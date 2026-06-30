Politique

Le Conseil de la nation d'Algérie souhaite renforcer ses relations avec l'Assemblée nationale du Vietnam

Sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie accorde une grande importance à la mise en œuvre de ce partenariat, à travers le renforcement du dialogue politique et l'élargissement de la coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce, de la culture et des échanges entre les peuples, a indiqué le président du Conseil de la nation d’Algérie, Azzouz Nasri.

Le président du Conseil de la nation d’Algérie, Azzouz Nasri (droite) reçoit l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh. Photo: VNA
Le président du Conseil de la nation d’Algérie, Azzouz Nasri (droite) reçoit l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh. Photo: VNA


Alger (VNA) – Le président du Conseil de la nation d’Algérie, Azzouz Nasri, a exprimé le souhait de renforcer les relations avec l'Assemblée nationale du Vietnam afin de contribuer à la consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays. Il s'est exprimé ainsi le 29 juin, lors de la réception de l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.

À cette occasion, Azzouz Nasri a salué l'amitié traditionnelle entre l'Algérie et le Vietnam, forgée par une histoire commune de lutte contre le colonialisme, ainsi que par la solidarité, le soutien mutuel et le respect de la souveraineté ainsi que du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Il a souligné que les relations bilatérales connaissent une évolution positive, notamment depuis l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays en novembre 2025. Sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie accorde une grande importance à la mise en œuvre de ce partenariat, à travers le renforcement du dialogue politique et l'élargissement de la coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce, de la culture et des échanges entre les peuples, a-t-il indiqué. Le président du Conseil de la nation a également salué l'étroite coordination entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux.

Pour sa part, l'ambassadeur Tran Quoc Khanh a exprimé sa gratitude envers les dirigeants du Conseil de la nation ainsi qu'aux autorités algériennes pour le soutien dont il a bénéficié durant son mandat. Il a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance à son partenariat stratégique avec l'Algérie et souhaite approfondir la coopération dans des secteurs à fort potentiel tels que l'agriculture, l'industrie, le commerce, l'investissement et la culture.

Les deux parties se sont félicitées de la convergence de leurs positions sur de nombreuses questions régionales et internationales et sont convenues de poursuivre leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

S'agissant de la coopération parlementaire, Azzouz Nasri a souhaité intensifier les échanges de délégations, le partage d'expériences législatives ainsi que la coordination au sein des forums parlementaires, tout en valorisant le rôle des groupes d'amitié parlementaire.

À cette occasion, l'ambassadeur Tran Quoc Khanh a transmis au président du Conseil de la nation une invitation de la partie vietnamienne à effectuer une visite officielle au Vietnam à une date mutuellement convenue. -VNA



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