Campagne des 500 jours et nuits : l’ADN révolutionne l'identification des restes des soldats vietnamiens

La "Campagne des 500 jours et nuit" pour la recherche, le rapatriement et l’identification des restes de martyrs est actuellement déployée à l’échelle nationale avec la plus haute détermination politique.

​Cette mission de reconnaissance et de gratitude s’accompagne de progrès technologiques majeurs. À partir d’échantillons de restes enfouis depuis des décennies sous la terre, les technologies d’identification ADN de nouvelle génération ouvrent de nouvelles perspectives pour identifier les martyrs, leur restituer un nom et un lieu d’origine, et apaiser ainsi l’attente de milliers de familles à travers le pays.

C'est une tâche prioritaire que nous poursuivons et nous espérons vivement qu'avec les tests et les applications réelles prochainement, nous pourrons confirmer que ce procédé fonctionne de manière optimale au Vietnam. Nous serons alors prêts à le transférer aux unités d'expertise du pays afin de contribuer au succès de la campagne des 500 jours et nuits».

Les scientifiques vietnamiens adoptent désormais une nouvelle approche basée sur l’exploitation de l’information du génome nucléaire. Cette avancée est considérée comme majeure pour le secteur de l’identification ADN au niveau national. Alors que les analyses reposaient auparavant principalement sur la lignée maternelle, cette nouvelle technologie permet d’extraire des données génétiques issues à la fois des lignées paternelle et maternelle. Le champ de recherche est ainsi considérablement élargi, incluant des parents éloignés jusqu’à la quatrième ou cinquième génération du martyr.

La particularité de cette technologie réside dans sa capacité à restaurer et analyser des fragments d’ADN extrêmement courts, autrefois jugés inutilisables en raison de leur forte dégradation.

Dans les laboratoires du Centre d’identification par ADN de l’Institut de biotechnologie, les restes des martyrs sont traités selon un protocole extrêmement rigoureux. Chaque fragment osseux est manipulé avec le plus grand soin par les scientifiques, comme une part de la mémoire nationale. Du nettoyage au broyage, de l’extraction de l’ADN au séquençage puis à la comparaison des données, toutes les étapes sont réalisées avec une précision absolue. Au-delà d’une démarche scientifique, il s’agit d’un véritable processus de restitution d’identité à ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie.

​Avec sa capacité actuelle, le Centre d’identification par ADN peut traiter environ 4 000 échantillons par an pour l’analyse du génome mitochondrial. Grâce aux investissements récents, environ 1 000 expertises supplémentaires peuvent être réalisées avec la nouvelle technologie. Dans cette "Campagne des 500 jours et nuits", la science devient un pont entre le passé et le présent. Chaque identification réussie est un soldat qui retrouve son nom, une famille qui voit s'achever une quête de plusieurs décennies, et un hommage profond des générations actuelles envers ceux qui sont tombés pour l'indépendance et la liberté de la nation.-VNA