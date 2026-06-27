Société

Lettre du dirigeant To Lam à l'occasion de la Journée de la famille vietnamienne

À l'occasion du 25e anniversaire de la Journée de la famille vietnamienne, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, appelle à préserver les valeurs familiales, à renforcer la cohésion entre les générations et à placer la famille au cœur du développement culturel, humain et durable du Vietnam.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 25e anniversaire de la Journée de la famille vietnamienne (28 juin ), l'Agence vietnamienne d'information (VNA) présente respectueusement la LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TO LAM À L'OCCASION DU 25e ANNIVERSAIRE DE LA "JOURNÉE DE LA FAMILLE VIETNAMIENNE'' :

« À l'occasion du 25e anniversaire de la Journée de la famille vietnamienne, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, j'adresse mes salutations les plus cordiales et mes meilleurs vœux à toutes les familles vietnamiennes vivant dans le pays et à l'étranger, aux grands-parents, aux parents ainsi qu'aux enfants et adolescents vietnamiens.

Au plus profond de l'âme de chaque Vietnamien, la famille est le lieu où s'ancrent les souvenirs, où se forge la personnalité et où chacun trouve un soutien face aux vicissitudes de la vie. Dans les traditions familiales, dans les règles de conduite héritées des ancêtres, la famille est toujours étroitement liée à la lignée, à la communauté, au village, et au pays ; elle nourrit la bienveillance, la fidélité, le sens des responsabilités et l'amour de la Patrie.

Au cours des 25 dernières années, la Journée de la famille vietnamienne est devenue une occasion de valoriser et de diffuser les valeurs durables de la famille. Le développement du pays ne se mesure pas seulement à la croissance économique, aux infrastructures modernes ou aux avancées scientifiques et technologiques ; il se mesure également à la qualité des personnes, à la profondeur de la culture, à l'harmonie de chaque couple, de chaque famille, de chaque foyer et à la bienveillance de la communauté.

Notre pays entre dans une nouvelle phase de développement, porteuse de nouvelles opportunités. L'économie de marché, l'urbanisation, les migrations de main-d'œuvre, la transformation numérique et le vieillissement de la population influencent chaque jour la vie des familles. Ce qui est préoccupant, ce ne sont pas seulement les difficultés matérielles, mais aussi le recul du dialogue, l'effacement progressif des traditions familiales et des bonnes mœurs, le déclin de la morale familiale, l'éloignement entre les générations ainsi que les blessures causées par les violences, les maltraitances, l'indifférence et le matérialisme. C'est pourquoi prendre soin de la famille doit être considéré comme prendre soin des fondements de la culture, de la morale, de la personnalité et de l'homme vietnamien traditionnel, ainsi que de l'homme nouveau socialiste. Chaque politique de développement doit viser à bâtir des familles plus sûres, plus égalitaires et plus humaines où les enfants sont protégés, les femmes respectées, les personnes âgées prises en charge et où chaque membre vit dans l'amour, la discipline et le sens des responsabilités.

Parler de la famille, c'est aussi nous rappeler d'accorder davantage d'attention aux enfants sans foyer, sans soutien, errants, démunis, orphelins, ainsi qu'à toutes les personnes qui n'ont pas de famille pour revenir. Il convient de développer les modèles de maisons d'accueil, de protection sociale, de familles d'accueil, d'adoption, des initiatives telles que les « enfants adoptifs des postes-frontières » et les « enfants adoptifs de la police communale », ainsi que d'autres formes d'assistance adaptées, afin que chaque enfant défavorisé puisse ressentir la chaleur d'une famille, être protégé, recevoir une éducation et grandir dans un environnement sain.

J'espère que chaque famille vietnamienne préservera les belles valeurs traditionnelles par des gestes concrets au quotidien : respecter les grands-parents et les parents ; aimer et prendre soin des enfants ; faire vivre entre époux la fidélité, l'égalité et le partage ; permettre à toutes les générations de s'écouter, de se respecter et de se soutenir mutuellement. Préserver la famille, c'est préserver les traditions familiales, préserver la culture et préserver la force pérenne de la nation.

Je souhaite à toutes les familles vietnamiennes santé, paix, progrès, bonheur et réussite. ». - VNA

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Secrétaire général du Parti Tô Lâm

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