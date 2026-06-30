Politique

Conférence nationale pour la diffusion de la Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a participé à cet événement et y a prononcé un discours d'ouverture. Près de 2,1 millions de délégués ont été conviés à cette conférence, retransmise en direct sur les chaînes de la Télévision du Vietnam.

Ouverture de la conférence nationale pour la diffusion de la Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique. Photo: VNA
Ouverture de la conférence nationale pour la diffusion de la Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Bureau politique a convoqué le 30 juin à Hanoï une conférence nationale afin d'étudier, de diffuser et de mettre en œuvre sa Résolution n° 10-NQ/TW du 8 juin 2026 relative au développement du secteur des investissements étrangers.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a participé à cet événement et y a prononcé un discours d'ouverture. Près de 2,1 millions de délégués ont été conviés à cette conférence, retransmise en direct sur les chaînes de la Télévision du Vietnam.

Étaient également présents à la conférence le Premier ministre, Lê Minh Hung, et le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, tous deux membres du Bureau politique. L'ancien membre du Bureau politique et ancien président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung, et le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, étaient présents.

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Près de 2,1 millions de délégués ont été conviés à cette conférence, retransmise en direct sur les chaînes de la Télévision du Vietnam. Photo: VNA

La réunion a également rassemblé des membres actuels et anciens du Bureau politique, des secrétaires du Comité central du Parti, des membres du Comité central du Parti, de la Commission militaire centrale et du Comité central du Parti pour la sécurité publique, les comités du Parti des agences centrales du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que des responsables de ministères, d'agences, d'organisations, de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, d'associations d'entreprises étrangères, de plusieurs entreprises à investissement direct étranger, de grandes entreprises publiques et privées, et des autorités de provinces et de villes, entre autres.

La conférence s'est ouverte par la projection d'un documentaire retraçant quarante ans d'attractivité du Vietnam pour les investissements étrangers. Elle a été suivie d'un discours du membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent, Pham Gia Tuc, présentant les principaux points de la Résolution, ainsi que de présentations de représentants de ministères, d'agences et de collectivités locales. -VNA

#résolution n° 10-NQ/TW #Nouvelle ère
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