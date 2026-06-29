La Birmane Soe Myintzu Lwin sacrée Miss Monde Multiculturel 2026

Hanoi (VNA) – La Birmane Soe Myintzu Lwin a remporté le titre de Miss Monde Multiculturel 2026 lors de la grande finale du concours qui s’est tenue dimanche 28 juin à l’Opéra Hô Guom, à Hanoi.

Soe Myintzu Lwin, 23 ans, a surpassé 19 autres candidates pour remporter la couronne. Outre le titre suprême, elle a également reçu le prix "Meilleur corps".

Née en 2003, cette reine de beauté birmane est titulaire d’une licence en stylisme et marketing de la mode de l’Université de Sunderland, sur le campus de Singapour ( (Institut de développement du management de Singapour). Elle travaille actuellement dans le stylisme et poursuit des études de master.

Lors de la séance de questions-réponses, le jury lui a demandé quelle initiative mondiale elle lancerait si elle était couronnée. Elle a répondu qu’elle inaugurerait un projet intitulé "Connecter les cultures" afin de promouvoir la compréhension mutuelle entre les différentes cultures par le biais de l’éducation, des échanges de jeunes et de l’engagement communautaire.

La jeune femme a également exprimé son désir de collaborer avec des écoles, des organisations communautaires et des partenaires internationaux afin d’encourager les jeunes de différents pays à partager leurs histoires, à être fiers de leurs identités culturelles et à travailler ensemble sur des projets significatifs.

Les organisateurs ont également annoncé les autres titres du concours. Nathaly Jireth Salmeron Ruiz, du Honduras, a été élue première dauphine, Nguyên Trân Hà Linh, du Vietnam, deuxième dauphine, Kylah Grace Giganto, des Philippines, troisième dauphine et Sarah Elizabeth Ortiz, des États-Unis, quatrième dauphine.

Concernant les prix des sous-concours, Sarah Elizabeth Ortiz (États-Unis) a remporté le prix "Meilleure intellectuelle". Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras) a reçu les prix "Meilleure Talent" et "Meilleur costume national".

La belle vietnamienneNguyên Trân Hà Linh a remporté les prix "Meilleur catwalk" et "Meilleure performance d’ao dài vietnamienne", et Kylah Grace Giganto (Philippines) a reçu les prix "Plus beau visage" et "Meilleure représentation médiatique".

L’organisation de Miss Monde Multiculturel 2026 représentait une opportunité pour le Vietnam de présenter à la communauté internationale la richesse de ses paysages, de sa population et de son identité culturelle à travers un grand événement d’échange multiculturel. – VNA

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