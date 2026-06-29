Le Vietnam instaure pour la première fois un cadre de gestion des risques pour le financement national de la recherche scientifique





Hanoï, 29 juin (VNA) – Un chapitre dédié à la gestion des risques dans le financement et la mise en œuvre de projets scientifiques et technologiques a été introduit pour la première fois par un décret gouvernemental récemment publié.



Le décret n° 229/2026/ND-CP relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies a été promulgué le 25 juin par le gouvernement.



Le professeur agrégé Dao Ngoc Chien, directeur de la Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies, a déclaré que la gestion des risques est intégrée dès le début du processus de sélection des projets.



Chaque projet de recherche proposé fera l'objet d'une évaluation des risques basée sur les avis des conseils scientifiques consultatifs.



Le décret définit également clairement les responsabilités en matière de gestion des risques des organisations et des personnes physiques menant des projets scientifiques et technologiques financés ou mis en œuvre par la Fondation, ainsi que les obligations de la Fondation elle-même en la matière.



Plus précisément, lorsque la fondation reçoit des rapports des organismes hôtes ou des chefs de projet concernant des risques émergents dans les projets financés ou commandités, elle est tenue de mener des inspections et des évaluations ad hoc afin d'évaluer les capacités de réponse, d'atténuer les conséquences et de déterminer les causes et l'étendue des risques encourus.



Si des preuves de fraude ou de violations délibérées de la loi sont constatées lors de la mise en œuvre d'un projet, la fondation en informera les autorités compétentes et leur recommandera d'engager des poursuites conformément à la loi.



« Notre principe directeur est d'accepter les risques de manière maîtrisée », a déclaré Dao Ngoc Chien.



Lorsqu'un projet n'atteint pas les résultats escomptés, les organismes ou les personnes ayant respecté les procédures professionnelles, les règles de gestion et les exigences de transparence peuvent être exemptés de responsabilité administrative, et les fonds ne seront pas réclamés en vertu de la réglementation en vigueur.



Dao Ngoc Chien a également ajouté que l'un des principaux atouts du décret réside dans la définition plus claire du modèle opérationnel de la fondation, en tant qu'organisme indépendant de financement de la science et de la technologie, fonctionnant de manière transparente et compétitive, conformément aux normes internationales.



Il a précisé que le fonctionnement de la fondation a également été repensé afin de renforcer son autonomie tout en associant le pouvoir de décision à la responsabilité.



Les activités de financement, de commande et de soutien seront réalisées sur la base d'évaluations d'experts indépendants, garantissant la liberté académique, l'objectivité, l'ouverture et la transparence, tout en préservant l'intégrité scientifique et l'éthique professionnelle dans la recherche et le développement technologique.



Une autre réforme majeure introduite par le décret est un nouveau mécanisme financier qui confère à la fondation une plus grande autonomie opérationnelle en passant d'une gestion axée sur les intrants à un modèle de financement axé sur les résultats.



Le décret prévoit également des dispositions pour soutenir les initiatives visant à renforcer les capacités scientifiques et technologiques du pays.



Conformément à la nouvelle réglementation, la fondation soutiendra le développement des effectifs scientifiques et technologiques nationaux par le biais de programmes destinés aux jeunes chercheurs, aux postdoctorants et aux doctorants.



Elle financera également des séjours de recherche à l'étranger et des échanges universitaires de courte durée, invitera des scientifiques internationaux de renom au Vietnam pour des collaborations scientifiques et apportera son soutien à de jeunes scientifiques et ingénieurs prometteurs.



Le décret introduit notamment un soutien aux activités de recherche menées par des scientifiques de premier plan ayant réalisé des performances exceptionnelles en recherche scientifique et en développement technologique, contribuant ainsi à la formation de groupes de recherche performants et au renforcement des capacités scientifiques et technologiques nationales.



Une autre nouvelle disposition, énoncée à l'article 19 du chapitre IV relatif au soutien au renforcement des capacités scientifiques et technologiques nationales, stipule que la fondation financera les activités de validation technologique des technologies issues de la recherche scientifique, des brevets, des solutions techniques, des prototypes technologiques et des technologies transférées nécessitant une validation dans le contexte vietnamien.



L'objectif est d'évaluer leur faisabilité scientifique et technique, de compléter les données de validation et de garantir que les technologies ont atteint le niveau de maturité requis pour leur développement ultérieur ou leur commercialisation.



Il a déclaré que le soutien à la validation technologique représente une étape transitoire cruciale pour les idées de recherche prometteuses qui n'ont pas encore abouti à des produits pleinement développés.



« L'aide au perfectionnement des technologies et à l'évaluation de leurs applications pratiques permettra une commercialisation plus efficace des résultats de la recherche et facilitera la création de jeunes entreprises technologiques », a-t-il affirmé. - VNA

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