Économie

Vietnam - Israël : accélérer la mise en œuvre du VIFTA

Le Vietnam et Israël sont convenus d'accélérer la mise en œuvre de leur Accord de libre-échange (VIFTA), en vigueur depuis novembre 2024, et de renforcer leur coopération dans le commerce, l'industrie, les technologies et l'innovation. Les deux parties souhaitent également réunir prochainement la Commission intergouvernementale afin de donner un nouvel élan à leur partenariat économique.

Réunion entre l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, en présence du conseiller commercial du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa. Photo: VNA
Réunion entre l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, en présence du conseiller commercial du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam et Israël sont convenus d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA), de renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de l’industrie et de l’innovation, ainsi que d’organiser prochainement une réunion de la Commission intergouvernementale afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

Cet accord a été conclu lors d’une rencontre tenue le 29 juin à Jérusalem entre l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, en présence du conseiller commercial du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa, ainsi que de responsables du ministère israélien de l’Économie et de l’Industrie.

Nir Barkat a estimé que le Vietnam s'impose comme l'un des principaux centres manufacturiers mondiaux, grâce à sa population de plus de 100 millions d'habitants, à une main-d'œuvre qualifiée et disciplinée et à un environnement d'investissement de plus en plus attractif. Selon lui, cette évolution ouvre de nouvelles perspectives de coopération, d'investissement et de partenariat pour les entreprises israéliennes.

Il a également souligné l’évolution positive des relations bilatérales dans les domaines économique, commercial et des échanges entre les peuples. Depuis l’entrée en vigueur du VIFTA, les deux pays doivent davantage exploiter la complémentarité de leurs économies afin d’accroître leurs échanges commerciaux. Il a proposé d’organiser rapidement une réunion de la Commission intergouvernementale afin d’évaluer la coopération, de lever les obstacles existants et de définir de nouvelles orientations.

Évoquant les perspectives d’investissement, Nir Barkat a rappelé qu’Israël figurait parmi les principaux pôles mondiaux de l’innovation, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, des technologies médicales et de l’agriculture de haute technologie. Il a indiqué qu’environ 80 % des entreprises israéliennes opéraient dans les secteurs de pointe et disposaient d’une solide expérience dans la commercialisation des innovations. Israël s’est déclaré prêt à accueillir des délégations d’entreprises vietnamiennes et à envoyer des missions d’affaires au Vietnam afin d’explorer de nouvelles opportunités de coopération.

L'ambassadeur du Vietnam en Israël Nguyên Ky Son a réaffirmé l'importance que le Vietnam accorde à son amitié et à sa coopération globale avec Israël, notamment dans les domaines économique, commercial, scientifique, technologique et de l'innovation. Il a souligné que le VIFTA, entré en vigueur en novembre 2024, constitue un moteur important de la croissance des échanges bilatéraux, dont le volume s'approche désormais de 4 milliards de dollars, faisant du Vietnam l'un des principaux partenaires commerciaux d'Israël en Asie.

Selon lui, le potentiel de coopération reste considérable, notamment dans les secteurs où Israël dispose d’avantages technologiques et où le Vietnam connaît une forte demande de développement. Il a appelé les deux parties à mieux exploiter les opportunités offertes par le VIFTA afin de renforcer les investissements, les transferts de technologies et les liens entre entreprises. Il a également souhaité qu’Israël facilite davantage l’accès des produits vietnamiens à son marché et intensifie la coopération scientifique et technologique.

Les deux parties sont convenues de maintenir des échanges réguliers entre les autorités compétentes et les milieux d'affaires afin de mettre en œuvre efficacement les accords conclus et de promouvoir un développement durable des relations économiques, commerciales et d'investissement.

Selon les données présentées lors de la rencontre, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3,63 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 11,8 % sur un an. Les exportations vietnamiennes se sont élevées à 865 millions de dollars, en progression de 8,9 %. Au cours des cinq premiers mois de l’année, le commerce bilatéral a atteint environ 1,6 milliard de dollars, dont 462 millions de dollars d’exportations vietnamiennes vers Israël, soit une augmentation de 30,6 % en glissement annuel.

Si cette dynamique se poursuit, les échanges commerciaux pourraient atteindre 3,9 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, tandis que les exportations vietnamiennes pourraient franchir pour la première fois le seuil du milliard de dollars.

En matière d’investissement, Israël compte actuellement 45 projets au Vietnam, représentant un capital enregistré de près de 156 millions de dollars, tandis que les entreprises vietnamiennes ont investi environ 78 millions de dollars en Israël. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Israël #VIFTA
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le président israélien Isaac Herzog (droite) et l’ambassadeur du Vietnam en Israël Nguyen Ky Son. Photo: VNA

Israël salue le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est

Le président israélien Isaac Herzog a réaffirmé l’importance accordée par Israël à ses relations avec le Vietnam, qualifié de partenaire dynamique au rôle croissant en Asie du Sud-Est, lors de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur vietnamien Nguyen Ky Son le 18 mai à Jérusalem.

Voir plus

La conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Photo: VNA

Le Vietnam fait du développement des investissements étrangers un levier de son autonomie stratégique

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé mardi à Hanoï une conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Ce texte marque une évolution majeure de la stratégie vietnamienne, privilégiant désormais la qualité, l’innovation et le renforcement des capacités nationales afin de faire des investissements étrangers un moteur de la compétitivité et de l’autonomie stratégique du pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la conférence nationale pour étudier et déployer la mise en œuvre de la résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Politburo sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Photo: VNA

L’attraction des IDE doit renforcer la puissance et l’autonomie nationales

Le Vietnam se trouve désormais dans une position différente ; la question n’est plus de savoir comment attirer davantage de capitaux étrangers, mais plutôt comment utiliser efficacement les ressources étrangères pour renforcer la puissance intérieure du pays, ses capacités technologiques, sa compétitivité et son autonomie, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Les nouvelles technologies variétales, moteur de la montée en gamme de l’agriculture vietnamienne. Photo: VNA

Les nouvelles technologies variétales, moteur de la montée en gamme de l’agriculture vietnamienne

Face aux défis du changement climatique et aux exigences croissantes des marchés internationaux, le Vietnam accélère l’innovation dans la sélection variétale afin d’améliorer la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de ses productions agricoles. Les autorités entendent lever les obstacles institutionnels, renforcer les investissements dans la recherche et favoriser les partenariats public-privé pour faire émerger une filière semencière compétitive à l’échelle régionale et internationale.

Le commerce électronique n'est plus seulement une option mais devient une infrastructure de l'économie numérique. Photo: sggp.org.vn

Le commerce électronique favorise l’intégration des entreprises aux chaînes d’approvisionnement mondiales

La transformation numérique et la transition verte sont des exigences obligatoires. Les marchés d'exportation accordent une importance accrue à la traçabilité, à la transparence de la chaîne d'approvisionnement et au développement durable. Dans ce contexte, le commerce électronique aide à normaliser les processus commerciaux, à gérer les données et à accroître l'efficacité de la gestion.

Lancement de la plateforme nationale d'échange de crédits carbone. Photo: VNA

Le Vietnam lance sa plateforme nationale d'échange de crédits carbone

La plateforme nationale d'échange de crédits carbone contribue à compléter les instruments économiques destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir la croissance verte et à soutenir l'objectif de neutralité carbone fixé par le Vietnam à l'horizon 2050.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï dévoile son Plan directeur à l’horizon de 100 ans et affiche ses ambitions d’investissement

À l’occasion de la présentation du Plan directeur de Hanoï à l’horizon de 100 ans et de la Conférence sur la promotion des investissements 2026, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exhorté la capitale à transformer rapidement les orientations stratégiques en réalisations concrètes, tout en faisant de l’efficacité de leur mise en œuvre le principal indicateur de la qualité de la gouvernance.

Le poste de garde-frontière international de Lao Cai a détecté et saisi de nombreuses tentatives de contrebande de devises étrangères au point de passage frontalier terrestre international de Lao Cai. Photo : VNA

Le Vietnam adopte un plan d’action contre le blanchiment d’argent

Le Plan d’action national pour la mise en œuvre des engagements du gouvernement vietnamien en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive vient d'être promulgué.

Les marchandises circulent 24 h/24 et 7 j/7 au port de Cai Mep - Thi Vai. Photo d'illustration : VNA

Les centres logistiques au cœur de la stratégie de croissance du Vietnam

La stratégie de développement des services logistiques du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2050, vise à promouvoir un développement durable, efficace et à forte valeur ajoutée, à renforcer la compétitivité du secteur et à valoriser les atouts du pays au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Panorama de la réception. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn.

Le Vietnam et l'OCDE renforcent leur coopération

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général adjoint de l'OCDE, le ministre vietnamien des Finances a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec l'organisation afin d'accélérer la mise en œuvre des normes internationales.

Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la réunion de bilan des six premiers mois de 2026 du Comité directeur d'État chargé des ouvrages et projets nationaux d'importance du secteur des transports. Photo : VNA

Le Premier ministre exige le respect des délais des grands projets de transport

Le Premier ministre Le Minh Hung a demandé qu'aucun report de calendrier ne soit accordé aux grands projets nationaux de transport. Il a également appelé les ministères et les localités à accélérer les procédures, le dégagement des terrains et la mise en œuvre des projets afin de soutenir l'objectif de croissance économique à deux chiffres.