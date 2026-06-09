AFF 2026 : le Vietnam joue un rôle clé dans la promotion des initiatives de coopération régionale

Hanoï (VNA) - En marge du Forum de coopération médiatique Chine-ASEAN qui s'est tenu à Shenyang, province chinoise du Liaoning, Khammone Chanthachith, membre suppléant du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, chef-adjoint de la Commission centrale de la propagande et de la formation, a accordé un entretien à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).



À cette occasion, il a tenu à exprimer sa haute appréciation concernant l’organisation du Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026 par le Vietnam, tout en soulignant le rôle de plus en plus prépondérant du pays au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).



Khammone Chanthachith a précisé que l’édition 2026 dudit forum marquait la troisième année consécutive où le Vietnam prenait l'initiative d'organiser cet événement stratégique de premier plan. Le thème choisi pour cette édition, "Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple", revêt une signification profonde, tout en reflétant la vision prospective de l’ASEAN et les aspirations communes de la région en faveur du maintien de la paix, de la promotion du développement et de l’amélioration des conditions de vie des populations. Selon le haut responsable lao, la prospérité ne saurait se réduire à la seule croissance économique. Elle doit aussi se traduire par la création d’emplois, la hausse des revenus et la garantie d’un accès aux services de santé, à l’éducation et à la protection sociale pour l’ensemble de la population. Évaluant le rôle du Vietnam au sein du bloc, il a affirmé que le Vietnam occupait une place centrale dans la région et jouait un rôle majeur dans la promotion des initiatives de coopération régionale, dont le Forum de l’avenir de l’ASEAN constitue une illustration marquante.



Il a rappelé les avantages stratégiques du Vietnam, notamment sa position géographique privilégiée avec une façade maritime s’étendant sur plus de 3 200 kilomètres, favorisant l’économie bleue, le commerce et la connectivité régionale. De plus, le pays maintient actuellement un rythme de croissance impressionnant, largement salué par la communauté internationale.



Le dirigeant lao a également loué la stabilité sociopolitique du Vietnam, considérée comme une base indispensable au développement durable et à l’élargissement de la coopération internationale.



Selon son analyse, la politique étrangère vietnamienne, fondée sur la paix, l'indépendance et l'intégration proactive, a considérablement renforcé les liens avec les membres de l'ASEAN et les partenaires mondiaux. Par ailleurs, il a mis en avant la jeunesse et le dynamisme des ressources humaines vietnamiennes, ainsi que la richesse des sites touristiques et des ressources naturelles du pays, qui constituent d’importants facteurs d’attractivité pour les touristes internationaux et les investisseurs étrangers.

Exprimant ses attentes à l’égard du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, Khammone Chanthachith s’est déclaré convaincu que cet événement continuerait de contribuer activement à la promotion du dialogue ainsi qu’au renforcement de la solidarité, de la coopération et de la connectivité entre les États membres, contribuant ainsi à l’édification d’une Communauté de l’ASEAN pacifique, prospère, durable et centrée sur les populations. -VNA





Nguyễn Thị Thu Trang