Vietnam Airlines vise la rentabilité malgré la flambée des prix du carburant

Hanoï, 30 juin (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ambitionne de rester rentable en 2026 malgré la pression croissante exercée par la hausse des prix du kérosène, les fluctuations des taux de change et l'augmentation des coûts d'exploitation, tout en poursuivant un ambitieux programme d'expansion et de restructuration.
Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie, le 28 juin, le président-directeur général, Le Hong Ha, a déclaré que 2026 marque le début de la stratégie de développement à long terme de Vietnam Airlines pour la période 2026-2035, mise en œuvre dans un contexte économique et géopolitique mondial de plus en plus incertain.
La compagnie a été particulièrement touchée par la forte augmentation des prix du carburant d'aviation, conséquence des tensions au Moyen-Orient. À un moment donné, le prix du Jet A1 a dépassé 200 dollars américains le baril, ce qui a considérablement alourdi les coûts d'exploitation de l'ensemble du secteur aérien.
Vietnam Airlines estime le prix moyen du kérosène Jet A1 à 128,54 dollars le baril en 2026, soit une hausse de près de 48 % par rapport à 2025. En se basant uniquement sur l'évolution du prix du carburant, sans tenir compte des variations des taux de change ni de la demande des passagers, la compagnie aérienne prévoit des coûts de carburant supplémentaires de 11 900 milliards de dongs (455 millions de dollars) par rapport à l'année dernière.
La compagnie est également confrontée à la pression de la volatilité des taux de change, à la hausse des coûts mondiaux de maintenance et de logistique, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses liées à la conformité environnementale et à sa transition écologique.
« Depuis avril, nos opérations sont fortement impactées par la hausse des prix du carburant due au conflit au Moyen-Orient, ce qui exerce une pression considérable sur nos performances », a déclaré Le Hong Ha.
Pour atténuer ces difficultés, Vietnam Airlines a mis en place des scénarios opérationnels flexibles, optimisé son réseau de lignes nationales et internationales, renforcé la maîtrise des coûts et amélioré l'utilisation de sa flotte.
Malgré ces obstacles, la compagnie aérienne reste déterminée à atteindre ses objectifs commerciaux pour 2026, tout en renforçant sa compétitivité, en soutenant la croissance économique et en promouvant le commerce, le tourisme et la connectivité internationale.
Au cours du premier semestre, Vietnam Airlines a inauguré ou annoncé de nouvelles liaisons internationales vers Amsterdam, Phuket et Colombo, tout en augmentant la fréquence de ses vols vers Singapour, Manille, Moscou, Kaohsiung, Melbourne et Sydney afin de répondre à la demande croissante de voyages.
La compagnie met également en œuvre plusieurs initiatives stratégiques visant à accroître sa capacité et à améliorer son efficacité opérationnelle. Parmi celles-ci figure un plan d'investissement à long terme portant sur 50 nouveaux avions monocouloirs, dont la livraison est prévue entre 2030 et 2032, ainsi que la location de 20 avions monocouloirs supplémentaires pour la période 2027-2028.
Vietnam Airlines prévoit également de mettre en service son premier avion cargo dédié au troisième trimestre 2026 et de poursuivre le développement de ses infrastructures techniques dans les principaux aéroports, notamment l'aéroport international de Long Thanh.
Suite à la réouverture du détroit d'Ormuz et à l'accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran en juin, le prix du kérosène a baissé pour se situer autour de 112-115 dollars le baril, ce qui représente un certain soulagement pour les compagnies aériennes.
En supposant un prix moyen du carburant d'environ 120 dollars le baril au second semestre, Vietnam Airlines prévoit un bénéfice avant impôt d'environ 101 milliards de dongs pour la maison mère et de 510 milliards de dongs en données consolidées.
« Bien que ces chiffres soient nettement inférieurs à nos performances du premier trimestre, ils témoignent de nos efforts soutenus pour optimiser les coûts et faire face à un contexte opérationnel exceptionnellement difficile, marqué par la hausse des coûts des intrants, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, l'incertitude géopolitique et l'intensification de la concurrence », a déclaré Le Hong Ha.
Pour pallier la pénurie d'avions, la compagnie aérienne a ajusté ses fréquences de vols afin de mieux répondre à la demande du marché, tout en préservant son réseau domestique principal. Le groupe Vietnam Airlines, qui comprend Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO, continuera de privilégier le maintien de sa part de marché sur les liaisons principales, tout en augmentant sa capacité sur les destinations touristiques.
Pour 2026, la compagnie aérienne vise le transport de 27,73 millions de passagers et de 361 400 tonnes de fret, soit des augmentations respectives de 8,1 % et 6,2 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires consolidé devrait atteindre 138,9 billions de dongs, soit une hausse de plus de 12 % par rapport à 2025.
Le président, Dang Ngoc Hoa, a déclaré que la compagnie aérienne poursuivrait la restructuration de son organisation, la rationalisation de ses processus opérationnels et le renforcement de ses effectifs, notamment les pilotes, le personnel de cabine et les ingénieurs, afin de soutenir la croissance à deux chiffres attendue dans les années à venir.
Parallèlement à l'expansion de sa flotte par l'acquisition d'avions, Vietnam Airlines continuera d'évaluer les options de location sans équipage (dry-lease) et de location avec équipage (wet-lease) afin de garantir une capacité suffisante lors des pics de demande.
Conformément à la Résolution 57-NQ/TW du Politburo relative à la science, à la technologie, à l'innovation et à la transformation numérique, la compagnie accélère sa stratégie de transformation numérique, investit dans l'infrastructure technologique et développe un modèle de compagnie aérienne numérique conforme aux normes internationales.
Vietnam Airlines poursuit également son engagement environnemental, social et de gouvernance (ESG) en mettant en œuvre des mesures visant à réduire ses émissions de carbone, à améliorer son efficacité énergétique et à explorer l'utilisation de carburants d'aviation durables (SAF). Parallèlement, la compagnie améliore la qualité de ses services, développe ses ressources humaines hautement qualifiées et renforce sa gouvernance d'entreprise afin de devenir une compagnie aérienne internationale cinq étoiles d'ici 2030.
La compagnie a réaffirmé son engagement à maintenir son rôle de compagnie aérienne nationale vietnamienne et de premier opérateur de transport aérien, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays et renforçant sa connectivité avec les marchés régionaux et mondiaux. - VNA
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