Hanoï poursuit le déploiement de son réseau de caméras intelligentes pour améliorer la gestion du trafic urbain

Hanoï (VNA) - Après six mois de fonctionnement du Centre intelligent de gestion du trafic, équipé de 1 837 caméras dotées d'intelligence artificielle (IA) réparties sur 195 carrefours, Hanoï enregistre des résultats encourageants dans l'organisation et la régulation du trafic urbain. Grâce à l'exploitation des technologies d'IA, les autorités adaptent désormais les cycles des feux de signalisation en fonction des flux de circulation observés en temps réel, améliorant ainsi la fluidité des déplacements dans plusieurs secteurs de la capitale.



Selon le lieutenant-colonel Pham Quang Minh, chef adjoint de l'Unité de commandement de la circulation et de gestion des feux tricolores de la Police de la circulation (PC08), relevant de la Police de Hanoï, vingt-deux "vagues vertes" ont été mises en place sur les principaux axes routiers. L'ajustement dynamique des feux de signalisation aux 195 carrefours équipés de caméras intelligentes a permis d'augmenter la capacité d'écoulement du trafic de 4 % à 18 %.



Le lieutenant-colonel Dao Viet Long, chef adjoint du Bureau de la Police de la circulation de Hanoï, souligne que les caméras dotées d'IA ciblent en priorité les comportements à l'origine des embouteillages et des accidents, notamment le non-respect des feux de signalisation et les changements de voie irréguliers.



Les autorités finalisent actuellement la deuxième phase du projet de modernisation du Centre d’information et de commandement. Les principales composantes du projet ont été achevées en moins de 90 jours et sont prêtes à entrer en service.



Cette nouvelle étape prévoit l’installation de 2 460 caméras supplémentaires, dont 1 107 destinées à la détection des infractions routières, 960 au comptage des flux de circulation, 112 à l’observation panoramique des carrefours, 251 caméras motorisées (PTZ) dédiées à la surveillance de la sécurité et de l'ordre publics et 30 dispositifs spécialisés dans le contrôle des excès de vitesse.



Le projet comprend également la mise en place de 57 serveurs, de 36 panneaux électroniques d’information routière (VMS), de 100 armoires intelligentes de commande des feux de circulation, de 930 mâts pour caméras, ainsi que le déploiement de 475 kilomètres de fibre optique et de 136 kilomètres de câbles électriques couvrant 238 carrefours stratégiques.



Selon Pham Quang Minh, les 1 837 caméras actuellement en service ne couvrent qu’environ 35 % des besoins de gestion de la circulation de la capitale. Avec l’achèvement de la deuxième phase, la couverture atteindra plus de 50 %, offrant une base solide pour poursuivre l’extension du réseau au cours des prochaines années.



Les 36 panneaux électroniques d'information routière, directement reliés au Centre intelligent de gestion du trafic, diffuseront en temps réel l'état du trafic, les itinéraires recommandés et diverses informations utiles aux usagers. Les 100 nouvelles armoires de commande intelligentes des feux de signalisation permettent également une gestion plus souple de la circulation sur les principaux axes urbains.



Au-delà de la gestion des feux de circulation, l'IA devient progressivement un véritable outil d'aide à la décision pour les forces de police, capable de traiter d'importants volumes de données. Dans les temps à venir, le système servira également à détecter les infractions liées à l'ordre urbain, à contribuer à la gestion des embouteillages, ainsi qu'à surveiller les risques de pollution, les inondations et d'autres problématiques relevant de la gestion de la ville.



À l'issue de la deuxième phase, près de 5 000 caméras intégrant l'intelligence artificielle (IA) seront reliées au Centre de commandement. Le dispositif permettra non seulement d'assurer une gestion du trafic en temps réel, d'automatiser le pilotage des feux de signalisation et de renforcer le traitement des infractions, mais aussi d'améliorer les capacités de prévision afin d'identifier rapidement les secteurs à risque de congestion et d'y déployer des mesures de régulation adaptées.



Le réseau renforcera également la surveillance de l'espace public en détectant les occupations illicites de la chaussée et des trottoirs, les stationnements irréguliers, les dépôts non autorisés de matériaux ou de déchets, ainsi que d'autres atteintes au cadre urbain.



Les données générées par ce réseau de près de 5 000 caméras constitueront une base de données stratégique destinée à soutenir les opérations de commandement, le contrôle des infractions et la gestion urbaine. Elles contribueront également à faire de Hanoï une capitale plus moderne, plus sûre et plus intelligente. -VNA