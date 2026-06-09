Politique

Le dirigeant To Lam souhaite approfondir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Thaïlande

À l’occasion de la visite officielle du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul au Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) reçoit le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) reçoit le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu le 9 juin à Hanoï le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation au troisième Forum de l’avenir de l’ASEAN.

Le dirigeant To Lam s’est félicité de retrouver le chef du gouvernement thaïlandais quelques jours après sa propre visite officielle en Thaïlande à la fin du mois de mai. Il a remercié la famille royale, le gouvernement et le peuple thaïlandais, ainsi que le Premier ministre et son épouse, pour l’accueil chaleureux et attentif réservé à la délégation vietnamienne.

Soulignant l’importance de cette visite, le dirigeant vietnamien s’est déclaré convaincu qu'elle contribuerait à approfondir de manière concrète et efficace le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande.

Pour sa part, Anutin Charnvirakul a exprimé sa satisfaction d’effectuer sa première visite officielle au Vietnam. Il a transmis les salutations du Roi et de la Reine de Thaïlande à To Lam et à son épouse, tout en soulignant le succès de la récente visite du dirigeant vietnamien en Thaïlande. Selon lui, cette visite a suscité une impression très favorable auprès de la population thaïlandaise et ouvert de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.

Le Premier ministre thaïlandais a également informé To Lam des résultats de ses entretiens avec le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung. Les deux parties ont convenu de mesures concrètes visant à mettre en œuvre les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays, notamment ceux issus de la visite officielle de To Lam en Thaïlande.

Réaffirmant que la Thaïlande considère le Vietnam comme un voisin proche et un partenaire fiable, Anutin Charnvirakul a indiqué que sa délégation comprenait trois vice-Premiers ministres, six ministres ainsi que plusieurs hauts responsables militaires et administratifs, illustrant l’importance accordée aux relations avec le Vietnam.

Abordant les orientations futures de la coopération bilatérale, To Lam a proposé de renforcer davantage la confiance politique, d’élargir la coopération économique, ainsi que celle en matière de défense et de sécurité, et de promouvoir les échanges entre les peuples à travers l’intensification des visites et contacts à tous les niveaux. Il a également appelé à développer la coopération sur l’ensemble des canaux et à maintenir l’efficacité des mécanismes bilatéraux existants, notamment la réunion conjointe des Cabinets.

Il a également affirmé que le Parti communiste du Vietnam souhaitait renforcer ses relations avec les partis politiques thaïlandais, dont le parti Bhumjaithai.

Anutin Charnvirakul a exprimé son plein soutien à ces orientations. Il a notamment souligné la volonté de son pays de mettre en œuvre de manière substantielle la stratégie des "Trois connexions", de renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement, ainsi que la coopération dans les domaines des infrastructures, de la logistique et des chaînes d’approvisionnement.

Les deux parties ont également convenu d’élargir leur coopération dans les secteurs de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’économie numérique et de l’intelligence artificielle. Elles se sont fixé pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars, avec la perspective d’atteindre 50 milliards de dollars à plus long terme.

Enfin, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination au sein de l’ASEAN, des Nations unies, de l’APEC et des mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong, afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. -VNA

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