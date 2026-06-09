Le PM Le Minh Hung préside la cérémonie d'accueil de son homologue du Timor-Leste

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Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé l’après-midi du 9 juin à Hanoï la cérémonie d'accueil de son homologue du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, en visite officielle du 7 au 10 juin au Vietnam pour participer au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026.

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Cette visite revêt une importance particulière non seulement pour les relations bilatérales, mais également pour le processus d’intégration régionale du Timor-Leste depuis son adhésion officielle à l’ASEAN en tant que 11e membre du bloc.

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Lors de la cérémonie, le Premier ministre Le Minh Hung a accueilli chaleureusement son homologue timorais sur le tapis rouge. Les deux dirigeants sont ensuite montés sur la tribune d'honneur pour écouter les hymnes nationaux avant de saluer le drapeau militaire et de passer en revue la Garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam. Ils ont ensuite présenté les membres de leurs délégations respectives.

Le Vietnam et le Timor-Leste partagent une amitié de longue date. Le Vietnam a été l'un des premiers pays à reconnaître le Front de révolution pour l'indépendance du Timor-Leste en septembre 1975. L'ouverture officielle de l'ambassade du Vietnam à Dili en avril 2026 constitue une étape majeure pour approfondir les relations bilatérales de manière concrète et efficace pour les intérêts des deux peueples des deux pays, ainsi que pour la solidarité et le développement de l'ASEAN. Le Vietnam se dit prêt à partager ses expériences de développement avec le Timor-Leste au sein de la famille de l'ASEAN.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux bilatéraux affichent une croissance positive. L'investissement est un point fort, marqué par l'activité de la société Telemor, un projet du groupe de télécommunications vietnamien Viettel au Timor-Leste. Les deux pays possèdent également un potentiel de coopération dans l'agriculture, l'éducation et l'énergie.

La visite officielle du Premier ministre Kay Rala Xanana contribuera à renforcer la confiance politique et à promouvoir la coopération dans tous les domaines. Elle permet aussi au Timor-Leste de bénéficier du soutien du Vietnam pour participer efficacement aux mécanismes régionaux.

Le Premier ministre Le Minh Hung préside la cérémonie d'accueil de son homologue du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão. Photo: VNA

En outre, la participation du Premier ministre timorais au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 est une bel occasion pour le Timor-Leste à affirmer son engagement envers les objectifs régionaux communs et renforcer la connectivité avec les partenaires dans la région en vue de booster le développement socioéconomique.

Après la cérémonie d'accueil, les deux Premiers ministres tiennent un entretien pour évaluer les résultats de la coopération bilatérale ces derniers temps et définir les orientations pour l’avenir. Ils assisteront ensuite à l’échange de documents de coopération entre les deux pays avant de visiter une exposition de photo sur l’amitié bilatérale tenue par le Bureau gouvernemental et l’Agence vietnamienne d’information. -VNA

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