Société

Le Vietnam remet plus de 45 tonnes d’aide humanitaire au Venezuela après le double séisme

La délégation vietnamienne a remis le 30 juin au Venezuela plus de 45 tonnes d’aide humanitaire, comprenant des vivres, des médicaments, des équipements de secours et des abris temporaires, afin de soutenir les opérations d’urgence après les deux puissants séismes du 24 juin.

Acheminement de matériel de secours à l'aéroport international de Caracas. Photo: VNA
Acheminement de matériel de secours à l'aéroport international de Caracas. Photo: VNA

Caracas (VNA) - Dans le cadre des relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre le Vietnam et le Venezuela, la délégation vietnamienne a procédé le 30 juin à la remise de plus de 45 tonnes d’aide humanitaire destinée à soutenir les opérations de secours et de reconstruction après les deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela dans la soirée du 24 juin.

Le volume total des biens remis s'élève à 45,6 tonnes. Cette aide comprend 35 tonnes de rations alimentaires, quatre tonnes de médicaments, deux tonnes de viande en conserve, quatre groupes électrogènes, 500 tentes, dix abris temporaires ainsi que 50 000 rouleaux de bandages destinés aux soins d'urgence.

Cette assistance s'inscrit dans les efforts de solidarité déployés par le Vietnam en faveur du Venezuela afin d'atténuer les conséquences du double séisme et de répondre aux besoins les plus urgents des populations sinistrées.

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Cérémonie de remise du lot d'aide humanitaire. Photo: VNA

Auparavant, la délégation vietnamienne chargée des opérations de secours, composée de 124 officiers et soldats relevant des ministères de la Défense et de la Sécurité publique, était arrivée le 29 juin à l'aéroport international de Maiquetía, dans l'État de La Guaira.

Dès son arrivée, l'équipe s'est rapidement rendue sur son site de déploiement dans l'État de La Guaira, où elle a installé son camp de base, acheminé ses équipements, ses vivres et son matériel médical afin d'être pleinement opérationnelle pour mener à bien sa mission.

Dans l'après-midi de cette même journée, les secouristes vietnamiens ont effectué une mission de reconnaissance dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par la catastrophe, en vue de préparer le déploiement des personnels et des équipements destinés aux opérations de recherche et de sauvetage.

À ce jour, le Vietnam figure parmi la trentaine de pays ayant dépêché des équipes de secours pour participer aux opérations internationales de recherche, de sauvetage et d’assistance humanitaire.

A rappeler que les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le Venezuela le 24 juin ont fait s’écrouler des centaines de bâtiments, endommageant le principal aéroport du pays. Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été relevé de 1 719 à 1 943 morts, a annoncé, mardi 30 juin, le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #aide humanitaire #Venezuela #séisme #Vietnam
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