Politique

Le Vietnam et le Timor-Leste échangent leurs expériences en matière d’édification du Parti et de gouvernance nationale

Une délégation du Congrès national pour la reconstruction timoraise (CNRT), conduite par son premier secrétaire général adjoint, Jacinto Rigoberto Gomes de Deus a été reçue par Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies le 9 juin à Hanoï.

Lors de la réception. Photo : VNA
Lors de la réception. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 9 juin, à Hanoï, Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, a reçu une délégation du Congrès national pour la reconstruction timoraise (CNRT), conduite par son premier secrétaire général adjoint, Jacinto Rigoberto Gomes de Deus.

La rencontre s’inscrivait dans le cadre de la visite de travail de la délégation au Vietnam et de sa participation à un séminaire consacré au rôle des partis politiques d’Asie du Sud-Est dans la construction de la Communauté de l’ASEAN, tenu en marge du 3e Forum de l'avenir de l'ASEAN (AFF) 2026.

Nguyen Thanh Nghi a salué la participation du CNRT à ce séminaire, estimant qu’elle contribuait concrètement à renforcer les échanges et la coopération entre les partis de la région et témoignait de leur engagement commun en faveur d’une ASEAN unie, résiliente et durable, au service de la paix, de la stabilité et du développement en Asie du Sud-Est.Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que son pays accorde une importance stratégique à la consolidation des liens avec le CNRT ainsi qu'avec les autres partis des pays membres de l'ASEAN, sur la base des principes de sincérité, de confiance mutuelle et de développement commun.De son côté, la délégation du CNRT a salué l'initiative pionnière du Vietnam d'organiser, pour la toute première fois, une plateforme de connexion entre les partis politiques de l'Asie du Sud-Est. Jacinto Rigoberto Gomes de Deus a qualifié ce séminaire d'espace de dialogue pragmatique permettant aux différents partis politiques régionaux de partager leurs expertises respectives, d'approfondir la compréhension mutuelle et de contribuer directement au processus d'édification de la communauté de l'ASEAN.

Il a affirmé que le CNRT attachait une grande importance aux relations d’amitié et de coopération avec le Parti communiste du Vietnam, souhaitant renforcer les échanges et le partage d’expériences dans les domaines d’intérêt commun. Il a également salué le rôle ainsi que le soutien du Vietnam dans le processus d’intégration régionale du Timor-Leste et son adhésion à la Communauté de l’ASEAN.En outre, Jacinto Rigoberto Gomes de Deus a formulé le souhait de renforcer les liens entre les organes du CNRT et la Commission centrale des politiques et de stratégies du PCV, ainsi qu'avec les autres institutions spécialisées. Il a proposé d’intensifier les échanges d’expériences en matière d’élaboration des politiques, en particulier dans les domaines liés au renforcement des capacités institutionnelles et de la gouvernance, conformément aux priorités actuelles du Timor-Leste et au service de la stabilité régionale.

Nguyen Thanh Nghi a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et sur les différents canaux du Parti, de l’État, du Parlement et des échanges entre les peuples, ainsi que le partage d’expériences en matière d’édification du Parti et de gouvernance nationale. Il a également appelé les deux parties à contribuer activement au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN.

Les deux parties ont convenu d’approfondir davantage les relations entre leurs partis respectifs afin de consolider les fondements politiques de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Timor-Leste, au bénéfice de leurs peuples et au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Timor-Leste
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Édification du Parti

Sur le même sujet

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Le Vietnam et le Timor-Leste conviennent d’élargir leur coopération

Lors de leurs entretiens à Hanoï le 9 juin, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue timorais Kay Rala Xanana Gusmão ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines et de porter les relations entre les deux pays à un niveau supérieur à l’approche du 25e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2027.

Voir plus

Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul s'exprime lors de la séance d'ouverture de l'AFF 2026. Photo: VNA

Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul conclut sa visite officielle au Vietnam

Lors de la séance d'ouverture du troisième Forum de l'avenir de l'ASEAN, où il a également pris la parole, le Premier ministre thaïlandais a souligné l'efficacité remarquable des mécanismes pilotés par l'ASEAN pour instaurer un espace de coopération égalitaire et contribuer à un équilibre stratégique. L'ASEAN doit impérativement maintenir cette vision stratégique afin de s'adapter au mieux à l'évolution du contexte international.

Lors de la réception. Photo : VNA

Les intérêts des peuples vietnamien et lao au cœur de la coopération bilatérale

Sonexay Siphandone, membre du Bureau politique du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et Premier ministre du Laos, à la tête d’une haute délégation gouvernementale, en visite officielle au Vietnam pour participer au 3e Forum de l'avenir de l’ASEAN (AFF) a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. 

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

La paix et la stabilité, priorité de l’ASEAN dans la nouvelle phase de développement

Recevant le 9 juin à Hanoï les chefs de délégation, experts, chercheurs et représentants d’organisations internationales participant au Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a souligné que le maintien de la paix et de la stabilité constituait la priorité essentielle de l’ASEAN dans un contexte international de plus en plus complexe et imprévisible.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu reçoit une délégation de la CCPPC

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, a réaffirmé que le développement des relations avec la Chine demeurait une priorité stratégique de la politique extérieure du Vietnam. Il a souligné la contribution positive de la coopération entre le FPV et la CCPPC au développement du partenariat de coopération stratégique global ainsi qu’à la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique.

Khammone Chanthachith, membre suppléant du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, chef-adjoint de la Commission centrale de la propagande et de la formation. Photo : VNA

AFF 2026 : le Vietnam joue un rôle clé dans la promotion des initiatives de coopération régionale

Khammone Chanthachith, membre suppléant du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, chef-adjoint de la Commission centrale de la propagande et de la formation, a apprécié l’organisation du Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026 par le Vietnam et a souligné le rôle de plus en plus prépondérant du pays au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, Nguyen Duy Ngoc (droite) et Tanaka Akihiko, président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Photo: VNA

Le Vietnam et la JICA discutent du renforcement de la formation des cadres dirigeants

Le Vietnam et le Japon entendent approfondir leur coopération dans le développement des ressources humaines de haut niveau, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et de la gouvernance moderne, afin d’accompagner les nouvelles priorités de développement du Vietnam et de consolider leur partenariat stratégique global.

Le Dr Kin Phea, directeur général de l’Institut des relations internationales du Cambodge (RAC). Photo : VNA

La visite de Hun Manet au Vietnam, un signal fort pour l’amitié et la stabilité régionales

La visite officielle du Premier ministre cambodgien Hun Manet au Vietnam et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) témoigne la volonté commune de Phnom Penh et de Hanoï de renforcer leur confiance politique, d’approfondir leur coopération bilatérale et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région, selon le Dr Kin Phea, directeur général de l’Institut des relations internationales du Cambodge (RAC).

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s’exprime lors de l’événement. Photo: VNA

Le Conseil théorique central du Parti exhorté à rechercher les enjeux de l’époque

Le Conseil théorique central doit se pencher sur les questions sur le modèle de développement du Vietnam dans la nouvelle ère ; les institutions pour un développement rapide et durable, la gouvernance nationale moderne et facilitatrice ; l’autonomie stratégique liée à l’intégration internationale ; les nouvelles formes de concurrence et de conflit ; et les expériences de développement internationales.