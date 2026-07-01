Société

Hanoï poursuit le déploiement de son réseau de caméras intelligentes pour améliorer la gestion du trafic urbain

Après six mois d’exploitation d’un premier réseau de 1.837 caméras dotées d’intelligence artificielle (IA), Hanoï enregistre des résultats encourageants en matière de fluidification de la circulation, de gestion en temps réel des feux de signalisation et de contrôle des infractions.

Hanoï poursuit le déploiement de son réseau de caméras intelligentes pour améliorer la gestion du trafic urbain. Photo: VNA
Hanoï poursuit le déploiement de son réseau de caméras intelligentes pour améliorer la gestion du trafic urbain. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après six mois de fonctionnement du Centre intelligent de gestion du trafic, équipé de 1 837 caméras dotées d'intelligence artificielle (IA) réparties sur 195 carrefours, Hanoï enregistre des résultats encourageants dans l'organisation et la régulation du trafic urbain. Grâce à l'exploitation des technologies d'IA, les autorités adaptent désormais les cycles des feux de signalisation en fonction des flux de circulation observés en temps réel, améliorant ainsi la fluidité des déplacements dans plusieurs secteurs de la capitale.

Selon le lieutenant-colonel Pham Quang Minh, chef adjoint de l'Unité de commandement de la circulation et de gestion des feux tricolores de la Police de la circulation (PC08), relevant de la Police de Hanoï, vingt-deux "vagues vertes" ont été mises en place sur les principaux axes routiers. L'ajustement dynamique des feux de signalisation aux 195 carrefours équipés de caméras intelligentes a permis d'augmenter la capacité d'écoulement du trafic de 4 % à 18 %.

Le lieutenant-colonel Dao Viet Long, chef adjoint du Bureau de la Police de la circulation de Hanoï, souligne que les caméras dotées d'IA ciblent en priorité les comportements à l'origine des embouteillages et des accidents, notamment le non-respect des feux de signalisation et les changements de voie irréguliers.

Les autorités finalisent actuellement la deuxième phase du projet de modernisation du Centre d’information et de commandement. Les principales composantes du projet ont été achevées en moins de 90 jours et sont prêtes à entrer en service.

Cette nouvelle étape prévoit l’installation de 2 460 caméras supplémentaires, dont 1 107 destinées à la détection des infractions routières, 960 au comptage des flux de circulation, 112 à l’observation panoramique des carrefours, 251 caméras motorisées (PTZ) dédiées à la surveillance de la sécurité et de l'ordre publics et 30 dispositifs spécialisés dans le contrôle des excès de vitesse.

Le projet comprend également la mise en place de 57 serveurs, de 36 panneaux électroniques d’information routière (VMS), de 100 armoires intelligentes de commande des feux de circulation, de 930 mâts pour caméras, ainsi que le déploiement de 475 kilomètres de fibre optique et de 136 kilomètres de câbles électriques couvrant 238 carrefours stratégiques.

Selon Pham Quang Minh, les 1 837 caméras actuellement en service ne couvrent qu’environ 35 % des besoins de gestion de la circulation de la capitale. Avec l’achèvement de la deuxième phase, la couverture atteindra plus de 50 %, offrant une base solide pour poursuivre l’extension du réseau au cours des prochaines années.

Les 36 panneaux électroniques d'information routière, directement reliés au Centre intelligent de gestion du trafic, diffuseront en temps réel l'état du trafic, les itinéraires recommandés et diverses informations utiles aux usagers. Les 100 nouvelles armoires de commande intelligentes des feux de signalisation permettent également une gestion plus souple de la circulation sur les principaux axes urbains.

Au-delà de la gestion des feux de circulation, l'IA devient progressivement un véritable outil d'aide à la décision pour les forces de police, capable de traiter d'importants volumes de données. Dans les temps à venir, le système servira également à détecter les infractions liées à l'ordre urbain, à contribuer à la gestion des embouteillages, ainsi qu'à surveiller les risques de pollution, les inondations et d'autres problématiques relevant de la gestion de la ville.

À l'issue de la deuxième phase, près de 5 000 caméras intégrant l'intelligence artificielle (IA) seront reliées au Centre de commandement. Le dispositif permettra non seulement d'assurer une gestion du trafic en temps réel, d'automatiser le pilotage des feux de signalisation et de renforcer le traitement des infractions, mais aussi d'améliorer les capacités de prévision afin d'identifier rapidement les secteurs à risque de congestion et d'y déployer des mesures de régulation adaptées.

Le réseau renforcera également la surveillance de l'espace public en détectant les occupations illicites de la chaussée et des trottoirs, les stationnements irréguliers, les dépôts non autorisés de matériaux ou de déchets, ainsi que d'autres atteintes au cadre urbain.

Les données générées par ce réseau de près de 5 000 caméras constitueront une base de données stratégique destinée à soutenir les opérations de commandement, le contrôle des infractions et la gestion urbaine. Elles contribueront également à faire de Hanoï une capitale plus moderne, plus sûre et plus intelligente. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #caméras intelligentes #trafic urbain #Hanoi #caméras dotées d'intelligence artificielle
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

Hanoi enregistre des résultats positifs grâce à son système de caméras basé sur l’intelligence artificielle. Photo : VNA

Le système de caméras à IA de Hanoi affiche des résultats initiaux positifs

Du 13 décembre 2025 au 12 janvier 2026, le système a enregistré 6.351 infractions justifiant un contrôle automatisé du trafic. Parmi celles-ci, 66,36 % concernaient des feux rouges grillés et 32,32 % des infractions liées au port du casque. Les images et vidéos capturées ont fourni des preuves légales irréfutables.

Supervision de la circulation 24h/24 et 7j/7 au Centre de commandement et d'information du Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique. Photo : VNA

Hanoï vise la couverture complète des carrefours en caméras IA d'ici 2026

Dans la matinée du 23 octobre, le Département de la Police de la circulation de Hanoï a lancé l’installation d’un système de caméras intégrant l’Intelligence Artificielle (IA) au carrefour Pham Hung – Khuat Duy Tien. Ce réseau, comprenant 1 873 caméras IA, sera mis en service à partir de décembre 2025.

Voir plus

Les secouristes s'efforcent de retrouver des personnes encore piégées sous les décombres. Photo : VNA

Venezuela : Les secouristes vietnamiens intensifient les recherches dans l'État de La Guaira

Les forces de l'Armée populaire du Vietnam et du ministère de la Sécurité publique, appuyées par des équipements spécialisés, ont été déployées sur plusieurs sites conformément au plan de coordination établi avec les autorités vénézuéliennes pour mener le 30 juin (heure locale), des opérations de recherche et de sauvetage dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par le double séisme au Venezuela. 

L'exposition sur le Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans attire les foules. Photo: VNA

La Loi sur la capitale va dynamiser de nouveaux espaces de développement

La Loi sur la capitale confère à Hanoi de nombreux nouveaux mécanismes concernant la structure organisationnelle, les finances et le budget, l’investissement, la planification, le développement urbain, la science et la technologie, la culture, l’environnement et l’attraction des talents, créant ainsi les conditions permettant à la ville de prendre davante l’initiative en matière de gouvernance et de développement.

Des visiteurs découvrent l'application de livre électronique. Photo: VNA

Les données vérifiées des abonnés contribuent au renforcement du bouclier numérique

Alors que le Vietnam accélère sa transformation numérique nationale, chaque abonnement mobile correctement vérifié contribue à enrichir et à fiabiliser la base de données des télécommunications, jetant ainsi les bases de services numériques sécurisés et durables et renforçant la confiance du public dans l’écosystème numérique du pays.

Les forces compétentes de Hô Chi Minh-Ville surveillent strictement les navires de pêche ne remplissant pas les conditions requises pour prendre la mer. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville déploie des registres de pêche numériques contre la pêche INN

Selon le plan promulgué par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville , les 234 navires de 24 mètres et plus doivent être équipés avant le 1er juillet, suivis des 1.963 navires de pêche de 15 à moins de 24 mètres d’ici le 1er septembre, et des 626 autres navires de pêche de 12 à moins de 15 mètres d’ici le 1er janvier prochain. Tous les navires de pêche seront tenus d’utiliser le système pendant toute la durée de leurs sorties de pêche.

Campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des soldats tombés et non identifiées

Campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des soldats tombés et non identifiées

Le matin du 24 juin 2026, une cérémonie s'est tenue au siège du ministère de la Sécurité publique pour lancer une campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des martyrs non identifiés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de 500 jours visant à intensifier la recherche, le recueil et l'identification des restes des martyrs, en amont du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2027).

Chaque cadre de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh doit être une source d'inspiration

Chaque cadre de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh doit être une source d'inspiration

Une nation qui veut se développer rapidement, durablement et de manière autonome, tout en s'intégrant avec succès au monde, doit disposer d'une jeunesse dotée d'une solide expertise, de compétences affirmées, d'une riche culture, d'une volonté inébranlable et d'un sens aigu des responsabilités sociales, a souligné le secrétaire général et président de la République To Lam.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo : VNA

Lettre du dirigeant To Lam à l'occasion de la Journée de la famille vietnamienne

À l'occasion du 25e anniversaire de la Journée de la famille vietnamienne, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, appelle à préserver les valeurs familiales, à renforcer la cohésion entre les générations et à placer la famille au cœur du développement culturel, humain et durable du Vietnam.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà et les délégués donnent le coup d’envoi de la Campagne nationale pour créer des communes, des quartiers et des zones spéciales sans drogue. Photo : VNA

Le pays se mobilise pour créer des communes, quartiers et zones spéciales sans drogue

Les infractions liées à la drogue sont de plus en plus sophistiquées et transnationales, les organisations criminelles ayant largement recours aux technologies numériques. La lutte contre la drogue doit donc connaître une transformation profonde, tant dans les mentalités que dans les méthodes, a déclaré la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà.

Une famille prend une photo de souvenir à Hanoi à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 2025). Photo : VNA

La famille vietnamienne s’adapte pour préserver ses valeurs durables

Les transformations de la famille reflètent une tendance inéluctable du développement, tout en ayant un impact direct sur des fonctions essentielles telles que l’éducation, la prise en charge, la protection, la cohésion intergénérationnelle et la préservation de l’identité culturelle.

Photo d'illustration: VNA

Le numérique progresse à grands pas à Quang Ngai

Aujourd’hui, 100 % des administrations, du niveau provincial au niveau communal, sont raccordées au réseau de transmission de données spécialisé. Tous les villages de la province sont désormais couverts par les réseaux de téléphonie mobile et d’Internet.