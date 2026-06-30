Résolution n°10 : Promotion de l’efficacité des investissements étrangers au service du développement national

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la Conférence nationale pour l'étude et la mise en œuvre de la résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l'économie à capitaux étrangers, les délégués ont suivi le matin du 30 juin à Hanoi un rapport détaillé présenté par Pham Gia Tuc, membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent.



Ce rapport marque un tournant historique dans la stratégie économique du pays. Si les quatre dernières décennies ont été centrées sur l'ouverture afin d'attirer les ressources internationales, la nouvelle période donne la priorité à l'utilisation efficace de ces apports pour créer, en association avec les forces internes du pays, de nouvelles capacités de développement national.



Six grandes transitions pour bâtir l'avenir



La Résolution n°10-NQ/TW a défini six orientations directrices pour le développement du secteur économique à investissement étranger. Ces six orientations traduisent également six évolutions majeures de la pensée en matière de développement.



Premièrement, le pays passe d'une logique de simple attraction des investissements étrangers à une vision globale du développement d'une économie à capitaux étrangers, englobant les investissements directs et indirects, le marché des capitaux et les institutions financières mondiales. Ce secteur est désormais perçu comme une composante intégrante de l'économie nationale, évoluant en harmonie avec le secteur domestique.



Deuxièmement, la priorité est transférée du volume du capital vers la qualité et l'efficacité et la valeur ajoutée. Le pays ne cherche plus à attirer un grand nombre de projets, mais sélectionne ceux dotés de technologies avancées, axés sur l'innovation et capables d'élever la compétitivité nationale.





Conférence nationale pour la diffusion de la Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique. Photo: VNA

Troisièmement, les incitations financières ne dépendent plus des contributions initiales mais des résultats concrets, notamment en matière de transfert technologique, de recherche, de formation du personnel et de transition verte.



Quatrièmement, le Vietnam passe du développement isolé des investissements directs étrangers (IDE) à la construction d'un écosystème unifié intégrant les marchés financiers, les centres financiers internationaux, les zones de libre-échange...



Cinquièmement, le rôle de l’État évolue de l’organe de gestion des fonds vers un créateur d'environnement d’investissement favorable. Les efforts porteront sur l’amélioration du cadre juridique, de la qualité de la gestion publique, des infrastructures, de la formation des ressources humaines et du soutien à l’innovation.



Enfin, la compétition locale entre les localités fait place à une coordination à l'échelle nationale, renforçant les liens régionaux et l'intégration entre les entreprises étrangères et nationales.



Cette nouvelle approche doit permettre d’accroître l’autonomie économique du pays, sa compétitivité et sa capacité à faire face aux évolutions de l’environnement international, a déclaré le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc.



Des objectifs quantitatifs et qualitatifs ambitieux



La Résolution fixe pour objectif global de faire du Vietnam une destination attractive pour les investissements étrangers de qualité à moyen et long terme. Elle vise à améliorer l’utilisation des capitaux étrangers afin de renforcer les capacités de production, de favoriser les transferts de technologies, de développer les compétences de la main-d’œuvre et d’intégrer davantage les entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.



D'ici 2030, le Vietnam ambitionne d'attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE, dont 150 à 200 milliards de dollars effectivement mis en œuvre. De plus, 75% des nouveaux capitaux devront provenir d'économies développées possédant des technologies de pointe. Le taux de participation locale dans les industries clés devra atteindre 45% à 50%, avec environ 10 000 entreprises vietnamiennes intégrées dans les chaînes d'approvisionnement des sociétés étrangères. Le marché boursier devra également être élevé au rang de marché émergent.



Pour 2045, l'objectif est d'établir le Vietnam comme un centre régional de production, de services et d'innovation pour les multinationales. À cette date, le secteur à capitaux étrangers devrait représenter environ 25% de l'investissement social total et contribuer à hauteur de 30% au produit intérieur brut (PIB) du pays.



Sept groupes de mesures



Pour atteindre ces objectifs, la Résolution identifie sept groupes de mesures prioritaires. Ils portent notamment sur le renouvellement des perceptions concernant le développement de l'économie à capitaux étrangers ; l’amélioration du cadre juridique et de l’environnement d’investissement ; le développement coordonné des infrastructures et des ressources humaines, la réorientation des investissements vers les secteurs de haute technologie comme les puces semi-conductrices et l'intelligence artificielle ; l'augmentation de l'impact du secteur à capitaux étrangers sur l'économie locale, le développement des marchés financiers et le renforcement de la gestion de l'État.



Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a également indiqué que le gouvernement avait chargé le ministère des Finances de préparer un projet de résolution destiné à mettre en œuvre rapidement les mécanismes spécifiques prévus par la Résolution n°10-NQ/TW.



Il a appelé les organes du Parti, l’Assemblée nationale, le gouvernement, les ministères, les collectivités locales, le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations sociopolitiques ainsi que les associations professionnelles et les entreprises à coordonner leurs actions afin d’appliquer les orientations définies et de favoriser le développement de l’économie à capitaux étrangers au service de la croissance nationale. -VNA



