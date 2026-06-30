Économie

La Loi sur la capitale va dynamiser de nouveaux espaces de développement

La Loi sur la capitale confère à Hanoi de nombreux nouveaux mécanismes concernant la structure organisationnelle, les finances et le budget, l’investissement, la planification, le développement urbain, la science et la technologie, la culture, l’environnement et l’attraction des talents, créant ainsi les conditions permettant à la ville de prendre davante l’initiative en matière de gouvernance et de développement.

Lê Quang Vinh
L'exposition sur le Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans attire les foules. Photo: VNA
L'exposition sur le Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans attire les foules. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Prévoyant une série de mécanismes et de politiques sans précédent, la Loi sur la capitale, qui prendra effet mercredi 1er juillet, devrait créer de nouvelles marges de développement, aidant la capitale à promouvoir son rôle de premier plan en tant que centre politique et administratif national, moteur de croissance de la région du delta du fleuve Rouge et du pays entier.

Plus de deux mois après l’adoption par l’Assemblée nationale de la Loi sur la capitale de 2026 (23 avril 2026), Hanoi s’est attelée à préparer les conditions institutionnelles, organisationnelles et en ressources humaines nécessaires, jetant ainsi les bases de la mise en œuvre de nouveaux mécanismes dès son entrée en vigueur.

Pour la première fois, Hanoi bénéficie d’un mécanisme spécial avec une portée plus large et un niveau de décentralisation plus élevé, créant ainsi les conditions permettant à la ville de prendre davante l’initiative en matière de gouvernance et de développement.

La Loi sur la capitale confère à Hanoi de nombreux nouveaux mécanismes concernant la structure organisationnelle, les finances et le budget, l’investissement, la planification, le développement urbain, la science et la technologie, la culture, l’environnement et l’attraction des talents.

Afin que ces mécanismes soient opérationnels dès l’entrée en vigueur de cette loi, la ville doit simultanément finaliser des dizaines de résolutions et de décisions fixant les règles d’application spécifiques.

La charge de travail est énorme, à accomplir par le Comité du Parti de Hanoi qui a promulgué une directive sur l’exécution de la Loi sur la capitale ; par le Comité populaire municipal qui a élaboré un plan de révision des documents juridiques normatifs pertinents, organisé des activités de diffusion, de vulgarisation et d’exécution de la loi ; et par le Conseil populaire municipal qui a adopté 59 résolutions normatives avant le 1er juillet, dont 45 adoptées lors de sa 4e session.

Ces résolutions normatives spécifient une série de politiques majeures telles que le développement axé sur les transports (TOD), la reconstruction et la rénovation urbaines, le développement de zones à faibles émissions, la gestion foncière, le développement du logement, l’attraction des investissements, le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique, les transports écologiques, la protection de l’environnement et le développement de ressources humaines de haute qualité.

hanoi-100-ans.jpg
Deux visiteurs prennent une photo du Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans. Photo: VNA

"Si la Loi sur la capitale ouvre de nouvelles perspectives de développement et confère à Hanoi des mécanismes spéciaux pour son développement exceptionnel, le système de résolutions du Conseil populaire municipal et les décisions du Comité populaire municipal ont traduit la volonté de la Loi en outils de gouvernance et d’administration", a déclaré le président du Comité populaire de Hanoi, Vu Dai Thang.

"Il s’agit d’un socle institutionnel important permettant à la ville d’exploiter efficacement ces mécanismes spéciaux, de mobiliser des ressources, de renforcer ses capacités de gouvernance et de réaliser l’objectif de devenir une capitale moderne, durable, culturelle, civilisée et moderne", a-t-il indiqué.

Cependant, le responsable a affirmé que la promulgation de résolutions et de décisions n’est pas une fin en soi, mais un point de départ. "L’efficacité de la loi ne se mesurera pas au nombre de documents promulgués, mais aux changements concrets apportés à la gouvernance et à l’administration ; à la qualité des services aux citoyens et aux entreprises ; à la rapidité du traitement des dossiers ; et à la capacité d’attirer des ressources et d’accélérer la croissance de la capitale."

Le 1er juillet 2026 marque donc non seulement l’entrée en vigueur officielle de la Loi sur la capitale de 2026, mais aussi le début d’une nouvelle phase de développement pour Hanoi.

Le succès de cette loi se mesurera non pas au nombre de mécanismes spéciaux mis en place, mais aux changements concrets dans la vie socio-économique, à un environnement des investissements plus favorable, à l’efficacité de l’administration publique et, surtout, à la satisfaction des citoyens et des entreprises, lorsqu’ils jouissent des avantages qu’apporte cette loi. – VNA

Lê Quang Vinh
source
#Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans #Loi sur la capitale de 2026 #président du Comité populaire de Hanoi #Vu Dai Thang
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans

Plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans

Le plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans vise un développement urbain fondé sur un modèle "intelligent, vert, multipolaire et multicentrique", s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA), le développement axé sur les transports en commun et un réseau de métro d’environ 1 153 km comme moteurs stratégiques de croissance.

Lac de l'Épée restituée dans le quartier de Hoan Kiem. Photo: VNA

Hanoï adopte son plan de développement à 100 ans

Conformément à la décision n° 2512/QD-UBND, signée le 13 mai 2026 par le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, le plan directeur couvre l'ensemble du territoire administratif de Hanoï, soit 126 unités administratives de niveau communal (comprenant 51 quartiers et 75 communes).

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï dévoile son Plan directeur à l’horizon de 100 ans et affiche ses ambitions d’investissement

À l’occasion de la présentation du Plan directeur de Hanoï à l’horizon de 100 ans et de la Conférence sur la promotion des investissements 2026, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exhorté la capitale à transformer rapidement les orientations stratégiques en réalisations concrètes, tout en faisant de l’efficacité de leur mise en œuvre le principal indicateur de la qualité de la gouvernance.

Voir plus

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung teste le système de traçabilité des produits agricoles en scannant le code QR d'un durian. Photo : danviet.vn

Un système de traçabilité au service des produits agricoles vietnamiens

Le système comprend trois composantes principales : un portail permettant aux citoyens de consulter les informations ; un module de gestion destiné aux autorités, aux entreprises et aux autres acteurs de la chaîne ; et une application installée sur téléphone mobile ou appareil intelligent.

Réunion entre l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, en présence du conseiller commercial du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa. Photo: VNA

Vietnam - Israël : accélérer la mise en œuvre du VIFTA

Le Vietnam et Israël sont convenus d'accélérer la mise en œuvre de leur Accord de libre-échange (VIFTA), en vigueur depuis novembre 2024, et de renforcer leur coopération dans le commerce, l'industrie, les technologies et l'innovation. Les deux parties souhaitent également réunir prochainement la Commission intergouvernementale afin de donner un nouvel élan à leur partenariat économique.

La conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Photo: VNA

Le Vietnam fait du développement des investissements étrangers un levier de son autonomie stratégique

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé mardi à Hanoï une conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Ce texte marque une évolution majeure de la stratégie vietnamienne, privilégiant désormais la qualité, l’innovation et le renforcement des capacités nationales afin de faire des investissements étrangers un moteur de la compétitivité et de l’autonomie stratégique du pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la conférence nationale pour étudier et déployer la mise en œuvre de la résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Politburo sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Photo: VNA

L’attraction des IDE doit renforcer la puissance et l’autonomie nationales

Le Vietnam se trouve désormais dans une position différente ; la question n’est plus de savoir comment attirer davantage de capitaux étrangers, mais plutôt comment utiliser efficacement les ressources étrangères pour renforcer la puissance intérieure du pays, ses capacités technologiques, sa compétitivité et son autonomie, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Les nouvelles technologies variétales, moteur de la montée en gamme de l’agriculture vietnamienne. Photo: VNA

Les nouvelles technologies variétales, moteur de la montée en gamme de l’agriculture vietnamienne

Face aux défis du changement climatique et aux exigences croissantes des marchés internationaux, le Vietnam accélère l’innovation dans la sélection variétale afin d’améliorer la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de ses productions agricoles. Les autorités entendent lever les obstacles institutionnels, renforcer les investissements dans la recherche et favoriser les partenariats public-privé pour faire émerger une filière semencière compétitive à l’échelle régionale et internationale.

Le commerce électronique n'est plus seulement une option mais devient une infrastructure de l'économie numérique. Photo: sggp.org.vn

Le commerce électronique favorise l’intégration des entreprises aux chaînes d’approvisionnement mondiales

La transformation numérique et la transition verte sont des exigences obligatoires. Les marchés d'exportation accordent une importance accrue à la traçabilité, à la transparence de la chaîne d'approvisionnement et au développement durable. Dans ce contexte, le commerce électronique aide à normaliser les processus commerciaux, à gérer les données et à accroître l'efficacité de la gestion.

Lancement de la plateforme nationale d'échange de crédits carbone. Photo: VNA

Le Vietnam lance sa plateforme nationale d'échange de crédits carbone

La plateforme nationale d'échange de crédits carbone contribue à compléter les instruments économiques destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir la croissance verte et à soutenir l'objectif de neutralité carbone fixé par le Vietnam à l'horizon 2050.

Le poste de garde-frontière international de Lao Cai a détecté et saisi de nombreuses tentatives de contrebande de devises étrangères au point de passage frontalier terrestre international de Lao Cai. Photo : VNA

Le Vietnam adopte un plan d’action contre le blanchiment d’argent

Le Plan d’action national pour la mise en œuvre des engagements du gouvernement vietnamien en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive vient d'être promulgué.

Les marchandises circulent 24 h/24 et 7 j/7 au port de Cai Mep - Thi Vai. Photo d'illustration : VNA

Les centres logistiques au cœur de la stratégie de croissance du Vietnam

La stratégie de développement des services logistiques du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2050, vise à promouvoir un développement durable, efficace et à forte valeur ajoutée, à renforcer la compétitivité du secteur et à valoriser les atouts du pays au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Panorama de la réception. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn.

Le Vietnam et l'OCDE renforcent leur coopération

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général adjoint de l'OCDE, le ministre vietnamien des Finances a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec l'organisation afin d'accélérer la mise en œuvre des normes internationales.

Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la réunion de bilan des six premiers mois de 2026 du Comité directeur d'État chargé des ouvrages et projets nationaux d'importance du secteur des transports. Photo : VNA

Le Premier ministre exige le respect des délais des grands projets de transport

Le Premier ministre Le Minh Hung a demandé qu'aucun report de calendrier ne soit accordé aux grands projets nationaux de transport. Il a également appelé les ministères et les localités à accélérer les procédures, le dégagement des terrains et la mise en œuvre des projets afin de soutenir l'objectif de croissance économique à deux chiffres.