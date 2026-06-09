Politique

Le PM Le Minh Hung préside la cérémonie d'accueil de son homologue du Timor-Leste

La visite du Premier ministre Kay Rala Xanana Gusmão revêt une importance particulière non seulement pour les relations bilatérales, mais également pour le processus d’intégration régionale du Timor-Leste depuis son adhésion officielle à l’ASEAN en tant que 11e membre du bloc.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et son homologue du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et son homologue du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé l’après-midi du 9 juin à Hanoï la cérémonie d'accueil de son homologue du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, en visite officielle du 7 au 10 juin au Vietnam pour participer au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026.

Cette visite revêt une importance particulière non seulement pour les relations bilatérales, mais également pour le processus d’intégration régionale du Timor-Leste depuis son adhésion officielle à l’ASEAN en tant que 11e membre du bloc.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Le Minh Hung a accueilli chaleureusement son homologue timorais sur le tapis rouge. Les deux dirigeants sont ensuite montés sur la tribune d'honneur pour écouter les hymnes nationaux avant de saluer le drapeau militaire et de passer en revue la Garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam. Ils ont ensuite présenté les membres de leurs délégations respectives.

Le Vietnam et le Timor-Leste partagent une amitié de longue date. Le Vietnam a été l'un des premiers pays à reconnaître le Front de révolution pour l'indépendance du Timor-Leste en septembre 1975. L'ouverture officielle de l'ambassade du Vietnam à Dili en avril 2026 constitue une étape majeure pour approfondir les relations bilatérales de manière concrète et efficace pour les intérêts des deux peueples des deux pays, ainsi que pour la solidarité et le développement de l'ASEAN. Le Vietnam se dit prêt à partager ses expériences de développement avec le Timor-Leste au sein de la famille de l'ASEAN.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux bilatéraux affichent une croissance positive. L'investissement est un point fort, marqué par l'activité de la société Telemor, un projet du groupe de télécommunications vietnamien Viettel au Timor-Leste. Les deux pays possèdent également un potentiel de coopération dans l'agriculture, l'éducation et l'énergie.

La visite officielle du Premier ministre Kay Rala Xanana contribuera à renforcer la confiance politique et à promouvoir la coopération dans tous les domaines. Elle permet aussi au Timor-Leste de bénéficier du soutien du Vietnam pour participer efficacement aux mécanismes régionaux.

vnanet-vna-potal-thu-tuong-le-minh-hung-don-va-hoi-dam-voi-thu-tuong-timor-leste-kay-rala-xanana-gusmao-8815337.jpg
Le Premier ministre Le Minh Hung préside la cérémonie d'accueil de son homologue du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão. Photo: VNA

En outre, la participation du Premier ministre timorais au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 est une bel occasion pour le Timor-Leste à affirmer son engagement envers les objectifs régionaux communs et renforcer la connectivité avec les partenaires dans la région en vue de booster le développement socioéconomique.

Après la cérémonie d'accueil, les deux Premiers ministres tiennent un entretien pour évaluer les résultats de la coopération bilatérale ces derniers temps et définir les orientations pour l’avenir. Ils assisteront ensuite à l’échange de documents de coopération entre les deux pays avant de visiter une exposition de photo sur l’amitié bilatérale tenue par le Bureau gouvernemental et l’Agence vietnamienne d’information. -VNA

#Timor-Leste #Premier ministre Le Minh Hung
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung rencontre son homologue timorais Xanana Gusmão en marge du 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu (Philippines), le 7 mai 2026. Photo : VNA

Vietnam–Timor-Leste : un partenariat en plein essor au sein de l’ASEAN

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre timorais Kay Rala Xanana Gusmão, du 7 au 10 juin 2026, ainsi que sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, illustrent la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale et de promouvoir une intégration plus étroite de Timor-Leste au sein de l’ASEAN, au service de la paix, de la stabilité et du développement régional.

Voir plus

Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, Nguyen Duy Ngoc (droite) et Tanaka Akihiko, président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Photo: VNA

Le Vietnam et la JICA discutent du renforcement de la formation des cadres dirigeants

Le Vietnam et le Japon entendent approfondir leur coopération dans le développement des ressources humaines de haut niveau, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et de la gouvernance moderne, afin d’accompagner les nouvelles priorités de développement du Vietnam et de consolider leur partenariat stratégique global.

Le Dr Kin Phea, directeur général de l’Institut des relations internationales du Cambodge (RAC). Photo : VNA

La visite de Hun Manet au Vietnam, un signal fort pour l’amitié et la stabilité régionales

La visite officielle du Premier ministre cambodgien Hun Manet au Vietnam et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) témoigne la volonté commune de Phnom Penh et de Hanoï de renforcer leur confiance politique, d’approfondir leur coopération bilatérale et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région, selon le Dr Kin Phea, directeur général de l’Institut des relations internationales du Cambodge (RAC).

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s’exprime lors de l’événement. Photo: VNA

Le Conseil théorique central du Parti exhorté à rechercher les enjeux de l’époque

Le Conseil théorique central doit se pencher sur les questions sur le modèle de développement du Vietnam dans la nouvelle ère ; les institutions pour un développement rapide et durable, la gouvernance nationale moderne et facilitatrice ; l’autonomie stratégique liée à l’intégration internationale ; les nouvelles formes de concurrence et de conflit ; et les expériences de développement internationales.

Ouverture du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 à Hanoï. Photo: VNA

Ouverture du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 à Hanoï

Il s'agit de la troisième année consécutive que le Vietnam accueille cet important événement. Organisé les 9 et 10 juin, ce rendez-vous diplomatique multilatéral majeur réaffirme le rôle actif et responsable du Vietnam dans le renforcement de la coopération régionale.

L’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt (à droite) et le sénateur Jorge Milton Capitanich, président du Groupe d’amitié asiatique du Sénat argentin, à l’ambassade du Vietnam en Argentine, le 8 juin. Photo : VNA

L’Argentine et le Vietnam renforcent leur coopération parlementaire

L’Argentine est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam se classe septième parmi les partenaires commerciaux de l’Argentine et premier sur le marché de l’Asie du Sud-Est. Les échanges bilatéraux devraient atteindre 4,5 milliards de dollars d’ici 2025.

Les quatre provinces ont signé un procès-verbal, établissant ainsi un cadre important pour approfondir leur coopération dans les domaines politique, socio-économique, commercial et touristique. Photo: VNA

Quang Ninh et des provinces lao renforcent leur coopération pour la période 2026-2030

Les provinces vietnamienne de Quang Ninh et lao de Xaynhabouly, Luang Prabang et Houaphan ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération pour la période 2026-2030, après avoir dressé un bilan positif de leur partenariat au cours des cinq dernières années. Cette collaboration vise à approfondir les échanges dans les domaines politique, économique, commercial, touristique et de la formation des ressources humaines, tout en consolidant l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos.

Pays maritime, dont l’histoire, la tradition, la culture et le processus d’édification nationale sont liés à la mer, le Vietnam vise à faire de la mer un espace de développement stratégique pour construire un pays puissant et enrichi par la mer. Photo: VNA

La mer bleue dans l’image d’un pays maritime puissant au XXIe siècle

Après huit ans d’application de la résolution n°36-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat, en date du 22 octobre 2018, sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045, l’heure est au bilan mais aussi à une nouvelle résolution à mettre en place.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (droite), et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos réaffirment leurs relations spéciales

À l’occasion de leur entrevue à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations spéciales Vietnam-Laos.