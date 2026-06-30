Société

Les données vérifiées des abonnés contribuent au renforcement du bouclier numérique

Alors que le Vietnam accélère sa transformation numérique nationale, chaque abonnement mobile correctement vérifié contribue à enrichir et à fiabiliser la base de données des télécommunications, jetant ainsi les bases de services numériques sécurisés et durables et renforçant la confiance du public dans l’écosystème numérique du pays.

Des visiteurs découvrent l'application de livre électronique. Photo: VNA
Des visiteurs découvrent l'application de livre électronique. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’obligation de vérification d’identité au Vietnam, imposée par la circulaire 08/2026/TT-BKHCN, représente une avancée majeure pour renforcer la gestion des abonnés, éliminer les cartes SIM mal enregistrées et consolider la protection des utilisateurs dans le cyberespace.

Le circulaire n°08/2026/TT-BKHCN du 31 mars 2026 du ministère des Sciences et des Technologies sur les lignes directrices pour l’authentification des informations des abonnés mobiles terrestres impose aux opérateurs de vérifier quatre points de données : le numéro de carte d’identité ou de carte de citoyen, le nom complet, la date de naissance et les données biométriques faciales.

Ces vérifications concernent les nouveaux abonnements, les abonnés dont les informations ne correspondent pas à celles de la Base de données nationale de la population, ainsi que ceux qui modifient leurs informations de compte, leur carte SIM ou leur appareil. Les experts considèrent cette mesure comme essentielle pour améliorer la précision des données et renforcer le contrôle réglementaire du secteur des télécommunications.

L’Autorité vietnamienne des télécommunications a indiqué que plus de 93 millions des quelque 120 millions d’abonnements mobiles du pays ont été vérifiés via l’application VNeID et les plateformes numériques des opérateurs. Parmi eux, plus de 60 millions ont passé avec succès l’authentification biométrique faciale.

Plus particulièrement, la fonction de vérification de VNeID a permis aux utilisateurs de signaler plus de 1,6 million de numéros de téléphone mobile enregistrés à leur nom mais qu’ils n’utilisaient pas. Ces abonnements sont actuellement en cours d’examen et traités afin de nettoyer la base de données des abonnés.

Cependant, de nombreux abonnés n’étaient toujours pas vérifiés avant la date limite de suspension du service, fixée au 15 juin, ce qui a incité les opérateurs à déployer des mesures d’assistance, notamment pour les zones reculées et montagneuses ainsi que pour les personnes âgées.

Viettel Telecom a mis en place quelque 50.000 points de vérification à travers le pays afin de contacter environ 5 millions de clients restants. L’opérateur complète ses points de service fixes par des équipes de vérification mobiles et propose des visites à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées via sa ligne d’assistance téléphonique gratuite.

VinaPhone a indiqué qu’environ 18 millions d’abonnés ont terminé leur vérification, tandis qu’environ 3 millions doivent encore se conformer à la réglementation. L’opérateur continue d’exploiter plus de 1.000 points de service et environ 4.000 points de vérification mobiles à travers le pays et collabore avec les autorités locales et les forces de sécurité publique pour atteindre les habitants des zones reculées, frontalières et insulaires.

Les experts ont noté que si les contrôles biométriques ne peuvent éradiquer totalement la fraude aux télécommunications, ils peuvent néanmoins réduire considérablement l’usurpation d’identité des abonnés, l’enregistrement de cartes SIM au moyen de faux documents et l’utilisation illégale de numéros de téléphone mobile à des fins criminelles. La normalisation des données facilite également le remplacement des cartes SIM perdues et le rétablissement du service en cas de vol de l’appareil.

Les abonnés qui ne respectent pas la date limite s’exposent à des sanctions progressives : suspension unilatérale du service, puis bilatéral, et enfin révocation du numéro pour non-conformité. Cette approche progressive vise à faire respecter les règles tout en laissant aux utilisateurs le temps nécessaire pour accomplir les démarches.

La normalisation des données des abonnés n’est pas seulement une obligation réglementaire, mais aussi la pierre angulaire d’un environnement télécom plus transparent et plus sûr. Des enregistrements entièrement vérifiés permettent aux opérateurs d’offrir des services mieux gérés, donnent aux autorités des outils plus efficaces pour lutter contre la cybercriminalité et offrent aux utilisateurs une meilleure protection des services numériques.

Alors que le Vietnam accélère sa transformation numérique nationale, chaque abonnement mobile correctement vérifié contribue à la constitution d’une base de données télécom plus complète et fiable, jetant ainsi les bases de services numériques sécurisés et durables et renforçant la confiance du public dans l’écosystème numérique du pays. – VNA

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