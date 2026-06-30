Le commerce électronique favorise l’intégration des entreprises aux chaînes d’approvisionnement mondiales

Hanoï (VNA) - Avec la numérisation croissante de la chaîne d'approvisionnement mondiale, le commerce électronique n'est plus seulement une option mais devient une infrastructure de l'économie numérique. De nombreuses entreprises vietnamiennes passent de la simple vente en ligne à la construction d'un écosystème commercial numérique intégrant la production, la logistique et la distribution pour élargir leurs marchés et s'intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales.



Le risque de perdre la compétitivité sans vente en ligne



Le de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, a récemment organisé un séminaire intitulé "Promouvoir le développement du commerce électronique dans l'industrie de la mode". Bien que la mode ait été le point de départ, les experts estiment que cette question reflète une tendance générale de l'économie, où le commerce électronique devient une condition indispensable pour maintenir la compétitivité.



Selon Do Thi Minh Tram, directrice adjointe du Département de l'innovation, de la transition verte et de la promotion industrielle du ministère de l'Industrie et du Commerce, la transformation numérique et la transition verte sont des exigences obligatoires. Les marchés d'exportation accordent une importance accrue à la traçabilité, à la transparence de la chaîne d'approvisionnement et au développement durable. Dans ce contexte, le commerce électronique aide à normaliser les processus commerciaux, à gérer les données et à accroître l'efficacité de la gestion.



Cette obligation est également stimulée par la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Nguyen Cao Duc, directeur adjoint de l'Institut d'études sur l'Europe et l'Amérique, indique que la vague de diversification de la chaîne d'approvisionnement selon la stratégie "Chine +1", qui privilégie le déplacement de la production vers des pays partenaires fiables et proches des marchés de consommation, ouvre de nouvelles opportunités pour le Vietnam.



Vuong Thi Oanh, représentante de l'Agence du commerce extérieur de l'Industrie et du Commerce, a souligné qu'autrefois, le prix et les capacités de fabrication suffisaient pour intégrer les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, les grands groupes internationaux exigent également le respect de normes strictes en matière de qualité, de délais de livraison, de traçabilité, de maîtrise des émissions de carbone et d'interconnexion des données avec leurs systèmes de gestion mondiaux. Tout retard dans la transformation numérique expose les entreprises au risque d'être exclues de ces chaînes d'approvisionnement.

Une transition active vers le commerce numérique

Face à ces mutations, plusieurs entreprises vietnamiennes investissent dans des systèmes numériques intégrés. C'est notamment le cas de Saigon Co.op qui, avec près de 800 points de vente, accélère sa transition du commerce de détail traditionnel vers un modèle numérique grâce à sa plateforme Co.op Online et à un système centralisé de gestion des données. L'ensemble de ses activités – de l'approvisionnement à la logistique, en passant par la distribution et le service client – est désormais interconnecté au sein d'un système unique, permettant d'optimiser la gestion des stocks et de raccourcir les délais de livraison.



Nguyen Ngọc Thang, directeur général adjoint de Saigon Co.op, explique que l'objectif est de bâtir une infrastructure commerciale moderne pour relier efficacement les producteurs, la logistique et les consommateurs, permettant aux produits vietnamiens d'accéder plus rapidement au marché.



De même, de nombreux producteurs de denrées alimentaires, de produits agricoles, de biens de consommation et de produits du programme OCOP ouvrent des boutiques officielles sur les plateformes de commerce électronique, développent des équipes de diffusion en direct (livestream) et créent du contenu numérique pour se connecter directement avec les consommateurs et réduire la dépendance aux intermédiaires.



Sur le plan technologique, Nguyen Trung Kien, président du conseil d'administration de la société OriginX, estime que les données deviennent "l'infrastructure immatérielle" de la chaîne d'approvisionnement globale. Pour s'intégrer, les entreprises doivent normaliser leurs données, améliorer la traçabilité et appliquer l'intelligence artificielle, la blockchain et l'automatisation.

Les acheteurs internationaux soulignent que le commerce électronique transfrontalier offre de nouvelles opportunités, mais que seules les entreprises respectant les normes en matière de qualité, de gestion des données et de chaîne d'approvisionnement pourront s'inscrire durablement dans les réseaux mondiaux de distribution.-VNA