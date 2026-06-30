Sciences

Un forum pour promouvoir le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée

La 7e édition du Forum pour l’avenir Vietnam – République de Corée a mis en avant le rôle de la science, de l’innovation et de la transformation numérique dans le renforcement de la coopération bilatérale.

7e Forum Vietnam-République de Corée pour l'avenir - Photo : baochinhphu.vn
7e Forum Vietnam-République de Corée pour l'avenir - Photo : baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – L’Académie des sciences sociales du Vietnam et la Korea Foundation ont organisé, le 30 juin à Hanoï, la 7e édition du Forum pour l’avenir Vietnam – République de Corée, placée sous le thème : « Partenariat stratégique global Vietnam – République de Corée dans une nouvelle ère ».

Cet événement visait à favoriser les échanges scientifiques, le dialogue sur les politiques publiques et les liens entre instituts de recherche, décideurs politiques, experts et universitaires des deux pays, tout en formulant des recommandations pour renforcer le partenariat stratégique global dans cette nouvelle phase de développement.

À l’ouverture du forum, Dang Xuan Thanh, vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a souligné que, plus de 30 ans après l’établissement des relations diplomatiques en 1992, et surtout depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global en 2022, les relations bilatérales s’étaient développées rapidement et de manière efficace, devenant l’un des modèles de coopération réussis du Vietnam.

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Délégués participant au Forum - Photo : baochinhphu.vn


Il a également indiqué que la confiance politique entre les deux pays continuait de se consolider grâce aux échanges réguliers de haut niveau. La coopération s’est par ailleurs élargie dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et des échanges entre les peuples.

Le président de la Korea Foundation, Song Guido, a estimé que les relations bilatérales entraient dans une nouvelle phase, plus approfondie et plus concrète. Au-delà du commerce et de l’investissement, la coopération s’étend désormais aux hautes technologies, à l’énergie, aux chaînes d’approvisionnement, au développement des ressources humaines et aux industries d’avenir.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations avec la République de Corée. Il a salué le Forum pour l’avenir Vietnam – République de Corée, devenu un important mécanisme de dialogue académique contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et les recommandations de politiques publiques.

Les participants vietnamiens et sud-coréens ont estimé que, dans un contexte international marqué par de profondes mutations, les deux pays devaient consolider leurs domaines de coopération traditionnels tout en développant leur collaboration dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la transformation numérique, la logistique, l’énergie, les infrastructures, les sciences, les technologies et l’innovation.

Ils ont également souligné que, face à la restructuration rapide des chaînes d’approvisionnement mondiales, la coopération en matière de sciences, de technologies, d’innovation et d’intelligence artificielle devait devenir une priorité afin de soutenir le développement des industries d’avenir, de favoriser un écosystème d’innovation et de renforcer les échanges entre les peuples des deux pays. -VNA

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