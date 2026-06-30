La Loi sur la capitale va dynamiser de nouveaux espaces de développement

Hanoi (VNA) – Prévoyant une série de mécanismes et de politiques sans précédent, la Loi sur la capitale, qui prendra effet mercredi 1er juillet, devrait créer de nouvelles marges de développement, aidant la capitale à promouvoir son rôle de premier plan en tant que centre politique et administratif national, moteur de croissance de la région du delta du fleuve Rouge et du pays entier.



Plus de deux mois après l’adoption par l’Assemblée nationale de la Loi sur la capitale de 2026 (23 avril 2026), Hanoi s’est attelée à préparer les conditions institutionnelles, organisationnelles et en ressources humaines nécessaires, jetant ainsi les bases de la mise en œuvre de nouveaux mécanismes dès son entrée en vigueur.



Pour la première fois, Hanoi bénéficie d’un mécanisme spécial avec une portée plus large et un niveau de décentralisation plus élevé, créant ainsi les conditions permettant à la ville de prendre davante l’initiative en matière de gouvernance et de développement.



La Loi sur la capitale confère à Hanoi de nombreux nouveaux mécanismes concernant la structure organisationnelle, les finances et le budget, l’investissement, la planification, le développement urbain, la science et la technologie, la culture, l’environnement et l’attraction des talents.



Afin que ces mécanismes soient opérationnels dès l’entrée en vigueur de cette loi, la ville doit simultanément finaliser des dizaines de résolutions et de décisions fixant les règles d’application spécifiques.



La charge de travail est énorme, à accomplir par le Comité du Parti de Hanoi qui a promulgué une directive sur l’exécution de la Loi sur la capitale ; par le Comité populaire municipal qui a élaboré un plan de révision des documents juridiques normatifs pertinents, organisé des activités de diffusion, de vulgarisation et d’exécution de la loi ; et par le Conseil populaire municipal qui a adopté 59 résolutions normatives avant le 1er juillet, dont 45 adoptées lors de sa 4e session.



Ces résolutions normatives spécifient une série de politiques majeures telles que le développement axé sur les transports (TOD), la reconstruction et la rénovation urbaines, le développement de zones à faibles émissions, la gestion foncière, le développement du logement, l’attraction des investissements, le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique, les transports écologiques, la protection de l’environnement et le développement de ressources humaines de haute qualité.

Deux visiteurs prennent une photo du Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans. Photo: VNA

"Si la Loi sur la capitale ouvre de nouvelles perspectives de développement et confère à Hanoi des mécanismes spéciaux pour son développement exceptionnel, le système de résolutions du Conseil populaire municipal et les décisions du Comité populaire municipal ont traduit la volonté de la Loi en outils de gouvernance et d’administration", a déclaré le président du Comité populaire de Hanoi, Vu Dai Thang.



"Il s’agit d’un socle institutionnel important permettant à la ville d’exploiter efficacement ces mécanismes spéciaux, de mobiliser des ressources, de renforcer ses capacités de gouvernance et de réaliser l’objectif de devenir une capitale moderne, durable, culturelle, civilisée et moderne", a-t-il indiqué.



Cependant, le responsable a affirmé que la promulgation de résolutions et de décisions n’est pas une fin en soi, mais un point de départ. "L’efficacité de la loi ne se mesurera pas au nombre de documents promulgués, mais aux changements concrets apportés à la gouvernance et à l’administration ; à la qualité des services aux citoyens et aux entreprises ; à la rapidité du traitement des dossiers ; et à la capacité d’attirer des ressources et d’accélérer la croissance de la capitale."

Le 1er juillet 2026 marque donc non seulement l’entrée en vigueur officielle de la Loi sur la capitale de 2026, mais aussi le début d’une nouvelle phase de développement pour Hanoi.



Le succès de cette loi se mesurera non pas au nombre de mécanismes spéciaux mis en place, mais aux changements concrets dans la vie socio-économique, à un environnement des investissements plus favorable, à l’efficacité de l’administration publique et, surtout, à la satisfaction des citoyens et des entreprises, lorsqu’ils jouissent des avantages qu’apporte cette loi. – VNA



Lê Quang Vinh