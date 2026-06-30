Les nouvelles technologies variétales, moteur de la montée en gamme de l’agriculture vietnamienne

Hanoï (VNA) – La modernisation des technologies de sélection variétale s’impose comme l’un des principaux leviers du développement durable de l’agriculture vietnamienne. Grâce aux avancées de la biologie moléculaire, de la culture in vitro, du séquençage de l’ADN et, plus récemment, des technologies d’édition du génome, le pays franchit progressivement une nouvelle étape dans la création de variétés à haut rendement, de meilleure qualité et plus résistantes aux aléas climatiques.

À Gia Lai, l’entreprise An Thinh Khang Farm illustre les retombées concrètes de ces innovations. Son directeur, Duong Minh Toan, explique que la qualité des plants détermine jusqu’à 80 % de la productivité des bananeraies destinées à l’exportation. Contrairement aux rejets traditionnels, les plants issus de la culture in vitro sont exempts de maladies, présentent une croissance homogène et produisent des régimes répondant aux normes commerciales les plus exigeantes. Cette homogénéité facilite l’entretien des plantations, la fertilisation ainsi que les récoltes simultanées.

L’entreprise exploite actuellement 16 hectares de bananeraies et produit chaque année plus de 640 tonnes de bananes destinées exclusivement aux marchés japonais, sud-coréen et du Moyen-Orient, démontrant que l’innovation variétale constitue un facteur déterminant pour accéder aux marchés internationaux.

Selon le Département des cultures et de la protection des végétaux, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les variétés végétales constituent le fondement stratégique de toute production agricole. L’introduction de nouvelles variétés permet d’accroître les rendements de 8 à 15 %, selon les cultures, tout en améliorant les revenus des agriculteurs et la compétitivité du secteur.

La province de Son La offre un autre exemple de cette transformation. Alors qu’elle ne comptait que douze principales espèces fruitières en 2016, sa gamme variétale s’est élargie à vingt-quatre variétés en 2025. Des cultivars à forte valeur ajoutée, tels que le longane Anh Vang 205, la pomme-cannelle SR1, le fruit de la passion jaune Thai Bao, l’avocat Booth ou encore le pomelo à chair rose, y sont désormais cultivés à grande échelle. Cette diversification a permis à Son La de devenir la première région fruitière du Nord du Vietnam ainsi qu’un important pôle d’exportation de produits agricoles.

Le directeur adjoint du Département des cultures et de la protection des végétaux, Nguyên Quôc Manh, souligne que les progrès scientifiques réalisés ces dernières années ont considérablement raccourci les délais de recherche grâce à l’adoption généralisée des technologies de pointe. Plusieurs variétés performantes de riz, notamment ST24, ST25 et OM18, ainsi que de maïs hybride, de soja, de caféiers et d’arbres fruitiers, sont désormais largement diffusées auprès des producteurs.

Il met également en avant les premiers succès obtenus dans la maîtrise des technologies de sélection de nouvelle génération, en particulier l’édition du génome, qui ouvre la voie au développement de variétés mieux adaptées aux contraintes climatiques et aux exigences croissantes des consommateurs.

Les spécialistes recommandent de renforcer les partenariats public-privé. Dans ce modèle, l’État concentrerait ses investissements sur la recherche fondamentale, la conservation des ressources génétiques et les infrastructures communes, tandis que les entreprises prendraient en charge la recherche appliquée, le développement technologique et la commercialisation des nouvelles variétés.

L’objectif ne consiste pas seulement à accroître le nombre d’entreprises actives dans la sélection variétale, mais surtout à faire émerger de solides groupes semenciers, capables d’innover, de maîtriser les technologies de pointe et de rivaliser avec les principaux acteurs régionaux et internationaux.

Le directeur du Département des cultures et de la protection des végétaux, Huynh Tân Dat, rappelle que les entreprises occupent une place centrale dans le processus d’innovation et de valorisation des résultats de la recherche scientifique. Le secteur agricole poursuivra ainsi la réforme des mécanismes et des politiques publiques afin de favoriser les investissements de long terme dans la sélection variétale.

Chercheur doctorant de l'Institut de génétique agricole inspectant des échantillons de plantes cultivées. Photo: nhandan.vn

Parallèlement, les autorités entendent renforcer la recherche spécialisée, développer des ressources humaines hautement qualifiées, consolider le cadre juridique, améliorer la protection de la propriété intellectuelle et accélérer les partenariats public-privé afin de réduire le délai entre la recherche et la mise en production.

Le Vietnam poursuivra également le développement de variétés à haut rendement, résistantes aux maladies et adaptées aux effets du changement climatique, conformément aux objectifs d’une agriculture verte et à faibles émissions de carbone. L’intégration des technologies de nouvelle génération, telles que l’édition du génome, l’intelligence artificielle, l’exploitation des mégadonnées et la transformation numérique, s’accompagnera de la création d’une base nationale de données sur les ressources génétiques, d’une banque génétique numérisée et d’un système numérique de gestion des variétés, destinés à renforcer à la fois la gouvernance publique et les capacités nationales de recherche. -VNA

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