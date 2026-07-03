Hanoï mise sur une vision à 100 ans pour séduire les investisseurs

La capitale vietnamienne a lancé une ambitieuse campagne de promotion des investissements en dévoilant sa vision de développement à 100 ans, en présentant de nouveaux mécanismes d'incitation et en annonçant des centaines de projets d'investissement.

La capitale vietnamienne a lancé une ambitieuse campagne de promotion des investissements en dévoilant sa vision de développement à 100 ans, en présentant de nouveaux mécanismes d'incitation et en annonçant des centaines de projets d'investissement.

Cette initiative vise à renforcer la confiance des investisseurs vietnamiens et étrangers dans la stratégie de développement à long terme de Hanoï, tout en créant un environnement des affaires plus transparent, plus compétitif et davantage tourné vers l'innovation.

La Conférence de promotion des investissements de Hanoï 2026 a marqué une étape importante dans la stratégie de développement de la capitale. Pour la première fois, Hanoï a présenté une vision de développement à un siècle, accompagnée d'un portefeuille de centaines de projets et d'un ensemble de mécanismes et de politiques spécifiques.

Pour les investisseurs, toutefois, le nombre de projets proposés n'est pas le seul critère. Ce qui compte avant tout, c'est la capacité de Hanoï à bâtir un environnement d'investissement prévisible, efficace et durable pour les décennies à venir.

Le message adressé aux entreprises est clair : Hanoï n'offre pas seulement des opportunités d'investissement immédiates, mais également une vision de développement à long terme permettant aux investisseurs de s'engager avec confiance et de préparer l'avenir.

Le Trung Hieu, directeur adjoint du Département municipal des finances de Hanoï :

« Cette conférence est l'occasion pour Hanoï de présenter aux investisseurs vietnamiens et étrangers les nouveaux mécanismes et politiques spécifiques accordés à la capitale par les autorités centrales. Elle permet également de dévoiler le portefeuille des projets ouverts à l'investissement. »

Selon le Département municipal des finances, le Plan directeur de la capitale, associé à la nouvelle Loi sur la capitale, crée un cadre juridique favorable à la mise en œuvre de grands projets à fort impact socio-économique.

Outre les investissements dans les infrastructures de transport, Hanoï met l'accent sur les infrastructures numériques, l'économie numérique et la réforme administrative afin d'améliorer durablement le climat des affaires.

La ville entend également accélérer la mise en œuvre des 50 protocoles d'accord signés lors de la conférence afin de transformer les engagements en projets concrets.

Nguyen Thi Nga, présidente du groupe BRG :

« C'est une première. Hanoï présente une vision de développement à 100 ans accompagnée de mécanismes et de politiques spécifiques. Les investisseurs disposent désormais d'une vision beaucoup plus claire de l'avenir de la capitale, ce qui leur permet d'identifier plus facilement les opportunités et de prendre des décisions d'investissement à long terme. »

La conférence a réuni non seulement des investisseurs dans l'immobilier et les infrastructures, mais aussi de grandes entreprises technologiques souhaitant contribuer à la prochaine phase de développement de la capitale.

Parmi les principaux résultats figurent plusieurs accords de coopération portant sur les transports verts, la transformation numérique et l'économie numérique.

Ma Tuan Trong, directeur général de Grab Vietnam :

« Grab est honorée d'accompagner Hanoï dans trois domaines prioritaires : le développement d'une mobilité verte et intelligente, la transformation numérique au service du tourisme et le renforcement des compétences numériques des communautés locales. Nous espérons contribuer à accélérer la transition de la capitale vers un développement plus vert. »

Les accords conclus lors de cette conférence ne constituent qu'une première étape. Les investisseurs seront désormais attentifs à leur mise en œuvre, alors que Hanoï s'efforce de transformer sa vision à long terme en projets concrets capables de soutenir une croissance durable de la capitale./.