Société

Le pays se mobilise pour créer des communes, quartiers et zones spéciales sans drogue

Les infractions liées à la drogue sont de plus en plus sophistiquées et transnationales, les organisations criminelles ayant largement recours aux technologies numériques. La lutte contre la drogue doit donc connaître une transformation profonde, tant dans les mentalités que dans les méthodes, a déclaré la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà et les délégués donnent le coup d’envoi de la Campagne nationale pour créer des communes, des quartiers et des zones spéciales sans drogue. Photo : VNA
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà et les délégués donnent le coup d’envoi de la Campagne nationale pour créer des communes, des quartiers et des zones spéciales sans drogue. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le Comité populaire de Hanoi, a organisé samedi 27 juin un meeting pour lancer le Mois d’action pour la prévention et la lutte contre la drogue, placé sous le thème «Unis pour construire des communes, des quartiers et des zones spéciales sans drogue ».

Ouvert par la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, présidente du Comité national de prévention et de lutte contre le sida, la drogue et la prostitution, l’événement a été retransmis en direct dans tout le pays depuis la place Dông Kinh Nghia Thuc, dans le quartier de Hoan Kiêm, à Hanoi, et a été suivi dans 33 villes et provinces du pays.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a rendu hommage aux forces de sécurité publique, aux gardes-frontières et aux autres forces de l’ordre pour leur dévouement sans faille, leur courage et leurs sacrifices sur ce front particulièrement important.

Elle a également salué la détermination des ministères, des secteurs, des autorités locales et des organismes compétents, ainsi que la participation active de tous les citoyens aux efforts de prévention et de lutte contre la drogue au fil des ans.

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La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà s’exprime lors du meeting. Photo : VNA

Ces efforts ont porté leurs fruits et ont permis de maintenir une approche proactive face à la criminalité liée à la drogue. De nombreux réseaux transnationaux importants de trafic de stupéfiants ont été démantelés, et la prise en charge des toxicomanes, le suivi post-cure et la coopération internationale ont également enregistré des progrès notables, a-t-elle déclaré.

Elle a toutefois averti que la criminalité liée à la drogue devient de plus en plus sophistiquée et transnationale, les organisations criminelles ayant largement recours aux technologies numériques. Elle a souligné que la lutte contre la drogue doit donc connaître une transformation profonde, tant dans les mentalités que dans les méthodes.

« Ce à quoi nous sommes confrontés, ce n’est pas seulement la criminalité liée à la drogue, mais le risque que représente la drogue infiltrant chaque famille, chaque communauté, et compromettant l’avenir d’une partie de la jeune génération», a-t-elle déclaré.

La dirigeante a appelé les ministères, les secteurs et les localités à renforcer le rôle essentiel des forces de sécurité publique et à mobiliser l’ensemble du système politique, la société et tous les citoyens pour construire des communes, des quartiers et des zones spéciales sans drogue.

Cet engagement des autorités locales envers la population, associé à une participation citoyenne active, doit produire des résultats concrets et constituer un indicateur important de la qualité de la gouvernance locale dans la nouvelle situation, a-t-elle indiqué.

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Un grand nombre de personnes participent à la course en écho au Mois d’action pour la prévention et le contrôle de la drogue. Photo : VNA

Depuis la place Dông Kinh Nghia Thuc, la vice-Première ministre a officiellement lancé la campagne nationale, avec pour objectif de faire de chaque localité un lieu sûr où vivre, où les enfants peuvent grandir en toute sécurité, où les familles peuvent connaître un bonheur durable et où la paix et la stabilité constituent un socle solide pour le développement durable du pays.

Dans le cadre du programme, les participants réunis à Hanoi, ainsi que les délégués de 33 provinces et villes, et de 3.321 communes, quartiers et zones spéciales à travers le pays, ont participé à une cérémonie symbolique en réponse au Mois d’action pour la prévention et la lutte contre la drogue.

Une cérémonie commémorative spéciale s’est également tenue simultanément dans tous les lieux de rassemblement afin d’honorer les victimes de la drogue, les agents morts en service dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les familles touchées par des tragédies liées à la drogue.

Cette cérémonie a transmis un message humaniste et a rappelé avec force à la société les conséquences dévastatrices de la drogue, affirmant la volonté politique du Parti, de l’État et de la société dans son ensemble en faveur de la construction de communautés sans drogue à l’échelle nationale. – VNA

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