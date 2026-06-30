Découverte d'une nouvelle grotte aux formations géologiques exceptionnelles à Phong Nha-Ke Bang

Une spectaculaire découverte vient enrichir le patrimoine souterrain du Parc national de Phong Nha - Ke Bang : une nouvelle grotte d'environ trois kilomètres de long a été mise au jour. À l'intérieur, les explorateurs ont observé de majestueux systèmes de stalactites et des perles de caverne d'une taille rarissime, façonnées au fil de milliers d'années. Cette cavité témoigne une fois de plus de l'incroyable diversité géologique de ce parc, considéré comme l'un des plus remarquables réseaux karstiques au monde.