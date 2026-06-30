Le WWF Vietnam soutient la restauration des herbiers marins à Cu Lao Chàm

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Hanoi (VNA) – Le Fonds mondial pour la nature (WWF) Vietnam a remis au comité de gestion de la Réserve mondiale de biosphère de Cu Lao Chàm-Hôi An un ensemble d’équipements destinés à la restauration des herbiers marins.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du «Projet pilote de restauration des herbiers marins et d’amélioration des moyens de subsistance » mené dans la réserve naturelle de Cu Lao Chàm.

Le WWF Vietnam a également fourni des outils et des équipements à la coopérative Môc Chàm pour la production de tisanes et d’algues, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des membres de la communauté grâce à un modèle économique durable.

Le projet comprend notamment du matériel de plongée, des GPS portables, des jumelles, une foreuse sous-marine et d’autres outils destinés aux plantations d’herbiers marins au large de Cu Lao Chàm.

Le comité de gestion de la réserve de biosphère mondiale de Cu Lao Chàm–Hôi An a annoncé que le projet vise à restaurer plus de 15 hectares d’herbiers marins, tout en générant des revenus pour les habitants des îles grâce à des activités durables et respectueuses de l’environnement et à l’écotourisme.

Parallèlement, les membres de la communauté pourront subvenir à leurs besoins grâce à l’exploitation durable des ressources naturelles, notamment les algues et les plantes aromatiques présentes dans les forêts et les eaux locales, afin d’améliorer leurs revenus en vendant des produits uniques aux touristes visitant les îles.

Cù Lao Chàm, une destination touristique paradisiaque.

L’archipel de Cu Lao Chàm est constituée de huit îlots : Hon Lao (le plus grand), Hon Khô Me, Hon Khô Con, Hon Lá, Hon Dài, Hon Mô, Hon Tai, Hon Ông, qui s’étend sur environ 15 km² et compte environ 3.000 habitants.

La réserve de biosphère mondiale, reconnue par l’UNESCO en 2009, couvre plus de 33.000 hectares de forêts tropicales et de zones océaniques et abrite une riche biodiversité marine.

Située à 20 km au large des côtes de Hôi An, l’aire marine protégée de Cu Lao Chàm a été rebaptisée réserve naturelle de Cu Lao Chàm l’année dernière.

En tant que réserve naturelle maritime, l’archipel regroupe 135 différentes variétés de coraux, dont 6 furent découvert pour la première fois au Vietnam. La richesse naturelle de Cu Lao Chàm, c’est aussi plus de 500 espèces d’algues, 202 espèces de poissons, 84 espèces de mollusques, et 4 types de homards.

La réserve a accueilli 1,84 million de touristes au cours des six premiers mois, générant plus de 129 milliards de dôngs (4,9 millions de dollars) de recettes.

Selon Van Ngoc Thunh, directeur général du WWF Vietnam, lors d’une visite de travail au Comité populaire de Dà Nang, la ville devrait envisager un accord de coopération quinquennal pour promouvoir la conservation de la nature et contribuer à un avenir vert et durable.

Le WWF Vietnam travaille depuis longtemps avec Dà Nang sur divers projets de conservation de la biodiversité, de restauration des forêts et de protection de l’environnement.

Parmi ces projets figurent l’aire de conservation de l’habitat des éléphants, le projet Green Annamites, les réserves de conservation des sao la (Pseudoryx nghetinhensis) et la première phase du projet de restauration des forêts et de développement des moyens de subsistance.

Dà Nang (qui englobe désormais l’ancienne province de Quang Nam) compte de nombreuses aires protégées aux écosystèmes réputés pour leur riche biodiversité, notamment le parc national de Sông Thanh et la réserve de biosphère mondiale de Cu Lao Chàm–Hôi An, reconnue par l’UNESCO.

D’autres réserves situées dans la ville contribuent à la protection du sao la, et du ginseng de Ngoc Linh, ainsi que des paysages protégés de Son Trà, Bà Nà Nui Chúa et de Nam Hai Vân.

Cu Lao Chàm, destination prisée pour la protection de l’environnement et l’écotourisme au Centre du Vietnam, a également mis en place le premier site zéro déchet du pays.

La région a banni avec succès tous les sacs plastiques d’usage courant, tant pour les habitants que pour les visiteurs, et les déchets sont tous destinés aux nombreuses poubelles de l’île. Cette réglementation permet au site de rester très propre et accueillant, malgré le nombre croissant de touristes. — VNA

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