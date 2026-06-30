Politique

Le ministère des AE soutient la coopération économique avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères entend renforcer son rôle de passerelle entre les entreprises nationales et les partenaires australiens et néo-zélandais. Lors d'une réunion tenue le 29 juin à Hanoï, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a appelé à intensifier la coopération économique, technologique et en matière d'innovation afin de tirer pleinement parti des Partenariats stratégiques globaux conclus avec les deux pays.

Lors d'une réunion tenue le 29 juin à Hanoï, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a appelé à intensifier la coopération économique, technologique et en matière d'innovation afin de tirer pleinement parti des Partenariats stratégiques globaux conclus avec les deux pays. Photo: baoquocte.vn
Lors d'une réunion tenue le 29 juin à Hanoï, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a appelé à intensifier la coopération économique, technologique et en matière d'innovation afin de tirer pleinement parti des Partenariats stratégiques globaux conclus avec les deux pays. Photo: baoquocte.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, a présidé, le 29 juin à Hanoï, une réunion avec des entreprises vietnamiennes afin de faire le point sur leur coopération avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande et de recueillir leurs propositions pour les prochaines activités diplomatiques de haut niveau.

La réunion a rassemblé des représentants des ministères des Finances, de l'Industrie et du Commerce, de la Culture, des Sports et du Tourisme, de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), des autorités locales et aussi des représentants de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), de l'Association vietnamienne des services logiciels et informatiques (VINASA), de l'Association des petites et moyennes entreprises.

La réunion a regroupé des représentants de grands groupes et entreprises opérant dans les domaines des technologies de l'information, de l'énergie, de l'exploitation minière, de l'agriculture de haute technologie, de la finance, du tourisme, de l'aviation et des services.

Les missions diplomatiques vietnamiennes en Australie et en Nouvelle-Zélande ont pris part à la réunion par visioconférence.

Prenant la parole, Nguyen Manh Cuong a souligné que les Partenariats stratégiques globaux conclus avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande connaissent un développement soutenu, estimant que les relations bilatérales deviennent de plus en plus substantielles et efficaces. Il a mis en avant le vaste potentiel de coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'agriculture de haute technologie, des énergies propres, des minerais stratégiques, de la transformation numérique, de l'innovation ainsi que des sciences et technologies, afin de mobiliser davantage de ressources au service des ambitions de développement du Vietnam.

Il a encouragé les entreprises à proposer de nouvelles initiatives de coopération et à accélérer la mise en œuvre des accords existants, tout en réaffirmant que le ministère des Affaires étrangères est prêt à travailler avec les autres ministères et organismes concernés pour faciliter la coopération et renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes et leurs partenaires australiens et néo-zélandais.

Les représentants des ministères, des organismes publics, des associations professionnelles et des entreprises vietnamiens ont souligné que, si l'Australie et la Nouvelle-Zélande appliquent des normes particulièrement exigeantes, ces marchés offrent également des perspectives prometteuses.

Ils ont appelé à un meilleur partage des informations sur les marchés, à un renforcement des activités de mise en relation des entreprises, à une simplification des procédures d'import-export, à une conformité des normes techniques ainsi qu'à un élargissement de la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de l'innovation, de la formation des ressources humaines, le développement des chaînes d'approvisionnement.

Le diplomate vietnamien a salué les efforts des entreprises vietnamiennes pour élargir leurs investissements sur les marchés australien et néo-zélandais. Il les a invitées à préciser leurs besoins en matière de coopération afin que le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les autres organismes compétents et les représentations vietnamiennes à l'étranger, puisse leur apporter un soutien plus ciblé.

Il a enfin affirmé que le ministère continuera de jouer un rôle de passerelle, en plaçant la diplomatie économique ainsi que la diplomatie scientifique et technologique au cœur de son action, afin d'élargir les marchés, d'attirer des ressources de haute qualité, d'accélérer les transferts de technologies et de stimuler l'innovation. -VNA

#Australie #Nouvelle-Zélande #Vietnam #coopération économique
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