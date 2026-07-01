Le cinéma vietnamien face aux défis de l'intelligence artificielle et de la propriété intellectuelle

Da Nang (VNA) - L'intelligence artificielle (IA) et les technologies numériques ouvrent de nouvelles perspectives pour l'industrie cinématographique, tout en lui posant de nombreux défis.

Lors d'un colloque consacré à "l'intelligence artificielle, aux technologies numériques et à la protection de la propriété intellectuelle dans le cinéma", organisé dans le cadre du Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF IV), les intervenants ont appelé à accélérer la transformation numérique de la filière, à renforcer les mécanismes de protection de la propriété intellectuelle et à bâtir un écosystème numérique capable d'accroître la compétitivité du cinéma vietnamien à l'ère de l'IA.

S'exprimant lors du colloque, Ngo Phuong Lan, présidente de l'Association pour la promotion du développement cinématographique et directrice du DANAFF IV, a estimé que la résolution n° 57-NQ/TW du Politburo, datée du 22 décembre 2024 sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale et la résolution n° 80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne ont jeté des bases solides pour le développement des industries culturelles, de l'économie créative et de la protection de la propriété intellectuelle, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives au 7e art vietnamien.

Ngo Phuong Lan, présidente de l'Association pour la promotion du développement cinématographique et directrice du DANAFF IV, s'exprime. Photo: VNA

Selon elle, le cinéma vietnamien dispose d'un fort potentiel pour devenir une industrie culturelle de premier plan. Toutefois, la généralisation de l'IA impose de repenser les modèles de production, de gestion et d'exploitation des œuvres, tout en renforçant la protection des droits de propriété intellectuelle. L'étude des expériences internationales, l'adoption des technologies de pointe et la mise en place d'un écosystème cinématographique professionnel contribueront à renforcer la compétitivité du secteur, à protéger les droits de propriété intellectuelle et à consolider le soft power culturel du Vietnam.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Huy Dung, a rappelé que la stratégie nationale de développement des industries culturelles vise à porter leur contribution à environ 7 % du PIB d'ici à 2030. Le Programme national de développement de la culture pour la période 2025-2035 prévoit également des ressources importantes en faveur de ce secteur. Selon lui, la culture est désormais un moteur de croissance, le cinéma jouant un rôle stratégique dans la promotion de l'image et des valeurs du Vietnam à l'international.

Il a appelé les autorités, les producteurs et les entreprises à constituer une base de données nationale synchrone pour le cinéma, à intégrer la protection de la propriété intellectuelle dès la conception des œuvres et à mettre en place des mécanismes permanents de lutte contre le piratage, au-delà des campagnes ponctuelles.

Les experts ont souligné que l’IA transforme progressivement l’ensemble de la chaîne de valeur du cinéma, de l’écriture des scénarios à la postproduction, en passant par la création visuelle, la distribution et la promotion. Cette évolution offre aux industries cinématographiques émergentes, dont celle du Vietnam, l’occasion de réduire leurs coûts, de combler leur retard technologique et d’élargir leur présence sur les marchés internationaux.

Les intervenants étrangers ont partagé plusieurs expériences, notamment celle de la République de Corée, où l'IA constitue l'un des piliers du développement d'un écosystème créatif durable. De leur côté, les représentants de la plateforme TV360 ont estimé que, si l'IA favorise l'innovation, elle soulève également des interrogations quant à l'originalité des œuvres, aux droits liés aux données et à la protection des créateurs.

Au-delà des enjeux technologiques, les débats ont largement porté sur les nouveaux défis que l'essor de l'IA pose au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle.

Selon les experts, le développement rapide de l'IA soulève de nombreuses questions concernant la titularité des droits sur les œuvres créées avec le concours de l'IA, la responsabilité juridique des différentes parties prenantes, ainsi que les mécanismes de protection des droits des créateurs dans l'environnement numérique. -VNA