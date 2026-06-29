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Ouverture de la 4ᵉ édition du Festival du film asiatique de Da Nang

Le 4e Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF IV) s'est ouverte le 28 juin à Da Nang. Réunissant cinéastes, artistes et experts vietnamiens et étrangers, l'événement confirme son ambition de devenir une plateforme régionale majeure pour les échanges cinématographiques, tout en contribuant au développement de l'industrie culturelle et au rayonnement international du Vietnam.

La cérémonie d'ouverture du 4e Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF IV). Photo : VNA
La cérémonie d'ouverture du 4e Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF IV). Photo : VNA

Da Nang (VNA) - La cérémonie d'ouverture du 4e Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF IV) s'est tenue dans la soirée du 28 juin au Centre international des congrès Ariyana de Da Nang.

Organisé conjointement par le Comité populaire de la ville de Da Nang et l'Association vietnamienne pour la promotion et le développement du cinéma (VFDA), l'événement donne le coup d'envoi d'une semaine d'activités cinématographiques d'envergure internationale, réunissant de nombreux réalisateurs, artistes et spécialistes du cinéma du Vietnam et de l'étranger.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a souligné que le festival avait progressivement affirmé sa réputation, devenant un trait d'union entre le cinéma vietnamien et celui de la région, tout en contribuant à renforcer la place du cinéma national dans le processus d'intégration internationale.

Elle a indiqué que cette évolution illustrait la politique constante du Parti et de l'État vietnamiens, qui considèrent la culture à la fois comme le fondement spirituel de la société, une ressource endogène, un instrument de puissance douce et un moteur du développement durable. Dans cette perspective, le cinéma n'est pas seulement une forme d'expression artistique, mais également une industrie culturelle à fort potentiel, capable de promouvoir l'image du Vietnam et de son peuple et de créer un nouvel élan pour le développement national dans une nouvelle ère.

La vice-Première ministre a salué le dévouement, la créativité et le sens des responsabilités de l'Association vietnamienne pour la promotion et le développement du cinéma, de la ville de Da Nang ainsi que de la communauté des artistes et des professionnels du cinéma, qui ont contribué à faire du Festival du film asiatique de Da Nang un espace d'échanges créatifs, de formation des jeunes talents et de coopération cinématographique régionale.


La vice-Première ministre a affirmé que le gouvernement continuerait d'accompagner le développement du cinéma vietnamien en créant un environnement favorable, afin que chaque projet créatif puisse être concrétisé, que chaque œuvre de qualité puisse être diffusée et que chaque talent soit découvert, formé et valorisé.

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La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra prend la parole lors de l'ouverture du 4e Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF IV). Photo : VNA



DANAFF IV, qui se déroule jusqu'au 4 juillet, présente 71 films répartis dans plusieurs catégories et programmes officiels, notamment la compétition des films asiatiques, la compétition des films vietnamiens, le panorama du cinéma asiatique, le programme « Le cinéma vietnamien d'aujourd'hui », ainsi que plusieurs œuvres présentées en première mondiale.

Pendant une semaine, le public peut découvrir de nombreuses œuvres remarquables dans les différentes sections du festival, dont « Le cinéma vietnamien d'aujourd'hui », « Panorama du cinéma asiatique » et « Focus sur le cinéma américain », ainsi que participer à des conférences internationales, des rencontres avec des artistes et des programmes de formation destinés aux jeunes cinéastes.

Parmi les nouveautés de cette quatrième édition figurent le lancement des programmes DANAFF Talents, DANAFF Industry Days, du Project Market (marché des projets) et de l'Espace d'exposition DANAFF, destinés à renforcer les liens entre producteurs, réalisateurs, distributeurs, fonds de soutien au cinéma et partenaires nationaux et internationaux.

À travers ses activités artistiques et professionnelles, DANAFF IV confirme sa place parmi les festivals internationaux de cinéma les plus prestigieux du Vietnam, tout en contribuant au développement des industries culturelles, au renforcement des échanges cinématographiques entre le Vietnam et les autres pays de la région, ainsi qu'à la promotion de l'image de la ville de Da Nang auprès de la communauté internationale. - VNA

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