Politique

Les intérêts des peuples vietnamien et lao au cœur de la coopération bilatérale

Sonexay Siphandone, membre du Bureau politique du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et Premier ministre du Laos, à la tête d’une haute délégation gouvernementale, en visite officielle au Vietnam pour participer au 3e Forum de l'avenir de l’ASEAN (AFF) a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. 

Lors de la réception. Photo : VNA
Lors de la réception. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 9 juin à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu Sonexay Siphandone, membre du Bureau politique du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et Premier ministre du Laos, à la tête d’une haute délégation gouvernementale, en visite officielle au Vietnam pour participer au 3e Forum de l'avenir de l’ASEAN (AFF).

Le dirigeant vietnamien a apprécié la présence du Premier ministre lao aux côtés de ses homologues du Cambodge, de Thaïlande et du Timor-Leste lors de l’ouverture de l'AFF. Selon lui, cela contribue non seulement au succès du Forum, mais illustre aussi la solidarité au sein de l’ASEAN ainsi que les liens de solidarité particulière et stratégique qui unissent le Vietnam et le Laos.

Il a affirmé que le Vietnam continuera, dans la mesure de ses capacités, à soutenir le Laos pour stabiliser son économie macroéconomique, renforcer sa gouvernance et assurer un développement durable.

To Lam s’est félicité de la coordination étroite entre les deux gouvernements dans la mise en œuvre des accords de haut niveau et des résultats de la 48e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Des progrès notables ont été enregistrés dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la défense, de l’économie, du commerce, de l’éducation et de la coopération décentralisée. Les mécanismes de coopération sont maintenus efficacement, permettant de résoudre activement les difficultés émergentes.

Pour l’avenir, le secrétaire général et président To Lam a proposé de consolider la confiance politique par des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux. Il a insisté sur la nécessité de concrétiser le contenu de la cohésion stratégique dans tous les secteurs, de maintenir une coopération sécuritaire et militaire de haute confiance et de faire de l’économie un véritable pilier de la relation bilatérale. Il a également appelé à innover dans la formation des ressources humaines et à diversifier la coopération entre les localités.

Il a souligné que l’efficacité réelle et l’intérêt des deux peuples doivent être le critère suprême de cette coopération, nécessitant des bilans périodiques pour définir les orientations de chaque étape.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (à droite) et Sonexay Siphandone, membre du Bureau politique du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et Premier ministre du Laos. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a exhorté à prioriser les projets d’infrastructures stratégiques tels que le port de Vung Ang, l’autoroute Hanoï-Vientiane et la ligne ferroviaire reliant Vung Ang à Vientiane. Ces projets visent à répondre aux besoins commerciaux et à permettre aux marchandises lao d’accéder aux marchés régionaux et mondiaux. Il a aussi suggéré de réformer les procédures frontalières et de promouvoir les paiements en monnaies locales pour faciliter le commerce, l’investissement et le tourisme.

Par ailleurs, To Lam a insisté sur la coordination avec le Cambodge pour préserver la solidarité entre les trois nations et mettre en œuvre le Plan d’action pour la connectivité des trois économies à l’horizon 2030.

De son côté, Sonexay Siphandone a informé son hôte des résultats de son entretien avec le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung. Le Vietnam reste l’un des principaux investisseurs au Laos avec 289 projets totalisant 6,6 milliards de dollars. Les échanges commerciaux du premier trimestre 2026 ont atteint 1,2 milliard de dollars, avec un objectif de 10 milliards de dollars d’ici cinq ans.

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a exprimé son plein soutien aux orientations de coopération proposées par To Lam. Il a affirmé que le Laos travaillerait étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les projets prioritaires, favoriser la coopération économique à la hauteur des relations politiques spéciales entre les deux pays et préserver la solidarité entre les peuples du Laos, du Vietnam et du Cambodge. Il a également réaffirmé le soutien mutuel des deux pays au sein des forums régionaux et internationaux, notamment de l’ASEAN, de l’ONU et des mécanismes de coopération du Mékong.

Enfin, les deux dirigeants ont convenu de préparer les célébrations du 65e anniversaire des relations diplomatiques et du 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos en 2027. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-Laos
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