouvrira le 10 juin 2026 à Hanoï, selon le Bureau de l’Assemblée nationale (AN). 

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a tenu sa première réunion. Photo : VNA
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a tenu sa première réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Bureau de l’Assemblée nationale (AN), la 3ᵉ réunion du Comité permanent de l’AN s'ouvrira le 10 juin 2026 à Hanoï. Le président de l’AN, Tran Thanh Man, prononcera l’allocution d’ouverture avant de diriger les travaux avec les vice-présidents de l’AN.

Lors de cette réunion, le Comité permanent de l’AN examinera et donnera son avis sur le projet d’ordonnance modifiant et complétant plusieurs articles de l’Ordonnance sur l’ordre et les procédures d’examen et de décision concernant l’application des mesures de traitement administratif auprès des tribunaux populaires.

Il examinera également le projet de résolution modifiant et complétant certains articles de la Résolution n° 81/2025/UBTVQH15 relative à l’établissement et à la compétence territoriale des tribunaux populaires de niveau provincial et régional.

En outre, le Comité permanent de l’Assemblée nationale examinera et adoptera également plusieurs projets de résolution portant notamment sur l’évaluation de la qualité des services spécialisés et la gestion des postes de fonctionnaires relevant du Conseil des affaires ethniques et des commissions de l’AN; l’élaboration et l’examen du plan financier national quinquennal, du plan d’investissement public à moyen terme financé par le budget de l’État, du budget annuel de l’État ainsi que de la répartition du budget central et de l’approbation des comptes publics; les principes et critères de répartition de la taxe sur la valeur ajoutée entre les collectivités locales pour la période 2027-2030 ; la modification de certaines dispositions relatives aux dépenses de fonctionnement de l’AN ; ainsi que les modalités de coordination dans la supervision de la mise en œuvre des traités et accords internationaux.

En matière de supervision, le Comité permanent de l'AN examinera le rapport sur les pétitions des citoyens adressées à l'AN en mai 2026. Enfin, il donnera son avis sur le projet de plan de supervision relatif à la gestion et à l’utilisation des sièges de travail à la suite de la restructuration des unités administratives et de l’appareil organisationnel. -VNA

#Nouvelle ère #Comité permanent #Assemblée nationale
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce le discours d’ouverture de la 2e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale demande un traitement rigoureux des pétitions publiques

Les électeurs ont manifesté leur soutien à la poursuite de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir la croissance économique, à stabiliser la macréconomie, à maîtriser l’inflation et à préserver les principaux équilibres économiques, ainsi qu’à garantir la sécurité économique, énergétique, monétaire et alimentaire, de même que l’ordre et la paix sociaux.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert, dans la matinée du 11 mai à Hanoï, sa deuxième session, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Ouverture de la deuxième session du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Réuni à Hanoï le 11 mai, le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a ouvert sa deuxième session afin d’examiner plusieurs textes législatifs importants, d’évaluer les travaux de la première session de la 16e législature et d’accélérer la mise en œuvre des lois récemment adoptées, dans un contexte marqué par les attentes croissantes des citoyens et des entreprises.

Voir plus

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

La paix et la stabilité, priorité de l’ASEAN dans la nouvelle phase de développement

Recevant le 9 juin à Hanoï les chefs de délégation, experts, chercheurs et représentants d’organisations internationales participant au Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a souligné que le maintien de la paix et de la stabilité constituait la priorité essentielle de l’ASEAN dans un contexte international de plus en plus complexe et imprévisible.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Le Vietnam et le Timor-Leste conviennent d’élargir leur coopération

Lors de leurs entretiens à Hanoï le 9 juin, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue timorais Kay Rala Xanana Gusmão ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines et de porter les relations entre les deux pays à un niveau supérieur à l’approche du 25e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2027.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu reçoit une délégation de la CCPPC

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, a réaffirmé que le développement des relations avec la Chine demeurait une priorité stratégique de la politique extérieure du Vietnam. Il a souligné la contribution positive de la coopération entre le FPV et la CCPPC au développement du partenariat de coopération stratégique global ainsi qu’à la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique.

Khammone Chanthachith, membre suppléant du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, chef-adjoint de la Commission centrale de la propagande et de la formation. Photo : VNA

AFF 2026 : le Vietnam joue un rôle clé dans la promotion des initiatives de coopération régionale

Khammone Chanthachith, membre suppléant du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, chef-adjoint de la Commission centrale de la propagande et de la formation, a apprécié l’organisation du Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026 par le Vietnam et a souligné le rôle de plus en plus prépondérant du pays au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, Nguyen Duy Ngoc (droite) et Tanaka Akihiko, président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Photo: VNA

Le Vietnam et la JICA discutent du renforcement de la formation des cadres dirigeants

Le Vietnam et le Japon entendent approfondir leur coopération dans le développement des ressources humaines de haut niveau, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et de la gouvernance moderne, afin d’accompagner les nouvelles priorités de développement du Vietnam et de consolider leur partenariat stratégique global.

Le Dr Kin Phea, directeur général de l’Institut des relations internationales du Cambodge (RAC). Photo : VNA

La visite de Hun Manet au Vietnam, un signal fort pour l’amitié et la stabilité régionales

La visite officielle du Premier ministre cambodgien Hun Manet au Vietnam et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) témoigne la volonté commune de Phnom Penh et de Hanoï de renforcer leur confiance politique, d’approfondir leur coopération bilatérale et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région, selon le Dr Kin Phea, directeur général de l’Institut des relations internationales du Cambodge (RAC).

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s’exprime lors de l’événement. Photo: VNA

Le Conseil théorique central du Parti exhorté à rechercher les enjeux de l’époque

Le Conseil théorique central doit se pencher sur les questions sur le modèle de développement du Vietnam dans la nouvelle ère ; les institutions pour un développement rapide et durable, la gouvernance nationale moderne et facilitatrice ; l’autonomie stratégique liée à l’intégration internationale ; les nouvelles formes de concurrence et de conflit ; et les expériences de développement internationales.