Économie

Les transactions sur les lingots d’or seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques

Selon l’article 3 de la loi, les gains provenant du transfert de lingots d'or sont désormais classés comme des revenus imposables. Le gouvernement déterminera le seuil de valeur de l'or soumis à la taxe, le moment de la perception ainsi que l'ajustement du taux d'imposition afin de s'adapter au calendrier de gestion du marché de l'or.

À partir du 1er juillet 2026, les revenus issus du transfert de lingots d’or seront soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Photo: nhandan.vn
À partir du 1er juillet 2026, les revenus issus du transfert de lingots d’or seront soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - À partir du 1er juillet 2026, les revenus issus du transfert de lingots d’or seront soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, conformément à la Loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques de 2025. Le taux d’imposition applicable est fixé à 0,1 % de la valeur de la transaction.

La Loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques de 2025 entrera officiellement en vigueur au début du mois de juillet, à l’exception des dispositions relatives aux revenus provenant des activités commerciales ainsi qu’aux salaires et rémunérations des personnes résidant au Vietnam, qui s’appliqueront à partir de l’année fiscale 2026.

Selon l’article 3 de la loi, les gains provenant du transfert de lingots d'or sont désormais classés comme des revenus imposables. Le gouvernement déterminera le seuil de valeur de l'or soumis à la taxe, le moment de la perception ainsi que l'ajustement du taux d'imposition afin de s'adapter au calendrier de gestion du marché de l'or.

Concernant le calcul, le paragraphe 2 de l'article 27 précise que l'impôt pour les non-résidents est déterminé en multipliant le prix de transfert par le taux de 0,1%. Ainsi, toutes les opérations d'achat et de vente de lingots d'or par les particuliers seront taxées à ce niveau dès la date indiquée.

Outre les revenus issus du transfert de lingots d’or, plusieurs autres types de revenus seront également soumis à cet impôt à partir du 1er juillet 2026. Il s'agit des revenus issus des activités d'agence, de courtage et de coopération commerciale avec des organisations. Les activités de commerce électronique et les affaires sur les plateformes numériques seront aussi touchées.

Enfin, la loi s'appliquera aux revenus issus du transfert de noms de domaine national vietnamien « .vn », de résultats de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de crédits carbone, de plaques d'immatriculation de véhicules gagnées aux enchères, de biens numériques... -VNA

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#lingots d’or #revenu des personnes physiques
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