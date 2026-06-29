Le dirigeant To Lam ordonne une gestion proactive des risques de catastrophes naturelles

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a présidé le 29 juin une séance de travail avec le Comité du Parti et les agences du gouvernement consacrée à la prévention et à la lutte contre les typhons, les inondations, les catastrophes naturelles extrêmes et le changement climatique jusqu'à la fin de 2026.

À l'issue de la réunion, To Lam a souligné que, dans un contexte où le Vietnam vise une croissance élevée, la prévention des catastrophes naturelles ne constituait pas une tâche secondaire, mais une condition indispensable à un développement rapide, stable et durable. Elle doit ainsi être pleinement intégrée aux politiques de développement, aux investissements publics, aux activités de production, à l'attraction des investissements ainsi qu'à la protection des moyens de subsistance de la population.

Le dirigeant vietnamien a appelé à un changement profond d'approche : passer d'une réaction passive à une gestion proactive des risques, d'une intervention après les catastrophes à une prévention précoce, d'une préparation saisonnière à une préparation permanente, et d'une gestion fondée principalement sur l'expérience à une gouvernance reposant sur les données, la science, les technologies, le droit, la discipline en matière d'aménagement et la responsabilité des dirigeants.

Estimant que les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus extrêmes et imprévisibles, causant des pertes humaines et économiques croissantes, il a insisté sur la nécessité de ne faire preuve d'aucune complaisance, quels que soient les scénarios, et de se préparer à des situations plus graves, plus rapides et plus complexes.

To Lam a rappelé que la protection de la vie des habitants constituait la priorité absolue. Toutes les décisions, tous les plans et toutes les ressources doivent avant tout viser à protéger les populations les plus vulnérables. Il a également insisté sur le renforcement de la prévention dès les phases de planification, d'investissement, de protection des forêts, de sécurité des barrages, d'aménagement des zones résidentielles, de gestion des cours d'eau, de systèmes d'alerte précoce, de données numériques et de formation des communautés.

D'ici à la fin de 2026, il a demandé une révision complète des scénarios de catastrophes naturelles, adaptés à chaque région, bassin fluvial, ouvrage et groupe de population exposé, tout en refusant le recours à des plans obsolètes ou uniformes.

Il a également appelé à garantir la sécurité des ouvrages sensibles, à renforcer les mesures face aux risques de sécheresse, de pénurie d'eau et d'intrusion saline durant la saison sèche 2026-2027, ainsi qu'à intégrer systématiquement la prévention des catastrophes dans les plans de croissance des collectivités locales.

Le dirigeant To Lam s'exprime. Photo VNA

To Lam a en outre demandé d'adapter le principe des "quatre moyens sur place" aux réalités actuelles, en consolidant les capacités locales tout en mettant en place des mécanismes de soutien entre communes et en prévoyant le déploiement rapide des forces mobiles provinciales, avec l'appui de l'armée et de la police lorsque les capacités locales sont dépassées.

Il a également insisté sur l'amélioration de la qualité des prévisions et des systèmes d'alerte, le renforcement de la discipline dans l'aménagement du territoire, la construction, la gestion des ressources naturelles et de l'environnement.

Pour la période 2026-2030, le dirigeant To Lam a insisté sur l'impératif de réformer le cadre juridique, appelant à une révision et à une modification des lois et règlements relatifs à la prévention des catastrophes, la protection civile, les ressources en eau, l'irrigation, la gestion des digues, l'hydrométéorologie, la planification, les investissements publics, le budget de l'État, les assurances, la recherche et le sauvetage, ainsi que la mobilisation du personnel et des ressources.

Il a également appelé à l'élaboration, à l'approbation et au déploiement rapides du plan national de prévention et de lutte contre les catastrophes pour 2026-2030, afin qu'il soit aligné sur la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre les catastrophes à l'horizon 2030 avec une vision pour 2050, sur le plan directeur de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles et de l'irrigation pour 2021-2030 avec une vision à l'horizon 2050, ainsi que sur les plans directeurs connexes relatifs aux bassins fluviaux, aux zones urbaines et rurales, aux transports, à l'énergie, à l'utilisation des terres et à la construction. -VNA