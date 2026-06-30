Découverte d'une nouvelle grotte aux formations géologiques exceptionnelles à Phong Nha-Ke Bang

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La nouvelle grotte a été baptisée ''Thang'' (Victory), en hommage au premier habitant local ayant identifié son emplacement. Photo : VNA
La nouvelle grotte a été baptisée ''Thang'' (Victory), en hommage au premier habitant local ayant identifié son emplacement. Photo : VNA
Située dans la vallée de Ma Da, au sein d’une zone strictement protégée du parc national, la grotte Thang s’étend sur environ 3 000 mètres, avec une largeur moyenne de 70 mètres, certaines sections dépassant même les 100 mètres. Photo : VNA
Située dans la vallée de Ma Da, au sein d’une zone strictement protégée du parc national, la grotte Thang s’étend sur environ 3 000 mètres, avec une largeur moyenne de 70 mètres, certaines sections dépassant même les 100 mètres. Photo : VNA
La structure dispose de deux entrées distinctes : l’une d’environ 5 m² et l’autre, beaucoup plus étroite, permettant à peine le passage d’un adulte. Photo : VNA
La structure dispose de deux entrées distinctes : l’une d’environ 5 m² et l’autre, beaucoup plus étroite, permettant à peine le passage d’un adulte. Photo : VNA
Cette découverte, d'une grande valeur géologique, confirme le potentiel exceptionnel de cette région, inscrite au patrimoine naturel mondial, tant pour la recherche scientifique que pour la conservation du patrimoine naturel et le développement d'un tourisme d'exploration durable. Photo : VNA
Cette découverte, d'une grande valeur géologique, confirme le potentiel exceptionnel de cette région, inscrite au patrimoine naturel mondial, tant pour la recherche scientifique que pour la conservation du patrimoine naturel et le développement d'un tourisme d'exploration durable. Photo : VNA
La quasi-totalité de la grotte est recouverte de formations calcaires imposantes, incluant des colonnes de stalactites s’élevant jusqu’à 50 mètres de haut, des draperies de pierre suspendues au plafond et des stalagmites géantes. Photo : VNA
La quasi-totalité de la grotte est recouverte de formations calcaires imposantes, incluant des colonnes de stalactites s’élevant jusqu’à 50 mètres de haut, des draperies de pierre suspendues au plafond et des stalagmites géantes. Photo : VNA
L'élément le plus spectaculaire de cette exploration demeure la découverte d'abondantes grappes de perles de caverne, d'un blanc immaculé et à la surface parfaitement lisse, logées dans des cavités naturelles creusées au sein de la roche. Photo : VNA
L'élément le plus spectaculaire de cette exploration demeure la découverte d'abondantes grappes de perles de caverne, d'un blanc immaculé et à la surface parfaitement lisse, logées dans des cavités naturelles creusées au sein de la roche. Photo : VNA
La grotte ''Thang'' fera l'objet d'études scientifiques approfondies avant d'être officiellement intégrée aux circuits de tourisme d'aventure dans un futur proche. Photo : VNA
La grotte ''Thang'' fera l'objet d'études scientifiques approfondies avant d'être officiellement intégrée aux circuits de tourisme d'aventure dans un futur proche. Photo : VNA
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Découverte d'une nouvelle grotte aux formations géologiques exceptionnelles à Phong Nha-Ke Bang

Une spectaculaire découverte vient enrichir le patrimoine souterrain du Parc national de Phong Nha - Ke Bang : une nouvelle grotte d'environ trois kilomètres de long a été mise au jour. À l'intérieur, les explorateurs ont observé de majestueux systèmes de stalactites et des perles de caverne d'une taille rarissime, façonnées au fil de milliers d'années. Cette cavité témoigne une fois de plus de l'incroyable diversité géologique de ce parc, considéré comme l'un des plus remarquables réseaux karstiques au monde.

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#parc national de Phong Nha - Ke Bang #grotte Thang #nouvelle grotte

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