Politique

Dong Nai et Tay Ninh reçoivent les restes de soldats et d'experts rapatriés du Cambodge

Le 30 juin, dans la province de Tay Ninh, une cérémonie s’est tenue au cimetière des martyrs de Vinh Hung - Tan Hung pour accueillir 173 restes de soldats rapatriés par les équipes K70, K71 et K73.

Une cérémonie solennelle se tient le 30 juin au cimetière des martyrs de Vinh Hung - Tan Hung pour accueillir 173 restes de soldats tombés au Cambodge. Photo: VNA
Une cérémonie solennelle se tient le 30 juin au cimetière des martyrs de Vinh Hung - Tan Hung pour accueillir 173 restes de soldats tombés au Cambodge. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - Les provinces méridionales de Dong Nai et de Tay Ninh ont organisé, le 30 juin, des cérémonies solennelles pour accueillir les restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Cambodge, marquant la fin de la deuxième étape de la 25e phase de recherche (2025-2026).

À Dong Nai, après 105 jours de mission dans les provinces cambodgiennes de Kratie et de Kampong Thom, l’équipe K72 a retrouvé et rapatrié 62 dépouilles.

Lors de cet événement, la vice-présidente du Comité populaire municipal de Dong Nai, Nguyen Thi Hoang, également chef du Comité de pilotage 515 de la ville, a loué le dévouement des membres de l’unité, soulignant que chaque reste ramené au pays est le fruit d’efforts acharnés pour surmonter les difficultés et accomplir ce devoir sacré.

Elle a également demandé au commandement militaire de la ville, aux membres du Comité municipal de pilotage 515 et à l’équipe K72 d’accélérer les opérations de recherche, d’exhumation et de rapatriement des restes des soldats, tout en renforçant la communication, notamment à travers la coopération avec l’entreprise Metfone, afin de retrouver davantage de dépouilles des soldats encore portés disparus au Cambodge.

Le même jour, dans la province de Tay Ninh, une cérémonie s’est tenue au cimetière des martyrs de Vinh Hung - Tan Hung pour accueillir 173 restes de soldats rapatriés par les équipes K70, K71 et K73.

Ces unités ont mené des opérations de recherche intensives dans huit provinces cambodgiennes, dont Siem Reap, Svay Rieng, Battambang et Kampong Cham, portant le total des dépouilles retrouvées pour la deuxième étape de la 25e phase de recherche 2025-2026 à 331 martyrs.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Pham Tan Hoa, a salué l’esprit de responsabilité et les efforts des cadres et des soldats, qui ont surmonté de nombreuses difficultés liées aux conditions géographiques et climatiques pour accomplir les missions confiées.

Malgré les défis croissants, notamment la disparition progressive des témoins directs et les changements du relief après plus de quarante ans, les équipes de recherche ont bénéficié du soutien précieux des autorités, des forces armées et de la population cambodgiennes. Au-delà de leur mission de recherche, les soldats vietnamiens ont également mené des activités de sensibilisation et fourni des soins médicaux gratuits aux habitants locaux, contribuant ainsi à renforcer les liens d’amitié et de solidarité entre les deux nations.

Depuis le lancement de ces missions humanitaires, réparties en 25 phases, les efforts conjoints des équipes K70, K71 et K73 ont permis de rapatrier au total les restes de 9 138 soldats vietnamiens. -VNA

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Mémoire des martyrs

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