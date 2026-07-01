Environnement

Hanoi lance un plan de circulation en soutien au projet de zone à faibles émissions

Le Département municipal de la construction a annoncé que le plan prévoit des restrictions de circulation, des zones de stationnement désignées, des services de bus et des stations de vélos en libre-service afin d’aider les habitants à adapter leurs déplacements et à accéder à des modes de transport alternatifs.

Les véhicules électriques gagnent du terrain à Hanoi. Photo : VNA
Les véhicules électriques gagnent du terrain à Hanoi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La ville de Hanoi a commencé à mettre en œuvre un plan de gestion du trafic le 1er juillet afin de soutenir la première phase pilote d’une zone à faibles émissions (ZFE) à l’intérieur du périphérique 1, visant à réduire les émissions de véhicules tout en promouvant les transports en commun et la mobilité douce.

Le Département municipal de la construction a précisé que le plan prévoit des restrictions de circulation, des zones de stationnement désignées, des services de bus et des stations de vélos en libre-service afin d’aider les habitants à adapter leurs déplacements et à accéder à des modes de transport alternatifs.

La première phase, qui se déroulera du 1er juillet au 31 décembre, sera expérimentée dans les zones 1 et 2 de l’arrondissement de Hoàn Kiêm.

La zone 1, qui englobe la zone piétonne du lac Hoàn Kiêm, le Vieux Quartier de Hanoi et le marché nocturne du week-end, restera une zone piétonne. Les motos, les cyclomoteurs et toutes les voitures, à l’exception de celles des ministères de la Défense et de la Sécurité publique, seront interdits de circulation entre 19h et minuit tous les vendredis, samedis et dimanches.

La zone 2, qui englobe le Vieux Quartier et les abords du lac Hoàn Kiêm à l’intérieur du périphérique n° 1, imposera des restrictions aux véhicules de tourisme à moteur thermique de plus de 16 places, à l’exception des bus et des bus scolaires. Ces véhicules seront interdits de circulation aux heures de pointe, de 6h à 9h et de 16h à 19h30, tous les jours. Le stationnement et l’arrêt le long des routes adjacentes seront également interdits pendant ces mêmes périodes.

Afin de faciliter les correspondances, la ville mettra en place quatre points de prise en charge et de dépose désignés pour les véhicules de tourisme de grande capacité pendant les heures de restriction : rues Ba Triêu, Trân Nhât Duât, Trân Quang Khai et Trân Khanh Du.

Les camions à moteur thermique continueront de circuler conformément à la réglementation en vigueur édictée par le Comité populaire de la ville de Hanoi.

Pour soutenir le projet pilote, le service municipal de la construction a collaboré avec les autorités locales afin d’étudier et d’aménager 220 places de stationnement. Il a également travaillé avec la police municipale et les arrondissements concernés pour installer 44 stations de vélos en libre-service, équipées de 456 vélos, dans les arrondissements de Hoàn Kiêm et Cua Nam.

Par ailleurs, le service prévoit d’aménager plusieurs parcs relais reliés aux transports en commun, permettant ainsi aux usagers de laisser leur véhicule privé hors de la zone réglementée et de poursuivre leur trajet en bus ou en métro.

La ville offrira également la gratuité des transports sur les lignes de bus subventionnées à l’intérieur du périphérique 1, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, conformément à une résolution adoptée par le Conseil populaire municipal. Les bus commerciaux et touristiques ne sont pas concernés par cette mesure. Au 1er juillet, 45 lignes de bus desservaient le périphérique 1, dont 29 avec des terminus situés à l’intérieur de la zone et 16 la traversant.

Le Département municipal de la construction a demandé à la police de Hanoi de se coordonner avec les autorités locales pour la gestion du trafic, le renforcement des contrôles relatifs aux infractions au code de la route et au stationnement, et l’extension du réseau de caméras de surveillance aux principaux carrefours et points de correspondance.

Les autorités de quartier ont également été invitées à garantir la sécurité des parkings et à identifier des emplacements supplémentaires adaptés aux parkings et aux pôles d’échange avec les transports en commun, afin de faciliter l’accès des résidents à la zone à faibles émissions. – VNA

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