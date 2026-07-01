Venezuela : Les secouristes vietnamiens intensifient les recherches dans l'État de La Guaira

Caracas (VNA) - L'équipe de secouristes vietnamiens a mené, le 30 juin (heure locale), des opérations de recherche et de sauvetage dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par le double séisme qui a frappé le Venezuela. Les forces de l'Armée populaire du Vietnam et du ministère de la Sécurité publique, appuyées par des équipements spécialisés, ont été déployées sur plusieurs sites conformément au plan de coordination établi avec les autorités vénézuéliennes. Malgré une chaleur accablante, elles ont également étendu leurs recherches aux zones avoisinantes à la demande de familles dont des proches étaient portés disparus.



Dans la matinée du même jour, après que l'équipe de secours turque a signalé de possibles signes de vie sur un site mais s'est retrouvée à court de carburant, les autorités vénézuéliennes ont alors sollicité l'appui des autres équipes internationales. Dès réception de cette demande, la délégation vietnamienne, conduite par le général de brigade Pham Van Ty, directeur adjoint du Département de sauvetage et de secours de l'État-major général de l'Armée populaire du Vietnam, s'est immédiatement rendue sur place. En coordination avec l'équipe mexicaine, elle a poursuivi les opérations de recherche sous une pluie diluvienne.



Parallèlement, les effectifs du ministère de la Sécurité publique intégrés à la délégation vietnamienne sont intervenus dans un immeuble résidentiel de neuf étages, presque entièrement effondré à La Guaira à la suite du double séisme du 24 juin. Selon les informations disponibles, 15 personnes seraient encore ensevelies sous les décombres.

​Plus tôt dans la journée, dans le cadre des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays, le Vietnam a remis une aide humanitaire au Venezuela afin de contribuer aux opérations de secours et de reconstruction après les puissants séismes survenus dans la soirée du 24 juin.

​À ce jour, le Vietnam figure parmi la trentaine de pays ayant dépêché des équipes de secours au Venezuela pour participer aux opérations internationales de recherche, de sauvetage et d'assistance humanitaire.-VNA