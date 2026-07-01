Société

Les secouristes vietnamiens récupèrent les corps de 11 victimes au Venezuela

Les secouristes vietnamiens poursuivent leurs opérations dans l'État de La Guaira, au Venezuela. Ils ont retrouvé les corps de 11 victimes ensevelies sous les décombres et remis une aide humanitaire aux autorités locales.

Les secouristes vietnamiens récupèrent les corps de 11 victimes au Venezuela. Photo: VNA
Les secouristes vietnamiens récupèrent les corps de 11 victimes au Venezuela. Photo: VNA

Caracas (VNA) - Participant aux opérations de secours après les séismes survenus à Playa Grande, dans l'État de La Guaira, au Venezuela, l'équipe vietnamienne a identifié, le 30 juin (heure locale), 11 sites susceptibles d'abriter des victimes et a lancé des opérations de recherche et de sauvetage.

Après plusieurs heures d'efforts soutenus, elle est parvenue à extraire des décombres les corps de 11 victimes, qui ont ensuite été remis aux autorités vénézuéliennes. L'équipe vietnamienne a également installé un poste médical d'urgence supplémentaire, où 26 habitants de la zone sinistrée ont reçu des soins.

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Les secouristes vietnamiens poursuivent leurs opérations dans l'État de La Guaira. Photo: VNA

Composés de membres de l'Armée populaire du Vietnam et de la Police populaire du Vietnam, les secouristes, dotés d'équipements spécialisés, ont été déployés dans plusieurs secteurs en coordination avec les autorités vénézuéliennes.

Ils ont également mené des recherches dans les zones avoisinantes à la demande des familles de personnes portées disparues.

Les 29 et 30 juin, la délégation vietnamienne a remis aux autorités vénézuéliennes une aide humanitaire comprenant 35 tonnes de rations alimentaires, 60 lots de médicaments, deux tonnes de viande en conserve, quatre groupes électrogènes, 500 tentes, 10 grands abris d'urgence et 50.000 rouleaux de bandages médicaux. À ce jour, le Vietnam figure parmi la trentaine de pays ayant dépêché des équipes de secours au Venezuela pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage. -VNA

#séisme au Venezuela
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