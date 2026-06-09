Politique

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu reçoit une délégation de la CCPPC

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, a réaffirmé que le développement des relations avec la Chine demeurait une priorité stratégique de la politique extérieure du Vietnam. Il a souligné la contribution positive de la coopération entre le FPV et la CCPPC au développement du partenariat de coopération stratégique global ainsi qu’à la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA
Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, a reçu le 9 juin à Hanoï une délégation de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), conduite par sa vice-présidente Xian Hui, en visite de travail au Vietnam.

À cette occasion, Tran Cam Tu a remercié le Parti, l’État et le peuple chinois pour l’accueil chaleureux et fraternel réservé au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, à son épouse et à la délégation vietnamienne lors de leur récente visite d’État en Chine. Il a salué l’envoi rapide d’une délégation de la CCPPC au Vietnam, estimant que cette visite témoignait de l’importance accordée par la Chine à la concrétisation des perceptions communes de haut niveau et au renforcement des relations entre la CCPPC et le Front de la Patrie du Vietnam (FPV).

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le développement des relations avec la Chine demeurait une priorité stratégique de la politique extérieure du Vietnam. Il a souligné la contribution positive de la coopération entre le FPV et la CCPPC au développement du partenariat de coopération stratégique global ainsi qu’à la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique.

Mettant en avant le rôle important des deux organisations dans la vie socio-politique de leurs pays respectifs, notamment dans le renforcement de la grande union nationale, Tran Cam Tu a proposé aux deux organisations d’intensifier leurs échanges d’expériences et de jouer un rôle pionnier dans la mise en œuvre concrète et efficace des consensus de haut niveau, afin de contribuer au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays.

Il a également présenté les résultats du 11e Congrès national du FPV pour le mandat 2026-2031, ainsi que les orientations formulées par le secrétaire général et président To Lam concernant le rôle du FPV dans la nouvelle phase de développement du pays. Il a suggéré aux deux organisations de renforcer leurs échanges d’expériences en matière de participation à l’édification du Parti, de gouvernance nationale, de consolidation du consensus social et de développement socio-économique.

Pour sa part, Xian Hui a indiqué que cette visite visait avant tout à mettre en œuvre les importants consensus dégagés par les dirigeants de haut niveau des deux pays lors de la récente visite de To Lam en Chine. Elle a réaffirmé l’importance que la Chine accorde à ses relations avec le Vietnam et sa volonté de promouvoir la coopération bilatérale conformément à l’orientation des "six davantage" définie par les dirigeants des deux Partis et des deux États.

Saluant les résultats de la coopération entre la CCPPC et le FPV, elle a affirmé que les deux organisations poursuivraient leur coordination étroite, renforceraient les échanges d’expériences et favoriseraient les contacts entre les différentes couches de la société, notamment les entrepreneurs et les scientifiques. Ces efforts contribueront, selon elle, à approfondir la coopération concrète entre les deux pays et à consolider davantage les fondements sociaux des relations bilatérales. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Tran Cam Tu #PCV #CCPPC #Chine #FPV
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