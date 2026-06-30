Première réunion du Comité de pilotage central sur la diplomatie et l'intégration internationale

Hanoï (VNA) – Le Comité de pilotage central sur la diplomatie et l'intégration internationale a tenu, le 30 juin à Hanoï, sa première réunion sous la présidence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam.



Le dirigeant To Lam, également chef du Comité de pilotage central, a estimé que les activités diplomatiques et l'intégration internationale avaient enregistré des résultats importants et concrets depuis le 14e Congrès national du Parti, tout en soulignant qu'il restait encore de nombreuses tâches à accomplir.



Dans un contexte mondial en évolution rapide et complexe, il a appelé à renforcer les capacités d'anticipation et à agir avec davantage de proactivité. Selon lui, la diplomatie et l'intégration internationale doivent contribuer plus directement au développement du pays, à son autonomie stratégique et au renforcement de sa compétitivité.



Il a indiqué que cette première réunion marquait le lancement d'un nouveau mécanisme destiné à promouvoir la diplomatie et l'intégration internationale dans l'ensemble du système politique dans cette nouvelle ère. Il a ainsi appelé les membres du Comité de pilotage à examiner notamment ses missions, son règlement de fonctionnement, son programme de travail pour 2026, la répartition des tâches entre ses membres ainsi que les priorités à court et à long termes.

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Lors de la réunion. Photo : VNA

Lors de la réunion, le Premier ministre Le Minh Hung a insisté sur la nécessité de renforcer une diplomatie au service du développement et d'une croissance à deux chiffres, en privilégiant le maintien des marchés traditionnels, l'ouverture de nouveaux débouchés, l'attraction d'investissements étrangers de qualité, ainsi que la sécurité énergétique et l'autonomie stratégique du pays.



Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a proposé que, pour la période 2026-2030, soient finalisés et promulgués les textes juridiques encadrant les trois piliers de la diplomatie vietnamienne – diplomatie du Parti, diplomatie d'État et diplomatie populaire –, tout en développant les différentes formes de diplomatie et en renforçant le contrôle de la mise en œuvre des traités et accords internationaux.



De son côté, Tran Cam Tu, permanent du Secrétariat, a souligné le rôle essentiel de la diplomatie du Parti, notamment dans le renforcement de la confiance politique et l'orientation stratégique, contribuant ainsi à donner davantage de profondeur aux relations extérieures du pays. Il a demandé d'élaborer des plans de développement des relations avec les partis au pouvoir des différents pays.



Lors de la réunion, le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a présenté les projets de documents fondamentaux destinés à encadrer le fonctionnement du Comité de pilotage, ainsi que les missions du ministère des Affaires étrangères en sa qualité d'organe permanent.



En conclusion de la réunion, To Lam a demandé au Comité de pilotage de jouer pleinement son rôle stratégique pour traiter les questions majeures, nouvelles et intersectorielles. Pour les six derniers mois de 2026, il a demandé d'achever rapidement les textes fondateurs du Comité, de procéder à un examen complet de la mise en œuvre des engagements et accords internationaux importants, d'organiser le bilan de la première année d'application de la Résolution 59 et de préparer une nouvelle stratégie diplomatique globale.



Il a enfin appelé le Comité de pilotage à agir sans délai et avec détermination afin de faire de la diplomatie et de l'intégration internationale un levier plus efficace au service du développement du pays, de la défense nationale et du rayonnement du Vietnam dans cette nouvelle ère. -VNA