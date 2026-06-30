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La présidente p.i du Venezuela remercie le Vietnam pour l'envoi d'une équipe de secours de 124 membres après le séisme

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a salué l'assistance rapide du Vietnam après les deux violents séismes qui ont frappé Caracas et l'État de La Guaira, remerciant le Vietnam pour le déploiement d'une équipe de secours de 124 membres, qu'elle a qualifié de contribution majeure aux opérations de recherche, de sauvetage et d'aide humanitaire.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil Pinto à la cérémonie d'accueil. Photo: VNA
Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil Pinto à la cérémonie d'accueil. Photo: VNA

Caracas (VNA) – La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a exprimé, le 29 juin, sa profonde gratitude envers le Vietnam pour sa solidarité et la rapidité de son assistance à la suite des deux séismes successifs ayant causé d'importants dégâts à Caracas et dans l'État de La Guaira.

S'exprimant devant la presse, Delcy Rodríguez a indiqué que le gouvernement et le peuple vénézuéliens appréciaient hautement la décision du Vietnam de déployer une équipe de secours de 124 membres, soulignant que cette contribution apportait un soutien précieux aux opérations de recherche, de sauvetage et d'assistance humanitaire en cours.

Le Vietnam figure parmi la trentaine de pays ayant envoyé des équipes de secours pour participer aux opérations engagées après la catastrophe, a-t-elle déclaré lors d'une réunion consacrée à la mise en place d'un état-major général chargé de coordonner l'installation de camps temporaires et d'accélérer les programmes de reconstruction des logements.

À la mi-journée du 29 juin (heure locale), un avion vietnamien transportant la mission de secours de 124 membres, composée de personnels du ministère de la Défense nationale et du ministère de la Sécurité publique, a atterri à l'aéroport international de Maiquetía, dans l'État de La Guaira.

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La mission de secours de 124 membres à l'aéroport international de Maiquetía, dans l'État de La Guaira. Photo: VNA

Lors de la cérémonie d'accueil, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil Pinto, a exprimé sa profonde gratitude au Vietnam. Au nom du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), du gouvernement et du peuple vénézuéliens, il a adressé ses sincères remerciements au Parti, à l'État, au gouvernement et au peuple vietnamiens, en particulier au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, pour cette marque de solidarité.

Il a souligné que la présence des militaires vietnamiens dans les opérations de secours et de reconstruction après le séisme illustrait de manière concrète l'amitié traditionnelle et le partenariat global unissant le Venezuela et le Vietnam.

S'adressant aux médias locaux, le chef de la délégation vietnamienne, le général de division Pham Van Ty, a affirmé que l'équipe de secours vietnamienne accomplirait sa mission avec le plus haut sens des responsabilités, animée par l'esprit de « porter secours aux victimes du séisme au Venezuela comme s'il s'agissait de nos propres compatriotes ».

Peu après l'achèvement des préparatifs de déploiement de la mission vietnamienne, le ministre vénézuélien du Pouvoir populaire pour la Défense, le général Gustavo López, s'est rendu auprès de la délégation vietnamienne afin d'exprimer sa profonde gratitude pour le soutien apporté par l'Armée populaire du Vietnam. Il s'est également déclaré convaincu que l'amitié traditionnelle et le partenariat global entre les deux pays, en particulier entre leurs forces armées, continueraient de se renforcer.

Les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le Venezuela le 24 juin ont fait s’écrouler des centaines de bâtiments, endommageant le principal aéroport du pays.

«Le nombre de personnes qui ont perdu la vie s’élève à 1 719», a annoncé ce lundi 29 juin le président de l’Assemblée nationale et frère de la présidente par intérim, Jorge Rodríguez, évoquant également 5 034 personnes blessées. Un précédent bilan faisait état de 1 450 morts et 3 400 blessés. Les Nations unies estiment en outre à environ 50 000 le nombre de disparus, alors que se poursuivent les opérations de recherche de potentiels survivants. -VNA

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#Venezuela #Vietnam #séisme #équipe de secours vietnamienne
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