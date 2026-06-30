Le Vietnam et les Émirats arabes unis scellent leur coopération dans le secteur de la défense

Hanoi (VNA) – Le Vietnam et les Émirats arabes unis ont signé mardi 30 juin un protocole d’accord de coopération dans le secteur industriel de la défense lors d’entretiens entre les délégations de haut niveau de leurs ministères de la Défense respectifs.



Ce document a été signé par le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, vice-ministre de la Défense du Vietnam, et le général de division Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, sous-secrétaire du ministère de la Défense des Émirats arabes unis.



Au cours de ces entretiens, le vice-ministre Nguyên Truong Thang a souligné que depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1993, le Vietnam et les Émirats arabes unis n’ont cessé de renforcer leurs liens sur la base de l’amitié, de l’égalité, du respect mutuel et de la coopération, pour le bénéfice des deux peuples. La coopération bilatérale s’est développée de manière constante, concrète et efficace, dans des domaines tels que la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, l’investissement et le travail.



Il a noté que la coopération en matière de défense a enregistré des progrès positifs, conformément au partenariat global Vietnam-Émirats arabes unis. Lors de récentes réunions et échanges de haut niveau, les dirigeants des deux pays sont parvenus à un accord important sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense, notamment la collaboration dans le secteur de l’industrie de défense, tout en continuant de soutenir les grands événements organisés par chaque partie.



À cette occasion, le responsable a remercié le ministère de la Défense des Émirats arabes unis et les organismes compétents pour leur soutien au bureau de représentation du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) aux Émirats arabes unis. Il a exprimé l’espoir que le ministère continuerait de faciliter le bon fonctionnement de ce bureau afin qu’il puisse servir de pont pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun.



Le vice-ministre Nguyên Truong Thang s’est dit convaincu que les accords conclus lors des discussions ouvriraient une nouvelle ère dans les relations de défense entre les deux pays.



Soulignant le potentiel important de la coopération bilatérale en matière de défense, il a proposé que les deux parties intensifient les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, étudient la mise en place de mécanismes de dialogue et de consultation, et établissent des bureaux d’attachés de défense résidents dans chaque pays.



Il a également suggéré de renforcer la collaboration dans les domaines de l’industrie de la défense, des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, de la médecine et de la logistique militaires, de la sécurité non traditionnelle et de la formation de personnel de haut niveau, tout en promouvant le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des activités internationales organisées par l’une ou l’autre partie.



Il a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense est prêt à accueillir des officiers et des fonctionnaires du ministère de la Défense des Émirats arabes unis pour participer au stage international de formation des officiers de défense, ainsi que des cadets militaires émiratis pour étudier le vietnamien dans les académies et écoles militaires vietnamiennes.



Le vice-ministre Nguyên Truong Thang a également invité les dirigeants du ministère de la Défense des Émirats arabes unis et des entreprises du secteur de la défense à participer à la troisième édition du Salon international de la défense du Vietnam, qui se tiendra à Hanoï en décembre 2026.



Pour sa part, le général de division Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi a déclaré que sa visite au Vietnam offrait aux deux parties l’opportunité d’élargir leur coopération en matière de défense dans les années à venir.



Évoquant avec enthousiasme le partenariat global Vietnam-Émirats arabes unis, il a déclaré que la coopération bilatérale avait réalisé des progrès remarquables et obtenu des résultats positifs ces dernières années.



Il a exprimé l’espoir que les deux parties mettraient en œuvre efficacement les domaines de coopération convenus, tout en explorant de nouveaux axes en fonction de leurs besoins et intérêts respectifs, contribuant ainsi au partenariat global Vietnam-Émirats arabes unis ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde. – VNA

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